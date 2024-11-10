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Не стало звезды «Кэндимэна» Тони Тодда

10 ноября
2024 год

Новости кино >>
10 ноября 2024
На 70-м году жизни 6 ноября в своем доме в лос-анджелесском районе Марина-дель-Рей скончался американский актер кино, театра и телевидения Тони Тодд. Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителя звезды «Кэндимэна».

Не стало звезды «Кэндимэна» Тони Тодда
фото: startrek.com

«Мой любимый. Покойся с миром. Великий актер Тони Тодд покинул нас и теперь он ангел. Каким он был при жизни. Подробнее позже, сейчас я не могу. Я люблю тебя», — прокоментировала смерть партнера по культовому хоррору Вирджиния Мэдсен.

Тимоти Хенри Тодд родился 4 декабря 1954-го в Вашингтоне, округ Колумбия. С юности увлекался театром. Успешно выступал в театральных постановках на Бродвее. Первые роли в кино сыграл в «Лунатике» Сары Драйвер и «Взводе» Оливера Стоуна. Наибольшую популярность приобрел, сыграв Кэндимэна в одноименном фильме ужасов Бернарда Роуза. К этой роли возвращался трижды в сиквелах «Кэндимэн 2: Прощание с плотью», «Кэндимэн 3: День мертвых» и перезапущенном «Кэндимэне».

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На счету мастера более 250 ролей в кино, на телевидении, в анимации и играх. Создал запоминающиеся образы в таких картинах и сериалах, как «Птица», «Ночь живых мертвецов», «Звездный путь: Следующее поколение», «Ворон», «Секретные материалы», «Звездный Путь: Глубокий Космос 9», «Удивительные странствия Геракла», «Беверли-Хиллз 90210», «Зена — королева воинов», «Она написала убийство», «Скала», «Исполнитель желаний», «Звездные врата: ЗВ-1», «Звездный путь: Вояджер», «Ангел», «Зачарованные», «24», «Мастера ужасов», «Ривердейл», «Флэш», «Мертвое лето», «Орвилл» и серия «Пункт назначения». Подарил свой голос персонажам многочисленных мультсериалов, включая «DOTA: Кровь дракона», и видеоигр Star Trek: The Next Generation — Klingon Honor Guard, Star Trek: Elite Force II, Half-Life 2: Episode Two, Star Trek Online, Call of Duty: Black Ops II, Dota 2, Artifact, Layers of Fear 2, Dota Underlords, Half-Life: Alyx, Back 4 Blood, Spider-Man 2 и Indiana Jones and the Great Circle. Лауреат 15 наград.
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Не стало звезды «Кэндимэна» Тони Тодда фотографии
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