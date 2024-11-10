Не стало звезды «Кэндимэна» Тони Тодда

На 70-м году жизни 6 ноября в своем доме в лос-анджелесском районе Марина-дель-Рей скончался американский актер кино, театра и телевидения Тони Тодд
. Об этом сообщает Variety
со ссылкой на представителя звезды «Кэндимэна
».
«Мой любимый. Покойся с миром. Великий актер Тони Тодд покинул нас и теперь он ангел. Каким он был при жизни. Подробнее позже, сейчас я не могу. Я люблю тебя», —
прокоментировала смерть партнера по культовому хоррору Вирджиния Мэдсен
.
Тимоти Хенри Тодд
родился 4 декабря 1954-го в Вашингтоне, округ Колумбия. С юности увлекался театром. Успешно выступал в театральных постановках на Бродвее. Первые роли в кино сыграл в «Лунатике» Сары Драйвер
и «Взводе
» Оливера Стоуна
. Наибольшую популярность приобрел, сыграв Кэндимэна в одноименном фильме ужасов Бернарда Роуза
. К этой роли возвращался трижды в сиквелах «Кэндимэн 2: Прощание с плотью», «Кэндимэн 3: День мертвых
» и перезапущенном «Кэндимэне
».
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На счету мастера более 250 ролей в кино, на телевидении, в анимации и играх. Создал запоминающиеся образы в таких картинах и сериалах, как «Птица
», «Ночь живых мертвецов
», «Звездный путь: Следующее поколение
», «Ворон
», «Секретные материалы
», «Звездный Путь: Глубокий Космос 9
», «Удивительные странствия Геракла
», «Беверли-Хиллз 90210
», «Зена — королева воинов
», «Она написала убийство
», «Скала
», «Исполнитель желаний
», «Звездные врата: ЗВ-1
», «Звездный путь: Вояджер
», «Ангел
», «Зачарованные
», «24
», «Мастера ужасов
», «Ривердейл
», «Флэш
», «Мертвое лето»
, «Орвилл
» и серия «Пункт назначения
». Подарил свой голос персонажам многочисленных мультсериалов, включая «DOTA: Кровь дракона
», и видеоигр Star Trek: The Next Generation — Klingon Honor Guard, Star Trek: Elite Force II, Half-Life 2: Episode Two, Star Trek Online, Call of Duty: Black Ops II, Dota 2, Artifact, Layers of Fear 2, Dota Underlords, Half-Life: Alyx, Back 4 Blood, Spider-Man 2 и Indiana Jones and the Great Circle. Лауреат 15 наград.
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