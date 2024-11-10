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Маколей Калкин окажется один в Пустошах

10 ноября
2024 год

Новости кино >>
10 ноября 2024
Маколей Калкин сыграет «безумного гения» во втором сезоне экранизации видеоигры «Фоллаут» от Джонатана Нолана и Лизы Джой, уверяет Deadline.

Маколей Калкин окажется один в Пустошах
фото: deadline.com

Шоураннерами сериала значатся Женева Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер. Производством шоу занимались компании Kilter Films, Amazon Studios, Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks. Идеологом и продюсером выступил глава игровой студии Bethesda Тодд Говард. В экранизации заняты Кайл Маклахлен, Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс и другие актеры.

«Фоллаут», вышедший 12 апреля 2024 года, получил на Rotten Tomatoes 94% «свежести» от кинокритиков и 88% от аудитории.

Читать рецензию «Фоллаут»: Может, бахнем?
События постапокалиптической серии, стартовавшей в 1997 году, разворачиваются в далеком будущем в Пустошах, образовавшихся на месте США после ядерных взрывов. Игрокам предоставлялся шанс играть за героев, которые прежде никогда не видели небо, поскольку родились в Убежищах — подземных бункерах, построенных на случай апокалипсиса. На данный момент вселенная насчитывает четыре основных игры и несколько спин-оффов, включая культовый Fallout: New Vegas от Obsidian Entertainment, мобильную Fallout Shelter и многопользовательский Fallout 76.
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