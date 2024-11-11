Леонардо ДиКаприо исполнилось 50 лет

что почитать?

Проверка на прочность: Влад Канопка, Илья Виногорский и Мариель Хлендовска

В ночь с 8 на 9 ноября, 01:55, viju TV1000

Павел Савинков и Полина Лазарева откроют в деревне эко-отель

Марк Эйдельштейн и Филипп Янковский отправятся за пределы «Монастыря»

Интервью

Борис Дергачев: «Вся моя карьера заключается в том, что я неудобный»

Режиссер «Праздников» – об атмосфере на съемочной площадке, переключении с актерской карьеры и профессиональном выгорании