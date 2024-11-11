Леонардо ДиКаприо исполнилось 50 лет

Сегодня, 11 ноября, исполнилось 50 лет выдающемуся голливудскому актеру, продюсеру и сценаристу Леонардо ДиКаприо.
фото: кадр из фильма «Однажды в... Голливуде»
Леонардо Вильгельм ДиКаприо родился 11 ноября 1974 года в лос-анджелесской семье хиппи. Его мать Ирмелин Инденбиркен по происхождению — немка, отец Джордж был художником комиксов. Родители разошлись сразу после его рождения: он жил с матерью в бедном квартале Лос-Анджелеса и до сих пор, став уже профессиональным киноактером, прислушивается к ее советам. У Леонардо славянские корни — бабушка из русских эмигрантов, обосновавшихся в Германии. Дебютировал в качестве актера в два года, когда выступил с импровизированным танцем на фестивале перфоманса. Но сознательно выбрал актерскую профессию после того, как его старший сводный брат Адам Фаррар заработал 50 тысяч долларов на съемках в рекламе. Найдя себе агента, начинающий актер снялся в более чем 30 рекламных роликах и в нескольких сериалах, среди которых «Изгои», «Новые приключения Лесси», «Санта Барбара», «Розанна» и «Проблемы роста».
На большом киноэкране впервые появился в ленте «Зубастики-3». Затем вышел «Ядовитый плющ», где компанию ему составили Дрю Бэрримор и Том Скерритт. В 1993-м исполнил главную роль Тоби в картине «Жизнь этого парня», где по признанию критиков обыграл Роберта Де Ниро, воплотившего образ жестокого отчима Тоби. Неожиданностью для многих стало выдвижение 19-летнего ДиКаприо на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа», в котором солировал Джонни Депп. Для того, чтобы создать точный образ психически нездорового мальчика, актер несколько недель наблюдал за душевнобольными в спецлечебнице. В последующих работах он варьирует подобный тип молодого человека — подростка, вступающего во взрослый мир, неведомый и даже враждебный ему. Его персонажи, не находя понимания окружающих, либо угнетены и подавлены, либо ведут себя вызывающе. Таков пристрастившийся к наркотикам Джим Кэррол в «Дневнике баскетболиста» или страдающий от отсутствия отца и бессердечности матери 17-летний Хэнк в «Комнате Марвина». Особняком стоит роль французского поэта Артюра Рембо в раскритикованном «Полном затмении» Агнешки Холланд. В том же 1995-м он засветился в вестерне Сэма Рэйми «Быстрый и мертвый», куда попал благодаря Шэрон Стоун, прочившей ему большое будущее.
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Статус звезды мирового уровня закрепился за ним в 1996-м после выхода фильма База Лурмана «Ромео + Джульетта», за который юному дарованию вручили на Берлинском фестивале приз за лучшее исполнение мужской роли. Через год еще большая слава обрушилась на него, когда свет увидел «Титаник» Джеймса Кэмерона. После ряда картин, эксплуатирующих эти два романтических образа, ему удалось раскрыть и расширить свой актерский отенциал благодаря сотрудничеству с Мартином Скорсезе. Вместе они создали уже шесть лент: «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Отступники», «Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит» и «Убийцы цветочной луны». Дважды снимался у Квентина Тарантино («Джанго освобожденный», «Однажды в... Голливуде»), сотрудничал с Вуди Алленом («Знаменитость»), Дэнни Бойлом («Пляж»), Стивеном Спилбергом («Поймай меня, если сможешь»), Сэмом Мендесом («Дорога перемен»), Ридли Скоттом («Совокупность лжи»), Кристофером Ноланом («Начало»), Клинтом Иствудом («Джей Эдгар»), Адамом Маккеем («Не смотрите наверх») и все тем же Базом Лурманом («Великий Гэтсби»). В возрасте 41 года получил свой третий Золотой глобус и первый и пока единственный Оскар за главную роль Хью Гласса в «Выжившем» Алехандро Гонсалес Иньярриту.
В настоящий момент на счету мастера более 45 ролей, около 60 продюсерских работ и два сценария. Создал не менее заметные образы в фильмах «Человек в железной маске», «Кафе "Донс Плам"» и «Кровавый алмаз». Лауреат 107 престижных наград, включая четыре премии MTV, BAFTA, премию Гильдии киноактеров и многие другие.
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