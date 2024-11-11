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Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов вернутся к своим ролям в продолжении «Фишера»

11 ноября
2024 год

Новости кино >>
11 ноября 2024
В Москве стартовали съемки восьмисерийного сериала Wink.ru «Фишер. Продолжение». К своим ролям вернутся Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов, а компанию им составят Ирина Старшенбаум, Никита Худяков и Александра Ребенок. Шоураннерами и авторами сценария как и в первой части выступят Сергей Кальварский и Наталья Капустина, а режиссером назначен Александр Цой, уточняет пресс-служба платформы.

Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов вернутся к своим ролям в продолжении «Фишера»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Во второй части драматического триллера, основанного на реальных событиях, Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. По словам Сергея Кальварского, «зрителя ждет встреча с новым реальным уголовным делом. Из этических соображений мы пока не можем рассказать, с каким именно, — оно произошло относительно недавно и многие из участников событий еще живы». «Глобально — это история про прощение», — добавила Наталья Капустина.

Съемки будут проходить в Москве и Московской области. В сериале также появятся Даша Верещагина, Алексей Агранович, Степан Девонин, Борис Каморзин, Алена Долголенко, Василий Копейкин и Юлия Ильина. За визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Максим Осадчий. Производством нового сезона, который пополнит линейку Wink Originals, занимается кинокомпания «Студия 812» по заказу «НМГ Студии».

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«Фишер» с Иваном Янковским, Александром Яценко и Александрой Бортич вышел в феврале 2023 года в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и more.tv. Триллер удостоен премии «Золотой орел» в номинации «Лучший проект онлайн-платформы».
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№ 1
минорга   11.11.2024 - 14:15
Хороший сериал. Только бы поменьше всяких красочных распятий - это понижает уровень сериала. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов вернутся к своим ролям в продолжении «Фишера» фотографии
Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов вернутся к своим ролям в продолжении «Фишера» фотографии
Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов вернутся к своим ролям в продолжении «Фишера» фотографии
Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов вернутся к своим ролям в продолжении «Фишера» фотографии
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