Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов вернутся к своим ролям в продолжении «Фишера»

Во второй части драматического триллера, основанного на реальных событиях, Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. По словам Сергея Кальварского, «зрителя ждет встреча с новым реальным уголовным делом. Из этических соображений мы пока не можем рассказать, с каким именно, — оно произошло относительно недавно и многие из участников событий еще живы».«Глобально — это история про прощение», — добавила Наталья Капустина.
«Фишер» с Иваном Янковским, Александром Яценко и Александрой Бортич вышел в феврале 2023 года в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и more.tv. Триллер удостоен премии «Золотой орел» в номинации «Лучший проект онлайн-платформы».
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