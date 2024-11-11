Сергей Безруков стал летчиком-космонавтом в «Космической собаке Лиде»

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Янина Соколовская и Алексей Фатеев сыграли в мелодраме Екатерины Двигубской «Я тебе неровня»

Марк Эйдельштейн и Филипп Янковский отправятся за пределы «Монастыря»

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Королева сай-фая и защитница беженцев: Что мы знаем о Морене Баккарин

Новый фильм «Хищные земли» с актрисой уже в прокате