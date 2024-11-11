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Сергей Безруков стал летчиком-космонавтом в «Космической собаке Лиде»

11 ноября
2024 год

Новости кино >>
11 ноября 2024
Завершились съемки фантастической комедии Сангаджиева «Космическая собака Лида», сообщает пресс-служба СТВ, отвечающей за производство картины вместе с кинокомпанией «Резервная копия» при поддержке Фонда кино.

Сергей Безруков стал летчиком-космонавтом в «Космической собаке Лиде»
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ

Отца главного героя, летчика-космонавта Соколова, сыграл Сергей Безруков. В фильме также снимались Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Евгений Стычкин, Ольга Науменко, Александра Бортич, Алексей Макаров, Игорь Фурманюк, Евгений Сидихин, Данила Харенко, Полина Сидихина, Олег Андреев, Сергей Мелконян и собака породы бордер-колли по кличке Шаня. Cъемки, длившиеся два с половиной месяца, проходили в Москве, городах Московской области и Астрахани. Cъемочная группа насчитывала более 100 человек. Выход картины в прокат запланирован на 2025 год.

События фильма разворачиваются в 2000-м. Побывавшая в космосе собака Лида вытаскивает из обычного подростка Игорька его же Взрослого, который сообщает, что через три дня его отец-космонавт взорвется в ракете на старте. Игорек, Взрослый Игорек и собака Лида отправляются на Байконур, чтобы остановить полет, спасти отца и изменить будущее Игорька.
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№ 1
Igor D.88   11.11.2024 - 15:17
Как по мне трогательный блокбастер получится. Песик добавит человечности. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Сергей Безруков стал летчиком-космонавтом в «Космической собаке Лиде» фотографии
Сергей Безруков стал летчиком-космонавтом в «Космической собаке Лиде» фотографии
Сергей Безруков стал летчиком-космонавтом в «Космической собаке Лиде» фотографии
Сергей Безруков стал летчиком-космонавтом в «Космической собаке Лиде» фотографии
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