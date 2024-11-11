Сергей Безруков стал летчиком-космонавтом в «Космической собаке Лиде»

Завершились съемки фантастической комедии Сангаджиева «Космическая собака Лида», сообщает пресс-служба СТВ, отвечающей за производство картины вместе с кинокомпанией «Резервная копия» при поддержке Фонда кино.
События фильма разворачиваются в 2000-м. Побывавшая в космосе собака Лида вытаскивает из обычного подростка Игорька его же Взрослого, который сообщает, что через три дня его отец-космонавт взорвется в ракете на старте. Игорек, Взрослый Игорек и собака Лида отправляются на Байконур, чтобы остановить полет, спасти отца и изменить будущее Игорька.
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