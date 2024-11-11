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На платформе Kion расскажут о людях с ментальными расстройствами

11 ноября
2024 год

Новости кино >>
11 ноября 2024
В онлайн-кинотеатре Kion 13 ноября состоится премьера документального сериала «Со всеми бывает», главные герои которого — молодые люди с ментальными расстройствами — разбираются в природе своих недугов. Об этом сообщает пресс-служба компании «МТС».

«Со всеми бывает»


У проекта, созданного при поддержке Института развития интернета, важная социальная миссия: дестигматизировать ментальные расстройства и показать, что люди с диагнозом при должной терапии могут вести обычную жизнь. Каждый эпизод посвящен конкретному заболеванию: тревожному расстройству, биполярному расстройству, депрессии, РПП (расстройства пищевого поведения), СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) и ПРЛ (пограничное расстройство личности).

В сериале принимали участие блогеры Денис, Елена и Василиса Кукояки, стилист Гоша Карцев и музыканты Сюзанна Каменская, Стас Пьеха, Елена Катина и Тося Чайкина, чья песня «Я не хочу сидеть дома» звучит в титрах. Автором идеи и креативным продюсером выступила Мария Кацал, а режиссером – Сахат Дурсунов. Сериал получил приз на фестивале Original +doc и принимал участие в индустриальной программе Сусанны Альпериной популярного санкт-петербургского фестиваля «Послание к человеку». «Когда у тебя депрессия, ты понимаешь, что не хочешь ничего: ни ездить на работу, ни разговаривать с кем-то. Нет ни положительных, ни негативных эмоций. И многие люди живут с этим, не зная, что у них есть диагноз. Я рад, что сейчас это широко освещается в медиа — в частности, в этом фильме», — говорит Гоша Карцев.

На платформе Kion расскажут о людях с ментальными расстройствами
фото: пресс-служба компании «МТС»

Сегодня чувство тревоги и невозможность с ним справиться – один из самых популярных запросов у психологов и психиатров. А с диагнозом «тревожное расстройство», которому посвящен первый эпизод проекта, кабинет врача покидают все больше и больше пациентов. И хотя тревога – это эволюционный механизм, нередко он становится недугом, который мешает человеку жить полной жизнью. Певица Сюзанна считает, что «о психологических заболеваниях важно рассказывать, чтобы сломать стену недопонимания между людьми с расстройствами и теми, у кого их нет. Нужно рассказывать о заболеваниях наглядно, на примере реальных людей, чтобы все понимали: "Я — это не мой диагноз". Мне было очень сложно делиться своими проблемами на камеру, но я уверена: многие оценят мой рассказ о том, как я справляюсь с этим».

Вокруг тревожного расстройства, а также множества других психических расстройств, о которых говорят авторы сериала, сложилось множество стереотипов, которые стали развенчиваться совсем недавно – в наше время, когда болезни стали видимыми и обсуждаемыми. И именно этот факт дал понять: психические диагнозы не делают человека безнадежным. «Психологическое образование сейчас набирает обороты. В открытом доступе находится огромное количество книг и видео — важно выбирать правильные источники, ведь недостоверная информация может привести к печальному исходу. Я много лет провела в терапии, и мне это очень помогло», — делится Елена Катина.

На платформе Kion расскажут о людях с ментальными расстройствами
фото: пресс-служба компании «МТС»

Большинство обладателей диагнозов могут адаптироваться в социуме и вести вполне обычную жизнь. А чтобы жизнь была полноценной, свой диагноз надо исследовать и принять. В сериале приглашенные эксперты развеют распространенные стереотипы и расскажут про современные методы лечения и профилактики обострений психических болезней. По словам Стаса Пьехи, «обсуждать психологические недуги нужно так же, как, например, вирусные заболевания. Я не просто рассказывал, что я какой-то бедолага, — я объяснял, как из этого можно выбраться. Поэтому с удовольствием делился, ведь сам понимаю, насколько это важно для кого-то. Если то, чем я делюсь, будет полезным хотя бы для одного человека, это уже круто и очень значимо для меня».

Герои поделятся отношениям окружающих — родственников, друзей, общества — к их диагнозу, и расскажут о том, как им удалось адаптироваться, какие трудности они ежедневно преодолевают и о своих планах дальнейшей борьбы с болезнью. Блогер Сережа ОМГ признается, что «участие в проекте было не просто сложным, а безумно сложным. Для меня это был не просто рассказ, а погружение в то состояние, из которого я с трудом выбирался. Мы сделали важное дело».

На платформе Kion расскажут о людях с ментальными расстройствами
фото: пресс-служба компании «МТС»

Психологи дадут рекомендации близким о том, как выстроить здоровую коммуникацию с больным, а больному — как рассказать о своем диагнозе так, чтобы его поняли. «Мне жаль, что во время, когда я страдала РПП, подобных проектов не было. Не было никакой поддержки, никаких видео, которые могли бы помочь разобраться. Важно освещать тему ментальных расстройств и говорить, что жить можно лучше. После съемок я вышла с ощущением счастья, и меня переполняла гордость за то, какой путь я проделала», — рассказала фигуристка Анастасия Скопцова.
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На платформе Kion расскажут о людях с ментальными расстройствами фотографии
На платформе Kion расскажут о людях с ментальными расстройствами фотографии
На платформе Kion расскажут о людях с ментальными расстройствами фотографии
На платформе Kion расскажут о людях с ментальными расстройствами фотографии
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