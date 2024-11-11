Юлия Снигирь и Сергей Гилев переживут трагедию в драме «Маяк»

Режиссером сериала назначена Наиля Малахова, участвовавшая в международном кинофестивале в Сан-Себастьяне с фильмом «Привет, мама». Постановщицу «привлекла очень сложная история отношений людей, семьи, момент взросления всех через взросление героя. Это сложная и красивая комбинаторика, тут очень много интересных задач, которые хочется попробовать сделать хорошо. Мы снимаем в Карелии, потому что эта история была написана про "город на воде", место, где много воды и неба, а Карелия как раз про это. Мне кажется, в этом Севере очень много тепла – интересно показать, как оно проявляется. У нас прекрасные актеры, прекраснейшая группа – я им страшно благодарна! Людям нравится то, что они делают, – это главное. Они знают материал, и абсолютно все в него вовлечены».
Съемки «Маяка» пройдут в Карелии. Помимо вышеназванных актеров, в сериале также снимаются Анастасия Имамова, Антон Шпиньков, Яна Сексте, Владимир Капустин, Эльшан Алескеров и другие. За визуальную составляющую отвечают оператор Наталья Макарова и художник-постановщик Юлия Ульрих. Над сценарием работали финалист премии «Большая книга» Михаил Турбин и Михаил Шульман. Для Турбина «эта история о семье. Близкие люди вместе могут пережить ложь, предательство, и даже смерть, но вот простить друг друга у них получается не всегда. Это история о том, как навязанное чувство вины может изуродовать родительскую любовь и разрушить семью».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Самое сложное всегда – заранее сказать, какая получится в итоге героиня. Ты можешь сколько угодно ее придумывать, а потом видишь больного ребенка, и кино начинает жить своей самостоятельной жизнью. Это очень сильная, эмоциональная история, я к ней отношусь с особенным трепетом. Режиссер Иля Малахова – талантливый, умный, тонкий человек, и я давно хотела поработать с ней. Это не самые простые съемки – один путь до Сортавалы чего стоит, но я почему-то уверена, что всё это не зря», — говорит Юлия Снигирь, играющая Лилю, маму главного героя.
Зрителей ожидает история старшеклассника Егора, который живет в небольшом северном городе с родителями и маленьким братом, страдающим от тяжелой формы ДЦП. Папа Егора – полицейский, мама – врач на скорой. Оба работают на износ, лишь бы пореже бывать дома – обстановка тяжелая. С больным братом часто остается один Егор. Однажды он засыпает во время купания маленького брата, и тот погибает, захлебнувшись. Эта трагедия ставит под вопрос существование семьи. Кажется, хуже быть уже не может. Но испытания, которые придется пройти героям, только начинаются.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Моему герою Егору 17 лет, но из-за жизненных обстоятельств и из-за заботы о брате, которому пять лет и у которого ДЦП, он гораздо взрослее своего возраста. Мне повезло, что меня утвердили за несколько месяцев до съемок, у нас была очень плотная и большая подготовка. Егор занимается боксом, и поэтому я до съемок больше двух месяцев занимался боксом, абсолютно влюбился в этот вид спорта. У нас будет огромное количество спортивных сцен, а уже в первый день съемок я успел поплавать в холодном Ладожском озере. Нас окружает невероятная карельская природа, архитектура и какие-то очень душевные люди вокруг. Я чувствую, что мы все работаем над тем, чтобы у нас получилось что-то действительно настоящее, живое. Чтобы мы все смогли что-то понять про этих людей, и рассказать честную, не приукрашенную историю», — рассказал Евгений Кунцевич.
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