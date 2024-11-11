Юлия Снигирь и Сергей Гилев переживут трагедию в драме «Маяк»

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«Напарник»: Однажды на Земле родился необычный малыш

Японская афро-анимация, благородные рокерши, фейки про пришельцев и многое другое

Есть ли жизнь после «Человека-паука» и титров «Атаки титанов»: главные новости аниме за неделю

Интервью

Аскар Узабаев: «В самом начале меня очень сильно удивило, что в кино почти нет музыки»

Режиссер «Руки вверх!» и «Тёщи» – о переходе от клипов в полный метр, партизанском кино и различиях киноиндустрий России и Казахстана