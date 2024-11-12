Незабываемый бейсбол: спортивную драму «Забвение бэттери» продлили на второй сезон (есть тизер)

Гениальные бейсболисты Харука и Кэй вернутся во втором иннинге
«Забвение бэттери
». Радостную новость поклонники спокона
узнали на специальном мероприятии для фанатов, которое прошло 10 ноября в Токио. Над производством по-прежнему трудятся умельцы из студии MAPPA
(«Магическая битва
», «Человек-бензопила
», «Юри на льду
»). Более подробную информацию ждем чуть позже, а уже сейчас можно посмотреть видеоанонс с голосами протагонистов.
В мире школьного спорта каждый знал имена кетчера Кэя Канами и питчера Харуки Киёминэ. Доминирование легендарного дуэта на поле было настолько впечатляющим, что многие поверженные оппоненты навсегда завязывали с бейсболом. Однако после травмы головы Кэй потерял память и утратил все наработанные годами навыки по ловле мяча. Вместе с верным другом Харуки они начинают новую жизнь в неприметной государственной школе, где встречают бывших соперников и решают объединить усилия для создания новой бейсбольной команды.
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Спортивное аниме, которое заставляет сердце биться чаще
Одноименная манга, написанная и проиллюстрированная Эко Микавой
, публикуется в журнале Shonen Jump+
(издательство Shueisha
) с апреля 2018 года и уже насчитывает 19 томов. Первый сезон аниме-адаптации стартовал в апреле 2024-го под руководством Масато Накасоно
(«Бугипоп никогда не смеется
», «Милый во Франксе
»).
В состав новоиспеченной команды вошли:
Кэй Канами — Мамору Мияно
(Дома
из «Истребителя демонов
»).
Харука Киёминэ — Ёсимаса Хосоя
(Ророку
из «Короля огненной охоты
»).
Таро Ямада — Дзюн Фукуяма
(Глиноликий
из «Отряда самоубийц из другого мира
»).
Аой Тодо — Ёхэй Адзаками
(титульный невменяемый детектив
из «Рона Камонохаси
»).
Сюмпэй Тихая — Ёсицугу Мацуока
(Вэш
из «Тригана: Урагана
»).
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