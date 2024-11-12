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Незабываемый бейсбол: спортивную драму «Забвение бэттери» продлили на второй сезон (есть тизер)

12 ноября
2024 год

Новости кино >>
12 ноября 2024
Гениальные бейсболисты Харука и Кэй вернутся во втором иннинге «Забвение бэттери». Радостную новость поклонники спокона узнали на специальном мероприятии для фанатов, которое прошло 10 ноября в Токио. Над производством по-прежнему трудятся умельцы из студии MAPPAМагическая битва», «Человек-бензопила», «Юри на льду»). Более подробную информацию ждем чуть позже, а уже сейчас можно посмотреть видеоанонс с голосами протагонистов.


В мире школьного спорта каждый знал имена кетчера Кэя Канами и питчера Харуки Киёминэ. Доминирование легендарного дуэта на поле было настолько впечатляющим, что многие поверженные оппоненты навсегда завязывали с бейсболом. Однако после травмы головы Кэй потерял память и утратил все наработанные годами навыки по ловле мяча. Вместе с верным другом Харуки они начинают новую жизнь в неприметной государственной школе, где встречают бывших соперников и решают объединить усилия для создания новой бейсбольной команды.

Читать Спортивное аниме, которое заставляет сердце биться чаще
Одноименная манга, написанная и проиллюстрированная Эко Микавой, публикуется в журнале Shonen Jump+ (издательство Shueisha) с апреля 2018 года и уже насчитывает 19 томов. Первый сезон аниме-адаптации стартовал в апреле 2024-го под руководством Масато НакасоноБугипоп никогда не смеется», «Милый во Франксе»).

Незабываемый бейсбол: спортивную драму «Забвение бэттери» продлили на второй сезон (есть тизер)

В состав новоиспеченной команды вошли:

Кэй Канами — Мамору Мияно (Дома из «Истребителя демонов»).
Харука Киёминэ — Ёсимаса Хосоя (Ророку из «Короля огненной охоты»).
Таро Ямада — Дзюн Фукуяма (Глиноликий из «Отряда самоубийц из другого мира»).
Аой Тодо — Ёхэй Адзаками (титульный невменяемый детектив из «Рона Камонохаси»).
Сюмпэй Тихая — Ёсицугу Мацуока (Вэш из «Тригана: Урагана»).

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Незабываемый бейсбол: спортивную драму «Забвение бэттери» продлили на второй сезон (есть тизер) фотографии
Незабываемый бейсбол: спортивную драму «Забвение бэттери» продлили на второй сезон (есть тизер) фотографии
Незабываемый бейсбол: спортивную драму «Забвение бэттери» продлили на второй сезон (есть тизер) фотографии
Незабываемый бейсбол: спортивную драму «Забвение бэттери» продлили на второй сезон (есть тизер) фотографии
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