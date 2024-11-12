Борис Дергачев превратится в медведя

Стартовали съемки семейной комедии «Мой папа — медведь» с Романом Курцыным, Борисом Дергачевым и Евой Смирновой в главных ролях. Как сообщает пресс-служба проекта, картина производства «Биг Скрин Продакшн» и Arna Media расскажет о приключениях девочки Маши, которая пытается расколдовать своего отца, превратившегося в лесного зверя.
фото: пресс-служба проекта
Фильм расскажет о 12-летней девочке Маше (Ева Смирнова) и ее отце Мише (Борис Дергачев). После трагических событий папа с дочкой вынуждены временно уехать в деревню, в старый семейный дом. Миша пытается помочь дочке привыкнуть к новой жизни, но у Маши совсем другие планы. Деревенский быт ей не нравится. Все меняет загадочный случай в лесу. Во время прогулки Миша встречает дикого медведя и сам превращается в животное. Теперь Маше предстоит проявить храбрость, чтобы спасти отца от жадного браконьера, и смекалку, чтобы найти способ расколдовать Мишу и вернуть ему человеческий облик.
«Запуск съемок нового детского фильма — это всегда особое событие для меня. Я уверен, что самое главное в нашем проекте — это не только веселье, но и глубокий смысл, который мы хотим донести до зрителей. Мы расскажем о дружбе, о том, как важно понимать друг друга, и о том, что даже самые сложные ситуации можно преодолеть вместе», — подчеркивает Роман Курцын.
Главной звездой съемочной группы стал настоящий медведь, который ловко справлялся со своей ролью, подружился со всеми партнерами на площадке и за время съемок стал полноценным членом команды. Медведя зовут Том, и ему пять лет.
фото: пресс-служба проекта
«Медведь делает все задуманное и прописанное в сценарии. Можно даже сказать, что мы с утра обсуждаем с ним сцены, и он готовится. В фильме мы хотим провести аллегорию отношений дочки и папы через отношения девочки и медведя. Они должны пройти этот тернистый путь, сделать свои выводы и поменяться», — рассказывает режиссер Максим Максимов.
Отношения девочки и медведя станут центральной сюжетной линией картины, и паре новоиспеченных друзей придется преодолеть множество опасностей и преград. «История про ребенка, которого не понимают родители, актуальна всегда. Зачастую мы не обращаем внимание на какие-то проблемы детей, потому что нас самих окружает куча проблем. Нужно просто в какой-то момент остановиться, выдохнуть и задуматься о том, с кем ты живешь, с кем разговариваешь и о чем. Я думаю, мир станет чуть-чуть лучше, если мы будем замечать детали. В этом фильме будет много опасных приключений, веселья и драйва. Надеюсь, что он получится добрым, заставит вас не только улыбнуться, посмеяться, но и задуматься о чем-то важном. Ведь самое главное в кино – это искренность и честность», — добавляет Борис Дергачев.
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