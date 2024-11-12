Режиссер байопика «Руки Вверх!» работает над сериалом «Бедные Патрики» c Нурланом Сабуровым

Режиссер Аскар Узабаев, чей фильм «Руки Вверх!», уже заработал в прокате около 900 млн рублей, стал партнером компании SoFilm Алексея Степанова (режиссер фильма «Осьминог»). Вместе они работают над рядом новых проектов, среди которых сериал «Бедные Патрики» и полнометражный фильм «День вне зависимости».
фото: Архив Кинокомпании ТЕМП
Проект «Бедные Патрики» — драмеди о негламурной стороне одного из самых дорогих и престижных районов Москвы, где за фасадом богемной роскоши скрываются тяжелые будни обслуживающего персонала. Ведь совсем не одно и то же - жить на курорте и работать там. По сюжету обычная девушка из Челябинска, повар в местной столовой, неожиданно получает шанс показать свои кулинарные способности после случайной встречи с владельцем престижного ресторана на Патриарших. Оказавшись в центре гастрономического шоу, она вынуждена импровизировать, чтобы впечатлить требовательную публику. Ее соперник — амбициозный су-шеф, мечтавший стать шефом, теперь должен соревноваться с ней за внимание и признание. Их личные и профессиональные конфликты разворачиваются на фоне непростых испытаний и неожиданных возможностей, переворачивающих их судьбы.
Главную мужскую роль в сериале исполнит комик Нурлан Сабуров. Проект «Бедные Патрики» создается совместно с компанией Team Films.
Фильм «День вне зависимости» — это комедия о жизни известного актера и комика Олега, чья звездная репутация оказывается разрушена собственными пороками. Олег, за кулисами зависящий от алкоголя, вечеринок и других пагубных привычек, неожиданно оказывается героем реалити-шоу, в котором должен прожить хотя бы один день без своих зависимостей. Бывшая жена и одновременно продюсер этого шоу Настя, движимая местью за прошлые обиды, превращает его жизнь в кошмар. Однако Олег постепенно осознает глубину своих проблем и начинает борьбу за свободу и самоуважение. Фильм сочетает в себе драму личной трансформации героя и сатиру на современное телевидение.
«День вне зависимости» создается совместно с Arna Media.
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