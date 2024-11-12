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Предпоказы экшн-комедии «УничтоЖанна» с Павлом Прилучным пройдут в 26 российских городах

12 ноября
2024 год

Новости кино >>
12 ноября 2024
Предпоказы экшн-комедии «УничтоЖанна» с Павлом Прилучным и Юлией Егеревой состоятся 19 ноября в 26 российских городах в сети кинотеатров «Синема Парк». Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Предпоказы экшн-комедии «УничтоЖанна» с Павлом Прилучным пройдут в 26 российских городах
фото: пресс-служба проекта

Жители Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Воронежа, Екатеринбурга, Калининграда, Белгорода, Волгограда, Вологды, Краснодара, Красноярска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Новосибирска, Рязани, Самары, Саратова, Сочи, Ставрополя, Сургута, Сыктывкара, Тулы, Тюмени, Ульяновска, Уфы и Челябинска смогут увидеть фильм на два дня раньше, чем он выйдет в официальный прокат.

По сюжету домохозяйка со сверхспособностями Жанна (Юлия Егерева) с детства умеет читать мысли, двигать предметы и воздействовать на сознание людей. Но она живет тихой неприметной жизнью с мужем и дочкой, используя свою суперсилу только в бытовых целях. Все меняется, когда российские спецслужбы выходят на нее и вербуют в тайные агенты. Параллельно агенты ЦРУ пытаются привлечь Жанну на свою сторону, но вместо этого попадают в серию нелепых ситуаций. Получив задание поймать неуловимого преступника номер один — Дорада Сибасова (Павел Прилучный), Жанна начинает действовать, применяя свои уникальные способности. Но выясняется, что у Дорада на нее свои планы.

«Для меня "УничтоЖанна" — это не просто фильм, а целый мир, который мы создали с нашей командой с нуля. Идея о том, что обычная домохозяйка может стать спецагентом и начать спасать мир от преступности, близка очень многим. Мне хотелось показать сильную, но одновременно человечную героиню, которая сталкивается с вызовами и преодолевает их. Этот проект — результат огромного труда и любви, и я уверена, что зрители смогут почувствовать эту энергию на экране. И от души посмеяться, потому что мы создавали именно комедию. Но с мыслью, что настоящими героями могут быть даже самые, казалось бы, обычные люди», — отмечает Юлия Егерева.

Предпоказы экшн-комедии «УничтоЖанна» с Павлом Прилучным пройдут в 26 российских городах
фото: пресс-служба проекта

Павел Прилучный появляется в фильме в неожиданном образе комичного преступника, который ходит в вышитом золотом халате и с золотыми пистолетами.

«Мой герой – главный злодей, который умеет останавливать время, но всего на пять секунд, что уже смешно. Он ходит с очень грозным видом, но при этом в расшитых золотом одеждах и шубе. Такой устрашающе-комичный персонаж. Я очень многое в него добавил от себя, сделал его максимально стильным и харизматичным. Создатели "УничтоЖанны" дали мне свободу действий. Это были очень крутые съемки, давно я так от души не отрывался», — признается актер.

Проект «УничтоЖанна» стал дебютным полным метром для сценариста Максима Кудымова, автора сериалов «Реальные пацаны», «Трудные подростки», «Беспринципные» и многих других. В фильме, основанном на одном из самых успешных пилотов веб-сериалов, также снялись Игорь Ознобихин, Роман Попов, София Каштанова, Наталья Бочкарева и другие. Проект создан компанией «Киноджет» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Прокатчиком картины выступает кинокомпания «КарроПрокат».
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Предпоказы экшн-комедии «УничтоЖанна» с Павлом Прилучным пройдут в 26 российских городах фотографии
Предпоказы экшн-комедии «УничтоЖанна» с Павлом Прилучным пройдут в 26 российских городах фотографии
Предпоказы экшн-комедии «УничтоЖанна» с Павлом Прилучным пройдут в 26 российских городах фотографии
Предпоказы экшн-комедии «УничтоЖанна» с Павлом Прилучным пройдут в 26 российских городах фотографии
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