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На фестивале «Зимний» вне конкурса покажут фильмы Сергея Соловьева, Вадима Абдрашитова и Марлена Хуциева

12 ноября
2024 год

Новости кино >>
12 ноября 2024
Кинофестиваль «Зимний» представил специальную серию внеконкурсных кинопоказов, посвященную 100-летнему юбилею Мосфильма. Сеансы пройдут с 30 ноября по 7 декабря в кинотеатре «Иллюзион», сообщает пресс-служба смотра.

На фестивале «Зимний» вне конкурса покажут фильмы Сергея Соловьева, Вадима Абдрашитова и Марлена Хуциева
фото: пресс-служба смотра

Одна из программ — «Как смотреть авторское кино», в рамках которой известные российские специалисты традиционно проведут показы и обсуждения лучших образцов фестивального кино. Зрителей ждет встреча с фильмами выдающихся авторов московской кинематографической школы, которые были созданы в 80-е годы прошлого века на «Мосфильме»: «Из жизни отдыхающих» Николая Губенко, «Плюмбум, или опасная игра» Вадима Абдрашитова, «Асса» Сергея Соловьева, «Послесловие» Марлена Хуциева. Картины представят продюсер и киновед Андрей Апостолов, а также журналист и телеведущий Александр Казакевич.

Кроме того, в рамках юбилейной программы гости и участники кинофестиваля увидят специальный тематический цикл «Шедевры батального кино», который познакомит аудиторию с выдающимися образцами отечественного кино о войне с масштабными съемками битв и сражений. На большом экране покажут «Ватерлоо» Сергея Бондарчука, вторую часть киноэпопеи «Освобождение» Юрия Озерова и «Горячий снег» Гавриила Егиазарова.

Вход на показы бесплатный по предварительной регистрации на сайте фестиваля.
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