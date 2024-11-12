На фестивале «Зимний» вне конкурса покажут фильмы Сергея Соловьева, Вадима Абдрашитова и Марлена Хуциева

Кинофестиваль «Зимний» представил специальную серию внеконкурсных кинопоказов, посвященную 100-летнему юбилею Мосфильма. Сеансы пройдут с 30 ноября по 7 декабря в кинотеатре «Иллюзион», сообщает пресс-служба смотра.
Кроме того, в рамках юбилейной программы гости и участники кинофестиваля увидят специальный тематический цикл «Шедевры батального кино», который познакомит аудиторию с выдающимися образцами отечественного кино о войне с масштабными съемками битв и сражений. На большом экране покажут «Ватерлоо» Сергея Бондарчука, вторую часть киноэпопеи «Освобождение» Юрия Озерова и «Горячий снег» Гавриила Егиазарова.
Вход на показы бесплатный по предварительной регистрации на сайте фестиваля.
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