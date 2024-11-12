Фильм «Лгунья» с Елизаветой Ищенко получил премию Ханойского международного кинофестиваля

Фильм «Лгунья» с Елизаветой Ищенко в главной роли получил премию The Asian Film Commissions Network (AFCNet) Award (премию сети азиатских кинокомиссий) на 7-ом Ханойском международном кинофестивале HANIFF, который проходил с по 7 по 11 ноября во Вьетнаме. Об этом сообщает пресс-служба РОСКИНО. Компания при поддержке Министерства культуры организовала участие российских фильмов в киносмотре.
Фильм производства «ВЕГА Фильм» рассказывает историю 17-летней Евы, чья жизнь, по ее мнению, скучна и неинтересна. Но все меняется, когда она обвиняет известного в прошлом певца в сексуальном домогательстве и превращается в национальную героиню – «девочку, не побоявшуюся сказать правду». Картина также получила «Серебряного Святого Георгия» в конкурсе «Русские премьеры» 46-го Московского международного кинофестиваля ММКФ.
Кроме того, как сообщает РОСКИНО, в рамках внеконкурсной программы World Cinema Panorama Ханойского кинофестиваля была показана еще одна российская картина – семейный приключенческий фильм «Мухадракон» режиссера Татьяны Колгановой.
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