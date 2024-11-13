В честь 90-летия «Чапаева» в повторный прокат выпустят отреставрированную цифровую версию фильма

«Ленфильм» в год 90-летия «Чапаева» братьевВасильевых выпускает в повторный прокат отреставрированную цифровую версию картины. Согласно пресс-службе киностудии, в честь памятной даты 15 ноября в 19:00 в Культурно-выставочном центре «Ленфильма» состоится юбилейный показ легендарного фильма. Гостям будет показан возрожденный реставраторами Госфильмофонда РФ шедевр, который повторно выйдет на большом экране киноцентра с 16 ноября.
фото: пресс-служба киностудии «Ленфильм»
Одним из главных гостей заявлен внук Георгия Васильева — Илья Васильев. Сбор гостей с 18.30.
«Чапаев» вызвал настоящий взрыв. Впервые, пожалуй, в нашей киноистории выход фильма на экраны стал общенациональным событием. Эту картину люди смотрели не просто по нескольку – десятки раз. Фотохроника тех лет запечатлела колонны с плакатами «Мы идем смотреть Чапаева!». По итогам опроса мировых киноведов картина включена в сотню лучших фильмов всех времен и народов.
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