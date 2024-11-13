Завершились съемки спин-оффа «Беспринципных» с Кристиной Бабушкиной и Николаем Фоменко

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Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов вернутся к своим ролям в продолжении «Фишера»

Большое кино про самого известного диванного критика

«Беляковы в отпуске»: Телезритель в Турции

Интервью

Борис Дергачев: «Вся моя карьера заключается в том, что я неудобный»

Режиссер «Праздников» – об атмосфере на съемочной площадке, переключении с актерской карьеры и профессиональном выгорании