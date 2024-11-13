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Завершились съемки спин-оффа «Беспринципных» с Кристиной Бабушкиной и Николаем Фоменко

13 ноября
2024 год

Новости кино >>
13 ноября 2024
В Москве подошли к концу съемки спин-оффа «Беспринципных» с подзаголовком «Непреклонный возраст». Премьера продолжения популярного сериала по мотивам рассказов Александра Цыпкина состоится на Кинопоиске в 2025 году, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Завершились съемки спин-оффа «Беспринципных» с Кристиной Бабушкиной и Николаем Фоменко
фото: пресс-служба Кинопоиска

Новое шоу, созданное компаниями «Медиаслово» и Плюс Студия, откроет новую главу в истории «Беспринципных». Его съемки также велись в Санкт-Петербурге, который становится одним из основных мест действия комедии. В кадре появятся Эрмитаж, Русский музей, Михайловский театр, Александровский и Летний сады, набережные каналов и многие другие знаковые места города. Не обойдется и без светской жизни в интерьерах известных ресторанов.

В финале четвертого сезона Вале (Кристина Бабушкина) удается собрать в Москве целый стадион — сделать этот концерт легендарным помог Хадяков (Николай Фоменко). Но теперь пара переживает непростой этап: после крупной ссоры Валя уезжает с Патриков в Питер и велит Хадякову не приближаться к ней на пушечный выстрел. Генерал пытается забыться в работе и командировках, но ни в чем не находит радости и все глубже погружается в хандру, чем вызывает тревогу и у своих соратников, и у дочери Веры. Тем временем герои «Беспринципных в деревне» Федор и Дарья (Александр Балуев и Ирина Пегова) хотят занять теплое местечко генеральской четы на Патриках и первым делом пристраивают свою дочь Аленку (Ксения Утехина) помощницей в офис к Хадякову. У них свои мотивы, которые не очень нравятся «ветеранам» Патриков. Вообще, на Патриках с отъездом Валентины дела идут неважно — район утратил настоящий богемный лоск, его наводнили приезжие всех мастей, что невероятно бесит старожилов. Героям приходится объединиться, чтобы вернуть Валю в Москву.

Читать рецензию «Беспринципные»: Все черти отечественного кино в одном сериале
В спин-оффе к своим ролям также вернутся Павел Деревянко, Анна Слю, Надежда Михалкова, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Максим Лагашкин, Павел Ворожцов, Дмитрий Муляр, Марина Доможирова, Карина Зверева и Алика Смехова. Зрителей ждет встреча и с новыми героями. Над сценарием вместе с Цыпкиным работали Владимир Васильев и Екатерина Богомолова. Режиссером выступил Заур Засеев, а оператором — Вячеслав Лисневский.
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Завершились съемки спин-оффа «Беспринципных» с Кристиной Бабушкиной и Николаем Фоменко фотографии
Завершились съемки спин-оффа «Беспринципных» с Кристиной Бабушкиной и Николаем Фоменко фотографии
Завершились съемки спин-оффа «Беспринципных» с Кристиной Бабушкиной и Николаем Фоменко фотографии
Завершились съемки спин-оффа «Беспринципных» с Кристиной Бабушкиной и Николаем Фоменко фотографии
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