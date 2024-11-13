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Юрий Колокольников стал «Левшой»

13 ноября
2024 год

Новости кино >>
13 ноября 2024
В Москве и Санкт-Петербурге стартовали съемки приключенческого экшена Владимира Беседина «Левша» с Юрием Колокольниковым в главной роли, основанного на рассказе Николая Лескова. Об этом сообщает пресс-служба фильма.

Юрий Колокольников стал «Левшой»
фото: пресс-служба фильма

«Мы много лет планировали поработать с режиссером Владимиром Бесединым, и я рад, что наша первая совместная работа — такого масштаба и в жанре, который способен удивить даже самого опытного российского зрителя! Когда берешься играть персонажей, которые были очень популяризированы в культуре, то это, конечно, большая ответственность. Но в то же время есть чувство абсолютной свободы, поскольку никто не знает, как было на самом деле и поэтому ты волен делать все, что хочешь. И к тому же наш сценарий не прямое прочтение "Левши" Лескова. Это скорее яркая фантазия сценариста Куликова на тему "Левши". В-общем, я очень рад, что удостоен чести сыграть его и быть частью такой команды. Все это — невероятное и удивительное путешествие, которое ждет нас ближайшие три месяца», — рассказал исполнитель роли Левши Юрий Колокольников.

События картины разворачиваются в Санкт-Петербурге образца 1885 года. Российская империя на грани войны с Великобританией. Во дворце императора Александра III обнаружено загадочное устройство – механическая блоха. В столице орудует британский шпион, обладающий передовыми инженерными разработками. Офицер тайной полиции Огарев (Федор Федотов) отправляется к мастеру Тульского оружейного завода, известному как Левша. Вместе, используя изобретения Левши, они должны ликвидировать опасного шпиона и спасти Империю от внутренних и внешних угроз. В погоне за британским шпионом они вынуждены провернуть дерзкую аферу, угнать первый автомобиль в России и спасти Императора. Смелость и находчивость Огарева в сочетании с изобретательностью Левши создают идеальный дуэт для противостояния врагу, который находится гораздо ближе, чем они предполагали.

Юрий Колокольников стал «Левшой»
фото: пресс-служба фильма

По словам Федора Федотова, «каждый новый проект — это встреча с людьми. И в этот раз, кажется, посчастливилось попасть в сказку. Да простит меня Лесков, который писал своего "Левшу" в жанре сказа, я скажу именно о сказке, а точнее, о сказочной прекрасной команде нашего фильма. Впереди еще столько событий, съемочных дней, профессиональных и человеческих открытий, но уже точно могу сказать, что эта работа становится незабываемой. Партнерство с моим давним знакомым — Юрой Колокольниковым — выглядит, как праздник, который на этом проекте всегда с тобой. А какие у нас потрясающие костюмы, какие чуткие художники нас окружают, какие профессионалы трудятся рядом с нами, чтобы рассказать и представить зрителям эту историю в лучшем виде. Уже видна невероятная работа нашего оператора-постановщика Павла Белявского! И, конечно, не могу не сказать о нашем духовном лидере, моторе этого проекта. Володя Беседин — тот случай, когда ты спокойно и уверенно идешь за режиссером, Володя создал на площадке невероятную атмосферу доброжелательности и свободы, при этом у него всегда есть план, и мы его придерживаемся. С такой командой не страшно, а блохи… от блох мы легко избавимся. Одной левой».

Зрителей ожидает вольная адаптация известной истории Николая Лескова о тульском мастере, подковавшем миниатюрную блоху. Илья Куликов совместно с Валерией Подорожновой существенно преобразил первоисточник. Действие развернется в таком знакомом зрителю, но немного альтернативном Петербурге XIX века. Компанию вышеназванным актерам составят Леонела Мантурова, Алексей Гуськов и Ян Цапник. Съемки трюковых и натурных сцен проходят в Санкт-Петербурге, а павильонных — в столичном кинопарке «Москино».

Юрий Колокольников стал «Левшой»
фото: пресс-служба фильма

«Мой сценарий скорее по мотивам "Левши", чем по самому произведению. Для меня было важно, что Левша – это олицетворение простого народа, который пусть где-то грубоватый, но очень смекалистый и ловкий, и может буквально сотворить чудо. А второй герой – Огарев – представитель интеллигенции, и эти стороны между собой немного конфликтуют, потому что интеллигенция считает себя выше простого народа, а народ уверен в том, что не нужно с интеллигенцией контактировать, потому что там нормальных людей нет. А в итоге, когда в беду попадает Родина, то решить проблему они могут только сообща. И только став друзьями и по-настоящему поняв друг друга, они осознают, что вместе могут победить все и всех. Идея механической блохи навела на мысль об альтернативном прошлом, где наука развита больше, чем было на самом деле, но в соответствии с открытыми технологиями того времени. Поэтому здесь все гораздо более технологично, чем было в реальности и, конечно, присутствует механическая блоха, которая здесь является подслушивающим устройством, обнаруженном во дворце. И именно отсюда начинает крутиться вся наша история», — говорит автор сценария Илья Куликов.

Съемки проходят на улицах Санкт-Петербурга, в Казанском соборе, Михайловском замке, на Литейном мосту с видом на Петропавловскую крепость, а также на крышах с панорамой на город. Для съемок специально построены механизированные макеты карет, телег и других объектов. С помощью компьютерной графики Северная столица будет дополнена различными элементами, в результате город предстанет в новом облике. Создатели планируют выпустить картину в прокат 22 января 2026-го, дистрибьютором выступит компания «Атмосфера кино».

Юрий Колокольников стал «Левшой»
фото: пресс-служба фильма

Владимир Беседин «прочитал сценарий на одном дыхании и сразу понял: это мое, я знаю, каким должен быть этот фильм от и до! История, которую придумал Илья Куликов, — редкий случай переплетения экшена и драмы. Я много лет горю идеей снимать в России большое жанровое кино, которое не будет проводить границу: либо драки и погони, либо драматургия и крепкая история. Все это может и должно работать вместе, и "Левша" будет тому подтверждением. Фильм не будет чрезмерно серьезным и "важным", он будет учитывать насмотренность зрителей, стремиться удивить, развеселить и растрогать. Занимаясь подробной разработкой вселенной фильма, я стремлюсь создавать образы, к которым захочется возвращаться снова и снова. Действие разворачивается в конце XIX века, но фильм не сделан по исторической справке, поэтому тут не надо "ловить блох", в нем много допущений и жанровых условностей. Мы опираемся на исторический контекст, но стилистика повествования и съемки дадут совершенно новое ощущение эпохи. У нас потрясающий актерский ансамбль. Пара — Юра Колокольников и Федя Федотов — идеально влилась в роли. От их дуэта я в полном восторге. Ян Цапник и Алексей Гуськов великолепно чувствуют жанр и создают идеальный баланс комедии и драмы. Я стремлюсь сделать кино на все времена. Хочу, чтобы и через 20 лет все в фильме работало. Везде. И в России, и в мире. Это будет понятное всем, увлекательное и трогательное кино».
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 3
Мичманъ   13.11.2024 - 14:27
Ну, кино снимать в техническим плане научились уже давно. Спецэффектов где надо накинуть, выстроить картинку, где-то добавить яркости, где-то наоборот, потемнее сделать. Беда, на мой взгляд, в сюжете.... читать далее>>
№ 2
Sergey Tsvetkov   13.11.2024 - 14:11
С одной стороны, стимпанк, "Дикий дикий Вест" с Колокольниковым вместо Уила Смита - это ух как интересно. А с другой - превратить тончайшую вещь Лескова в чуть ли не агитку про то, что "англичанка... читать далее>>
№ 1
Igor D.88   13.11.2024 - 14:04
Не дешевый фильм, взрывы, натуральная съемка, пусть и частичная. Слава Богу картинку через раз-два делают нормальную. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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