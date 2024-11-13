Подведены итоги фестиваля «Читка 3.0»

Завершился Фестиваль экранизаций и форума кино и литературы «Читка 3.0», который проходил в Москве 11 и 12 ноября. «Самым интересным проектом в разработке» жюри выбрало «Бусину карманного карлика» Валерии Шкирандо, а «Самой ожидаемой экранизацией», за которую голосовали зрители, стали «Тоннель» по книге Яны Вагнер и «Ганди молчал по субботам» по пьесе Анастасии Букреевой. Публике были представлены более 50 литературных произведений для экранизации и свыше 30 проектов экранизаций на разных стадиях производства. Ведущим церемонии закрытия, прошедшей в Старт Хабе на «Красном Октябре», стал Роман Евдокимов, сыгравший главную роль в фильме «Огниво», вдохновленном одноименной сказкой Ганса Христиана Андерсена, уточняет пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
В первой части торжественного вечера гости увидели эксклюзивные материалы к новым проектам экранизаций, представленных в Конкурсе проектов в производстве. Александр Цыпкин представил лирико-драматическую комедию с рабочим названием «СЛИВЯНКИНАГЕЙТ», которая пополнит библиотеку оригинальных проектов Premier. Продюсеры Теймур Джафаров и Александр Кучеренко рассказали о «Резервации» про город-аномалию, из которого нельзя уйти. Также были представлены два проекта экранизаций кинокомпании «Марс Медиа» – «Хозяйка медной горы» и «Отель "У погибшего альпиниста" по повести Стругацких. Далее команда онлайн-кинотеатра Иви и AP Entertainment рассказала об экранизации «Тоннеля» Яны Вагнер. Зрители смогли увидеть первыми видеоматериалы к проекту «Ганди молчал по субботам», который представили продюсер Андрей Апостолов и Александр Пашутин, «Красивой жизни» от СТС и историческому детективу НТВ «Злые люди», основанному на рассказах из серии «Хроники сыска» нижегородского писателя Николая Свечина. Продюсер Гевонд Андреасян представил оригинальное прочтение сказки «Домовенок Кузя» — картина выйдет в прокат уже в декабре, также был показан эксклюзивный фрагмент фэнтезийного экшна «Стальное сердце».
С видеообращением к участникам и гостям выступила министр культуры РФ Ольга Любимова: «На этом форуме литература и кинематограф объединились, создавая уникальную среду, где слово превращается в образ. Кинематограф - от масштабных сериалов до независимых фильмов - подтверждает неизменную популярность экранизации как формата искусства. Большинство успешных проектов опираются на силу слова, будь то классика или современные сочинения. Особую ценность в этом году обрела студенческая образовательная программа для воспитанников профильных вузов. Эти первые профессиональные связи – залог будущих творческих союзов. Уверена, они подарят зрителям новые киноленты со свежим взглядом и новаторским подходом. Желаю всем участникам вдохновение ярких идей их успешного воплощения».
фото: пресс-служба фестиваля
Все гости церемонии превратились в профессиональное жюри и выбрали «Самую ожидаемую экранизацию» из десяти представленных проектов. Среди лучших оказались сериал по «Тоннелю», чьи съемки начнутся в августе 2025 года, и полнометражная картина «Ганди молчал по субботам», в которой снимаются Марк Эйдельштейн, Виктория Толстоганова и Дарья Екамасова. Учредитель смотра Антон Калинкин вручил Специальный приз «За максимальное участие и поддержку экранизаций в сезоне 2023 и 2024» ВГТРК и «России 1». Награду получила заместитель директора телеканала Ясмина Бен Аммар.
В этом году на смотре прошел традиционный питчинг литературных прав, на котором издательства представляют книжные новинки с открытыми правами и потенциалом для экранизации. В питчинге приняли участие издательства, литературные агентства и импринты: АСТ, «Эксмо», «Эксмодетство», «МИФ», Clever, «Астрель-СПб», «Черным-бело», «Полынь», «Альпина.Проза», «Феникс», «Росмэн», «Пять Четвертей», ВИМБО, «Кислород» и другие. Они представили более 30 книжных новинок с открытыми правами. По итогам питчинга жюри выбрало победителя в номинации «Самый перспективный литературный проект для экранизации». Им стал анимационный проект Юлии Школьник «Питер, Брейн и Малыш. Крысиные истории» от издательства ЭКСМО. Кроме того, жюри отметило двумя дипломами книги издательства «Пять четвертей». Диплом «За современную сказку» был присужден Анне Зимовой за произведение «Ищем таланты», а «За семейную историю» отметили Наталью Вишнякову за «Сбежали Львы».
фото: пресс-служба фестиваля
В конкурсе проектов с готовым девелопментом было представлено десять проектов, готовых к производству и находящихся в поисках партнеров для реализации. Среди них были «Никто не вернется» Александра Ханта по роману Кирилла Рябова, триллер «Страх» по мотивам одноименной новеллы Стефана Цвейга, «Динго» по знаменитой советской повести «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», экранизация фантастического экоромана детского писателя Евгении Долининой «Амба. Хранитель тайги», оригинальная интерпретация сказки «Снегурочка» и сериал «Все любят Орги» по одноименному детективному роману Ольги Коле. Кроме того, были представлены адаптация сказки Анастасии Строкиной «Бусина карманного карлика», первая в России экранизация популярного подкаста «Во льдах Антарктиды», фильм «Куперик» по мотивам рассказа Дмитрия Аронина и комедия «Пиарщик» от создателей «Плейлиста волонтера», основанная на романе Мршавко Штапича «Устойчивое развитие». Лучшим в этой секции жюри признало «Бусину карманного карлика» Валерии Шкирандо – она получила приз «Самый интересный проект в разработке».
В этом году в рамках фестиваля-форума впервые прошел блок мероприятий, посвященный экранизации видеоигр. Официальным партнером блока выступило Агентство креативных индустрий. Награды победителям вручил куратор блока Жан Просянов. На питчинге сценарных заявок для экранизации и новеллизации игр 1С Game Studios победила «Война миров: западня». В питчинге сценарных заявок для экранизации и новеллизации инди-игр лучшим стало «Сердце Алтая». В финале церемонии Антон Калинкин поблагодарил партнеров, участников и гостей: «Спасибо всем, кто принимает участие и поддерживает наш фестиваль. Спасибо всем, кто пишет, снимаем, показывает, издает. Спасибо всем тем, кто приходит на наш фестиваль поделиться своим креативом, мыслями, планами и надеждами».
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