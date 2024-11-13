Виталия Корниенко разыскивает украденного пони в трейлере новогодней комедии «Одна дома. Великолепная пятерка»

В сети появился трейлер новогодней комедии для всей семьи «Одна дома. Великолепная пятерка
» с Виталией Корниенко
, Михаилом Полицеймако
и Анастасией Паниной
в главных ролях. Ленту выпустит в кинотеатрах 12 декабря кинопрокатная компания Russian World Vision совместно с «Берг Саунд».
«Одна дома. Великолепная пятёрка»
Это история сообразительной и настойчивой девочки Стефании (Корниенко), которая не обходит стороной ни одно приключение. Участвуя в съемках новогоднего вестерна, она ведет блог об актерских буднях на площадке, который привлекает внимание нескольких юных поклонников — мечтающего стать звездой Алекса, замкнутой отличницы Маши, технического гения Тимы и предприимчивого Вани. В один из съемочных дней происходит похищение главного героя фильма — пони Геннадия. Стефания решает взять дело в свои руки и обращается к подписчикам. Маше, Тиме, Алексу и Ване предстоит объединиться, чтобы найти пони и помочь завершить съемки новогоднего хита. «"Одна дома. Великолепная пятерка" — это добрая семейная комедия, которая зарядит позитивом, погрузит в необычную атмосферу», —
говорит Виталия Корниенко.
Картина «Одна дома. Великолепная пятерка» представляет собой продолжение фильма 2023 года. Маму Стефании, талантливого врача, играет Анастасия Панина. Роль экспрессивного режиссера исполнил Михаил Полицеймако. Галина Стаханова
сыграла интернет-соратника главной героини. В качестве сурового актерского агента, который знает все о бизнесе и ничего о дружбе, предстанет Алика Смехова
. Максим Студеновский
исполнил ироничную роль бандита-аниматора. А незадачливого каскадера-романтика сыграл Илья Малаков
. Молодую гильдию актеров представляют Борис Дейков
, Григорий Столбов
, Роман Борзовский
и Мария Верхова
. Их герои достигают отнюдь не детских высот в программировании, тайм-менеджменте, аналитике и спортивном туризме. «Это замечательная новогодняя, добрая, семейная история о силе настоящей дружбы и, конечно, о любви. О том, что вместе можно преодолеть все трудности и справиться с любой задачей. И о том, что мечты сбываются», —
рассказала Анастасия Панина.
По словам режиссера Руслана Паушу, во время съемок его вдохновлял «Человек с бульвара Капуцинов
», наглядно иллюстрирующий степень влияния искусства на человека: ему под силу возвысить и растлить, окрылить и разочаровать. Ту же идею вкладывали в сиквел «Одной дома
» его создатели. В фильме в целом много оммажей. Например, режиссер в исполнении Михаила Полицеймако схож как повадками, так и эксцентричностью с Карпом Якиным, режиссером с тростью из комедии «Иван Васильевич меняет профессию
». «Я играю взбалмошного режиссера. Главная героиня его фильма терпит фиаско, когда пропадает важный персонаж — пони. Сценарий "Одной дома" добрый и милый, по-современному комедийный. Зрителю всегда интересно что-то новое, он ищет и находит, потому появляются новые герои и сюжеты. Такая история необходима зрителю, потому что многие девочки, которые посмотрят это кино, захотят быть на месте главной героини, пройти ее путь», —
делится Полицеймако.
«Во время съемок меня вдохновлял советский фильм "Человек с бульвара Капуцинов". Фильм, который меняет людей. Так же, как и наша героиня Стефания, благодаря поступкам которой меняется не только ее команда, но и люди со съемочной площадки. Это кино нужно смотреть всей семьей. Да и вообще, портрет идеального зрителя картины — семейная фотография. Наш фильм создан для того, чтобы собраться семьей и провести время. Это тот способ борьбы с одиночеством, который мы предлагаем», —
считает Паушу.
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