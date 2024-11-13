«Шеф» с Денисом Прытковым стартует 18 ноября

На «Пятнице!» 18 ноября в 21:00 стартует восьмисерийный «Шеф» с Денисом Прытковым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
Зрителям поведают о Кае (Прытков) — талантливом и амбициозном шефе в модном московском ресторане. Он надеется получить звание лучшего шеф-повара России и поддерживает высокий уровень обслуживания и сервиса. Однажды Кай вступает в конфликт с хамоватым посетителем, который оказывается высокопоставленным чиновником, и теряет работу. Отчаявшись, Кай устраивается поваром в женскую колонию в надежде, что со временем сможет открыть свой ресторан и победить в главном кулинарном конкурсе страны.
«Когда мы снимали первую серию, мне в помощь дали настоящего шеф-повара, который меня консультировал и обучал. Для меня кухня и готовка — самое сложное в процессе съемки. Это требует сноровки и хороших навыков. Но мне удалось научиться быстро нарезать овощи — это мое маленькое личное достижение. А еще со съемок "Шефа" у меня остался рецепт безе, который я очень хочу попробовать сделать. Дома я, в силу занятости, готовлю редко. Но если получается, то это лучшие домашние вечера. Мое фирменное блюдо — мясо по-французски, но мне кажется, я всех уже достал им», — рассказал Денис Прытков.
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Роли заключенных в колонии исполнили Валери Зоидова, Ирина Рахманова и участницы реалити «Пацанки» Кира Медведева, Анжелика Лужанская и Екатерина Ванышева. «Это был мой первый актерский опыт с таким количеством работы "на ногах". Я много лет проработала в баре и, снимаясь в "Шефе", как будто откатилась обратно в прошлое. На этой работе ты постоянно в движении и не можешь ни посидеть, ни постоять спокойно. Поэтому в роли повара мне было тяжело физически, но морально работать в такой компании — одно удовольствие. Кстати, благодаря проекту я научилась готовить, правильно держать нож в руках и резать как профессионал», — призналась Кира Медведева.
Валери Зоидова исполнила одну из главных женских ролей — девушку Варю по прозвищу «Барби», которая влюбляется в Кая и пытается добиться его расположения. «Моя героиня Барби — отвергнутый и недолюбленный ребенок, которую порицают собственные родители. Она попала в дурную компанию и это привело к серьезным последствиям. В начале истории, мы видим, что она находится под жестким контролем тюремной "мамочки". Однако справиться с этим давлением ей все же удается. По сюжету Барби справляется успешно только с десертами, поэтому я съела примерно 100 килограммов свежей меренги и выпила 200 литров карамели. Новому ничему не научилась, но удовольствие однозначно получила», — поведала о своем персонаже актриса.
«Шеф». ТВ-ролик
Съемки сериала проходили в исторических зданиях Москвы и Московской области. Кухню колонии снимали в одном из особняков усадьбы «Суханово», а ресторан мечты главного героя — в бывшей трапезной Симонова монастыря в Даниловском районе. За время съемок было приготовлено более 60 блюд по оригинальным рецептам, использовано 500 килограмм продуктов, накормлено более 300 человек и при этом не разбито ни одной тарелки — кроме киношной. Каждое блюдо готовилось в трех видах: шеф-поваром в оригинале, чтобы знать, как блюдо выглядит на самом деле; фуд-стилистом для съемки с использованием несъедобных элементов (машинное масло, пена для бритья и др.), чтобы блюдо долго сохраняло свой вид в кадре; и съедобное для актеров.
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