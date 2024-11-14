Не убий: киллер-комедия «Дни Сакамото» определилась с премьерой (и показала новый трейлер)

Студия TMS Entertainment
(«Доктор Стоун
», «Баки Ханма против Кэнган Асуры
») выпустила новый трейлер аниме «Дни Сакамото
», основанного на популярной манге Юто Судзуки
. Предыдущие ролики можно посмотреть тут
и тут
. Первый кур комедийного сёнэна
выйдет 11 января 2025-го, а второй — в июле.
Легендарный наемник Таро Сакамото
оставил профессию ради любимой женщины. Теперь он воспитывает дочь и управляет небольшим магазином, наслаждаясь спокойной жизнью. Однако темное прошлое не оставляет добропорядочного семьянина: бывший босс отправляет убийцу-телепата Сина Асакуру
вернуть Сакомото в организацию или устранить, если тот откажется. Несмотря на набранные килограммы, бывший киллер не растерял смертоносных навыков, но его связывает обещание жене больше никогда не убивать.
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«Ниндзя Камуи» — тоже драматическая история о бывшем киллере
Харизматичного протагониста озвучивает Томокадзу Сугита
(Боевой Цып
из «Борьбы в прямом эфире
»), а теперь стали известны имена и сэйю его убийственных бывших коллег:
Ёити Нагумо — Нацуки Ханаэ
(Кэн Такакура
из «Дандадан
» и Целл Уор
из «Магии и мускулов
»).
Осараги — Саори Хаями
(Йор Форджер
из «Семьи шпиона
» и Мисаки
из «Терминатора Зеро
»).
Сисиба — Таку Ясиро
(Рик Флэг
из «Отряда самоубийц из другого мира
» и Коичи Синдо из «Хоримии
»).
В проморолике звучит опенинг Hashire Sakamoto
в исполнении Vaundy
, чей голос мы слышали в «Рейтинге короля
», «Человеке-бензопиле
» и «Семье шпиона
». Популярный вокалист и по совместительству большой поклонник оригинальной манги выразил радость от участия в проекте и надежду, что его музыка поможет передать дух истории.
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