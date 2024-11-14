Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Не убий: киллер-комедия «Дни Сакамото» определилась с премьерой (и показала новый трейлер)

14 ноября
2024 год

Новости кино >>
14 ноября 2024
Студия TMS EntertainmentДоктор Стоун», «Баки Ханма против Кэнган Асуры») выпустила новый трейлер аниме «Дни Сакамото», основанного на популярной манге Юто Судзуки. Предыдущие ролики можно посмотреть тут и тут. Первый кур комедийного сёнэна выйдет 11 января 2025-го, а второй — в июле.


Легендарный наемник Таро Сакамото оставил профессию ради любимой женщины. Теперь он воспитывает дочь и управляет небольшим магазином, наслаждаясь спокойной жизнью. Однако темное прошлое не оставляет добропорядочного семьянина: бывший босс отправляет убийцу-телепата Сина Асакуру вернуть Сакомото в организацию или устранить, если тот откажется. Несмотря на набранные килограммы, бывший киллер не растерял смертоносных навыков, но его связывает обещание жене больше никогда не убивать.

Читать «Ниндзя Камуи» — тоже драматическая история о бывшем киллере
Харизматичного протагониста озвучивает Томокадзу Сугита (Боевой Цып из «Борьбы в прямом эфире»), а теперь стали известны имена и сэйю его убийственных бывших коллег:

Ёити Нагумо — Нацуки Ханаэ (Кэн Такакура из «Дандадан» и Целл Уор из «Магии и мускулов»).
Осараги — Саори Хаями (Йор Форджер из «Семьи шпиона» и Мисаки из «Терминатора Зеро»).
Сисиба — Таку Ясиро (Рик Флэг из «Отряда самоубийц из другого мира» и Коичи Синдо из «Хоримии»).

Не убий: киллер-комедия «Дни Сакамото» определилась с премьерой (и показала новый трейлер)

В проморолике звучит опенинг Hashire Sakamoto в исполнении Vaundy, чей голос мы слышали в «Рейтинге короля», «Человеке-бензопиле» и «Семье шпиона». Популярный вокалист и по совместительству большой поклонник оригинальной манги выразил радость от участия в проекте и надежду, что его музыка поможет передать дух истории.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на Покебол с предсказанием. Например, там вы можете прочитать о классных аниме осени или как Creepy Nuts создают запоминающиеся опенинги.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   14.11.2024 - 12:01
Зачем в наше такое сложное время снимать ужасные мультики о киллерах, пусть даже комедийные. Но сама же суть ролика в чём - сюжет о судьбе убийцы, кровь и расправы почти в каждой сцене первого сезона. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Клик души: «Борьба в прямом эфире» — «Бойцовский клуб» для поколения стримов
Бей и пеки: как аниме «Магия и мускулы» прокачалось во втором сезоне
Принцесса шипов, королева арахиса: как изменилась «Семья шпиона» во втором сезоне
«Хоримия»: Тайная жизнь японских школьников
Детство лидера: «Рейтинг короля» — аниме, которое возвращает веру в людей
Поиск по меткам
TMS EntertainmentАнимацияанимесёнэнЭкранизация
персоны
Томокадзу СугитаНацуки ХанаэСаори Хаями
фильмы
Баки Ханма против Кэнган АсурыБорьба в прямом эфиреДандаданДни СакамотоДоктор СтоунМагия и мускулыОтряд самоубийц из другого мираРейтинг короляСемья шпионаТерминатор ЗероХоримияЧеловек-бензопила

фотографии >>
Не убий: киллер-комедия «Дни Сакамото» определилась с премьерой (и показала новый трейлер) фотографии
Не убий: киллер-комедия «Дни Сакамото» определилась с премьерой (и показала новый трейлер) фотографии
Не убий: киллер-комедия «Дни Сакамото» определилась с премьерой (и показала новый трейлер) фотографии
Не убий: киллер-комедия «Дни Сакамото» определилась с премьерой (и показала новый трейлер) фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Георгий Асатиани
11 ноября ушёл из жизни актёр Георгий Асатиани.
Дмитрий Сухарев
11 ноября ушёл из жизни поэт, сценарист Дмитрий Сухарев.

День рождения >>

Андрей Абрикосов
Рафик Алиев
Орит Блейзер
Андрей Бурковский
Мария Кожевникова
Владимир Нечепоренко
Иванна Сахно
Марианна Стриженова
Семён Трескунов
Джош Дюамель
Антуан Дюлери
Ольга Куриленко
Вероника Лэйк
Пол МакГанн
Дэйвид Москоу
Дик Пауэлл
все родившиеся 14 ноября >>

Афиша кино >>

Конформист
драма, триллер, экранизация
Италия, Франция, ФРГ, 1970
Ходячий замок
научная фантастика, приключения, сказка, фэнтези, экранизация
Япония, 2004
Мятежники
драма, комедия
Россия, 2024
Ученик. Восхождение Трампа
биография, драма, исторический фильм
Дания, Ирландия, Канада, 2024
Реинкарнация. Возвращение ведьмы
фильм ужасов
США, 2023
Анна и Вано. Ванна и вино
комедия
Россия, 2023
Вампиры лёгкого поведения
комедия, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2024
Еретик
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Месье Азнавур
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, 2024
Академия четвероногих
комедия, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2024
В плену стихии
драма, приключения, семейное кино
США, 2024
За слова отвечаю
драмеди
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram