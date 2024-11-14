Петр Федоров и Роман Маякин попытаются спасти Веру Строкову в триллере «Побудь со мной»

что почитать?

Все лишнее — детям: Шарлиз Терон, Кэти Перри и Джессика Альба

В ночь с 14 на 15 ноября, 02:25, ТНТ

Сергей Безруков стал летчиком-космонавтом в «Космической собаке Лиде»

Предпоказы экшн-комедии «УничтоЖанна» с Павлом Прилучным пройдут в 26 российских городах

Юлия Снигирь и Сергей Гилев переживут трагедию в драме «Маяк»

Интервью

Аскар Узабаев: «В самом начале меня очень сильно удивило, что в кино почти нет музыки»

Режиссер «Руки вверх!» и «Тёщи» – о переходе от клипов в полный метр, партизанском кино и различиях киноиндустрий России и Казахстана