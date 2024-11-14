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Петр Федоров и Роман Маякин попытаются спасти Веру Строкову в триллере «Побудь со мной»

14 ноября
2024 год

Новости кино >>
14 ноября 2024
Стартовали съемки полнометражного триллера «Побудь со мной» с Верой Строковой, Романом Маякиным и Петром Федоровым в главных ролях. Режиссером выступит Илья Аксенов. За производство отвечают кинокомпания «Место силы», продюсерский центр Originals Production и онлайн-кинотеатр Okko, сообщает пресс-служба платформы.

Петр Федоров и Роман Маякин попытаются спасти Веру Строкову в триллере «Побудь со мной»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По сюжету знакомство в клубе с привлекательным молодым человеком оборачивается для Александры (Вера Строкова) началом настоящего кошмара. Она просыпается в незнакомой квартире с бронированными окнами, решётками и звукоизоляцией, постепенно осознавая, что ее новый знакомый, казавшийся еще вчера мужчиной мечты, на самом деле — жестокий маньяк, оставивший ее взаперти. Единственная связь Саши с внешним миром — это простенький планшет с 40% заряда. Она пытается написать в полицию, но понимает, что не может сообщить о себе ничего конкретного. В итоге она решает обратиться к бывшему парню Михаилу (Роман Маякин), который передает информацию сотруднику службы безопасности своей компании Антону (Петр Федоров). Они поддерживают связь, но оба понимают, что шансы на спасение тают с каждым процентом разряжающегося планшета. Она заперта в изолированном пространстве почти без еды, а Антону все не удается определить ее местоположение.

«Честно говоря, я был сильно удивлен, когда мне наконец-то попался сложный, очень интересный, а главное не похожий ни на что материал. Мне нравится работать над проектами, к которым сложно подобрать референсы. Могу точно сказать, что таких фильмов как "Побудь со мной" я еще точно не видел. В нашем кино получается целый микс, в котором герметичный триллер объединяется с драмой, комедией, скринлайфом и другими жанрами, которые я не буду здесь называть, иначе получится спойлер. События в фильме развиваются невероятно динамично, но при этом сохраняется интрига, поэтому история держит, и хочется досмотреть ее до конца. Мне очень нравится, как в сценарии с легкостью раскрываются глубокие драматические моменты, благодаря которым я моментально подключился к героям и сопереживал им на протяжение всего повествования. Ну и здорово, что теперь в кино можно будет посмотреть не только добрые детские сказки, но и серьезный триллер для взрослой аудитории», — рассказывает Илья Аксенов.

Петр Федоров и Роман Маякин попытаются спасти Веру Строкову в триллере «Побудь со мной»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Петр Федоров признался, что принял участие в новом проекте, потому что его привлекла драматургия и сценарий, которые раскрывают не только его актерские навыки, но и режиссерские.

«Сама формула съемки подразумевает некий квест, в рамках которого мы делимся на несколько юнитов. Есть основной юнит с большой камерой, а есть второстепенный, составленный из тех, кто общается с главной героиней с помощью видеозвонков, снимая себя самостоятельно. Получается, что актёр сам себе режиссер, а еще и оператор. По сути, некая режиссура в режиме онлайн, где нужно постоянно и сиюминутно принимать решения. Если говорить про саму историю, то для меня она гораздо глубже, чем просто повествование про узницу, запертую в замкнутом пространстве. Мой герой в какой-то степени тоже узник, замурованный в комнате своего прошлого. «Побудь со мной» — это история посттравмы, а ситуация, в которую попадает мой персонаж, является своеобразным триггером, активирующим непроработанные психологические проблемы. В жизни на его пути снова возникает ситуация, которую он не пережил, не постиг в прошлом, поэтому в данном случае у него появляется шанс сделать это в новых предлагаемых обстоятельствах. "Побудь со мной" — это история про то, как всех нас заперли», — отмечает актер.

Автором сценария триллера «Побудь со мной» стала Елена Гершанова, а оператором — Алексей Филиппов. В фильме также сыграли Вильма Кутавичюте, Ольга Тумайкина, Арсений Кудряшов и Татьяна Яхина и другие.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Наталья Курилова   14.11.2024 - 15:13
Посмотрю обязательно, играют Вильма Кутавичюте и Вера Строкова. Обе очень интересные актрисы. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Илья АксёновЕлена ГершановаАрсений КудряшовВильма КутавичютеРоман МаякинВера СтроковаОльга ТумайкинаПётр Фёдоров (младший)Алексей Филиппов (IV)Татьяна Яхина

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Петр Федоров и Роман Маякин попытаются спасти Веру Строкову в триллере «Побудь со мной» фотографии
Петр Федоров и Роман Маякин попытаются спасти Веру Строкову в триллере «Побудь со мной» фотографии
Петр Федоров и Роман Маякин попытаются спасти Веру Строкову в триллере «Побудь со мной» фотографии
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