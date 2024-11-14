Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Елизавета Боярская выбрала путь мести в остросюжетной драме «Опасная близость»

14 ноября
2024 год

Новости кино >>
14 ноября 2024
Завершились съемки остросюжетной драмы «Опасная близость» с Елизаветой Боярской, Артемом Быстровым, Леонидом Бичевиным, Софьей Лебедевой, Артуром Бесчастным и Тамирланом Джангазиевым. Проект от продюсеров «Жить жизнь» и режиссера «Бывших» и «Открытого брака» Ивана Китаева выйдет на START в 2025 году, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Елизавета Боярская выбрала путь мести в остросюжетной драме «Опасная близость»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

По сюжету, Анна (Елизавета Боярская) — успешный пластический хирург и руководитель клиники, счастлива в браке. В ее выверенном мире идеальных людей нет места чужим ошибкам и слабостям. Из этого мира выбивается разве что дочь-неформалка, которая не хочет соответствовать высоким стандартам матери. Когда муж Анны попадает в аварию со своей любовницей, известной блогеркой и певицей Женей, Анна осознает зыбкость своей реальности и выбирает разрушительный путь мести, который приведет к непредсказуемым последствиям.

Для новой роли актриса Елизавета Боярская смотрела многочасовые видео пластических операций, разговаривала с практикующими врачами и отрабатывала хирургические навыки на специальном силиконовом тренажере. Также актриса освоила игру в большой теннис и сменила длинные локоны на короткую стрижку.

«Мне хотелось отойти от привычного образа к чему-то принципиально другому, чтобы внешний образ гармонировал с внутренним миром моей героини. Она, безусловно, очень сильная женщина, но эта сила во многом привита ее отцом: нужно быть всегда первой, побеждать, иметь лучшего мужа, лучшую дочь и лучшую жизнь. Анна сама не заметила, как превратила свою жизнь в механизм, в котором нет чего-то живого, трепетного, теплого. С таким человеком очень непросто жить рядом, всегда нужно, что называется, соответствовать. И вот в один момент она теряет контроль над своей жизнью, и очень интересно наблюдать за тем, как она с этим справляется. Или не справляется, потому что, может быть, она не такая сильная, как привыкла о себе думать», — рассказывает Елизавета Боярская.

Елизавета Боярская выбрала путь мести в остросюжетной драме «Опасная близость»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Экранного супруга Елизаветы Боярской сыграл Артур Бесчастный, который, готовясь к роли пластического хирурга, посещал художественные галереи.

«Я стал практически завсегдатаем Третьяковки, и знаете почему? Потому что хирург должен быть насмотренным. Так что я выбрал лучший способ изучения женской анатомии. Если серьезно, то я изучил много теории по видам пластических операций: маммопластика, фейслифтинг, абдоминопластика и другие. А еще мы с режиссером тщательно разбирали и персонажа, и проект. Потому что в них есть многослойность, это история про любовь, прощение, работу над собой, про попытку простить или как-то принять предательство близкого человека и двигаться дальше», — рассказывает Артур Бесчастный.

Роль следователя, которому предстоит распутать и причины катастрофы, и ее последствия, досталась Артему Быстрову. «Проект "Опасная близость" в большей степени интересен мне темой столкновения реального мира, реальных законов и правил игры с частной историей, человеческой, которая требует от тебя нарушения социальных правил. Хочется показать своего героя неоднозначным, чтобы в начале зрителя тошнило от меня, а потом бы он любил бы меня больше всех», — говорит актер.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Бывшие. Happy End»: Торчим вместе, выздоравливаем по отдельности
«Красные линии»: Кинороман с Полиной Гагариной
Звоните Фишеру: как изменились российские сериалы за пять лет
Поиск по меткам
START
персоны
Артур БесчастныйЛеонид БичевинЕлизавета БоярскаяАртём БыстровИван КитаевСофья Лебедева
фильмы
БывшиеЖить жизньОпасная близостьОткрытый брак

фотографии >>
Елизавета Боярская выбрала путь мести в остросюжетной драме «Опасная близость» фотографии
Елизавета Боярская выбрала путь мести в остросюжетной драме «Опасная близость» фотографии
Елизавета Боярская выбрала путь мести в остросюжетной драме «Опасная близость» фотографии
Елизавета Боярская выбрала путь мести в остросюжетной драме «Опасная близость» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Андрей Абрикосов
Рафик Алиев
Орит Блейзер
Андрей Бурковский
Мария Кожевникова
Владимир Нечепоренко
Иванна Сахно
Марианна Стриженова
Семён Трескунов
Джош Дюамель
Антуан Дюлери
Ольга Куриленко
Вероника Лэйк
Пол МакГанн
Дэйвид Москоу
Дик Пауэлл
все родившиеся 14 ноября >>

Афиша кино >>

Конформист
драма, триллер, экранизация
Италия, Франция, ФРГ, 1970
Ходячий замок
научная фантастика, приключения, сказка, фэнтези, экранизация
Япония, 2004
Мятежники
драма, комедия
Россия, 2024
Ученик. Восхождение Трампа
биография, драма, исторический фильм
Дания, Ирландия, Канада, 2024
Вампиры лёгкого поведения
комедия, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2024
Реинкарнация. Возвращение ведьмы
фильм ужасов
США, 2023
Анна и Вано. Ванна и вино
комедия
Россия, 2023
Еретик
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Месье Азнавур
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, 2024
Академия четвероногих
комедия, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2024
В плену стихии
драма, приключения, семейное кино
США, 2024
За слова отвечаю
драмеди
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен