Елизавета Боярская выбрала путь мести в остросюжетной драме «Опасная близость»

По сюжету, Анна (Елизавета Боярская) — успешный пластический хирург и руководитель клиники, счастлива в браке. В ее выверенном мире идеальных людей нет места чужим ошибкам и слабостям. Из этого мира выбивается разве что дочь-неформалка, которая не хочет соответствовать высоким стандартам матери. Когда муж Анны попадает в аварию со своей любовницей, известной блогеркой и певицей Женей, Анна осознает зыбкость своей реальности и выбирает разрушительный путь мести, который приведет к непредсказуемым последствиям.
Для новой роли актриса Елизавета Боярская смотрела многочасовые видео пластических операций, разговаривала с практикующими врачами и отрабатывала хирургические навыки на специальном силиконовом тренажере. Также актриса освоила игру в большой теннис и сменила длинные локоны на короткую стрижку.
«Мне хотелось отойти от привычного образа к чему-то принципиально другому, чтобы внешний образ гармонировал с внутренним миром моей героини. Она, безусловно, очень сильная женщина, но эта сила во многом привита ее отцом: нужно быть всегда первой, побеждать, иметь лучшего мужа, лучшую дочь и лучшую жизнь. Анна сама не заметила, как превратила свою жизнь в механизм, в котором нет чего-то живого, трепетного, теплого. С таким человеком очень непросто жить рядом, всегда нужно, что называется, соответствовать. И вот в один момент она теряет контроль над своей жизнью, и очень интересно наблюдать за тем, как она с этим справляется. Или не справляется, потому что, может быть, она не такая сильная, как привыкла о себе думать», — рассказывает Елизавета Боярская.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Экранного супруга Елизаветы Боярской сыграл Артур Бесчастный, который, готовясь к роли пластического хирурга, посещал художественные галереи.
«Я стал практически завсегдатаем Третьяковки, и знаете почему? Потому что хирург должен быть насмотренным. Так что я выбрал лучший способ изучения женской анатомии. Если серьезно, то я изучил много теории по видам пластических операций: маммопластика, фейслифтинг, абдоминопластика и другие. А еще мы с режиссером тщательно разбирали и персонажа, и проект. Потому что в них есть многослойность, это история про любовь, прощение, работу над собой, про попытку простить или как-то принять предательство близкого человека и двигаться дальше», — рассказывает Артур Бесчастный.
Роль следователя, которому предстоит распутать и причины катастрофы, и ее последствия, досталась Артему Быстрову. «Проект "Опасная близость" в большей степени интересен мне темой столкновения реального мира, реальных законов и правил игры с частной историей, человеческой, которая требует от тебя нарушения социальных правил. Хочется показать своего героя неоднозначным, чтобы в начале зрителя тошнило от меня, а потом бы он любил бы меня больше всех», — говорит актер.
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