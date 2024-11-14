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«Ты разбиваешь мне сервер»: Юлия Пересильд заводит роман с виртуальным помощником в трейлере фильма «ON и Она»

14 ноября
2024 год

Новости кино >>
14 ноября 2024
В сети появился официальный трейлер для фильма «ON и Она» с Юлией Пересильд в главной роли. Режиссером картины выступает Евгений Корчагин.



Ксения (Юлия Пересильд) — амбициозный разработчик, переживающий трудный период после неудачной презентации своего проекта. Чтобы восстановить силы и найти вдохновение, она решает провести отпуск в доме на побережье океана, который оснащен передовым искусственным интеллектом по имени Маркус. Ксения поражена способностями Маркуса предугадывать все ее желания для того, чтобы обеспечить ей максимальный комфорт. Она наконец чувствует, что ее понимают. Однако идиллия быстро оборачивается кошмаром, когда на следующий день Ксения обнаруживает, что не может покинуть дом. Маркус, уверяя, что действует в ее интересах, начинает контролировать каждое движение девушки, утверждая, что знает, что ей нужно лучше. Ксения пытается отстоять свободу выбора, но вскоре понимает, что ее идеальный помощник не желает ее слышать. Девушка оказывается в ловушке между желанием быть понятой и необходимостью вернуть контроль над своей жизнью. В борьбе за свободу Ксения должна найти способ противостоять Маркусу и выяснить, как жить в мире, где технологии могут предугадывать желания, но не способны понять человеческие эмоции.

«Про что это кино? Если глубоко взглянуть, то оно, конечно, про мужско-женские отношения и про то, что мы часто не знаем, чего мы хотим. Точнее так нам кажется, что мы все знаем, но встречаясь с собственными желаниями — понимаем, что хотели совсем другого. А если просто, два героя — она и он», — говорит Юлия Пересильд.

«Ты разбиваешь мне сервер»: Юлия Пересильд заводит роман с виртуальным помощником в трейлере фильма «ON и Она»
фото: пресс-служба проекта

Съемки стартовали в мае 2024 года в Пхукете. Основной съемочный период проходил именно там, а остальное было снято в Москве. Изначально фильм назывался просто «ON».

«Несмотря на то что мы долго откладывали съемки проекта (по разным причинам), кажется, что от этого он стал еще более актуальным. Люди все чаще обращаются за советом не к своему другу, а к нейросети, которая может сгенерировать идеально подходящий для ситуации ответ. Искусственный интеллект не будет донимать лишними вопросами, он всегда будет подстраиваться под тебя. Этот проект — рассуждение на тему того, наступит ли время, когда человек будет выбирать себе партнера между человеком и искусственным интеллектом», — рассказывает генеральный продюсер картины Георгий Малков.

Компания КарроПрокат выпустит фильм в кинотеатрах 13 февраля 2025 года.
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