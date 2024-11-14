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Начались съемки серии короткометражных фильмов, в которых сыграют актеры с особенностями здоровья

14 ноября
2024 год

Новости кино >>
14 ноября 2024
В рамках инклюзивного кинопроекта Яндекса и Кинопоиска стартовали съемки шести короткометражных фильмов, в которых играют актеры с особенностями здоровья. Авторами картин стали студенты и выпускники школы кино и телевидения «Индустрия», а также их кураторы — актриса Софья Лебедева, актер и режиссер Мирослав Лашкевич, режиссеры Никита Белых и Эрадж Нидоев. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Начались съемки серии короткометражных фильмов, в которых сыграют актеры с особенностями здоровья
фото: пресс-служба проекта

Кинопроект Яндекс Инклюзии и Кинопоиска стартовал летом 2024 года. В июле прошел кастинг для артистов, которые приняли участие в инклюзивном актерском интенсиве. Сценарные заявки к четырем коротким метрам разработали студенты школы «Индустрия» Анита Фазли, Наталья Князькова, Ольга Грачева и Виктория Беликова, выигравшие внутренний конкурс киношколы в августе 2024 года. Финалисты конкурса и их команды создали четыре сценария, на основе которых снимаются фильмы: «Привет, это я», «Миша любит джаз», «Попутчик» и «Чем могу помочь?».

Работу над сценариями и съемочный процесс курируют режиссер Олег Трофим, продюсер Андрей Федяй, режиссеры Никита Белых и Эрадж Нидоев, режиссер и сценарист Владимир Рудак, режиссер и эксперт по инклюзии Лана Опаленик, редактор Плюс Студии, продюсерского центра Яндекса Евгения Декина и другие.

Все четыре работы студентов школы «Индустрия» — разные по настроению, жанру и хронометражу. Зрители увидят историю любви, захватывающий триллер, производственную драму и детектив. Еще два коротких метра сняли преподаватели актерского интенсива, вдохновившись работой с его участниками. Актриса Софья Лебедева срежиссировала свою первую работу — фильм в формате короткого метра «Это мой голос». Мирослав Лашкевич снял «Трилогию о людях» — три лирические зарисовки.

Начались съемки серии короткометражных фильмов, в которых сыграют актеры с особенностями здоровья
фото: пресс-служба проекта

Съемки проходят в Москве в разных локациях: на улицах города, в лесу, в массажном салоне и на радио, в отеле и других местах. В них участвуют артисты, прошедшие интенсив Кинопоиска и Яндекс Инклюзии: Максим Мужагитов, Галина Доля, Марина Шамкина, Ольга Тимофеева, Олеся Хвичиа и другие. Съемочные площадки адаптированы для артистов с инвалидностью: особенностями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Проект поддержали и снялись в коротких метрах известные актеры кино и театра Ольга Ломоносова, Петр Федоров, Денис Прытков, Макар Запорожский и Максим Метельников.

Премьера шести коротких метров, снятых в рамках проекта, состоится в декабре 2024 года в Москве.
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Никита БелыхМакар ЗапорожскийСофья ЛебедеваОльга ЛомоносоваМаксим МетельниковЭрадж НидоевДенис ПрытковВладимир РудакОлег ТрофимАндрей ФедяйПётр Фёдоров (младший)

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Начались съемки серии короткометражных фильмов, в которых сыграют актеры с особенностями здоровья фотографии
Начались съемки серии короткометражных фильмов, в которых сыграют актеры с особенностями здоровья фотографии
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