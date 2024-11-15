Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Николь Кидман заводит роман с Харрисом Дикинсоном в трейлере фильма «Плохая девочка»

15 ноября
2024 год

Новости кино >>
15 ноября 2024
В сети появился дублированный трейлер эротического триллера «Плохая девочка» режиссёра Халины РейнТела, тела, тела»).

«Плохая девочка»

Глава крупной компании, привыкшая управлять людьми, становится игрушкой у молодого интерна. Правила просты. Она подчиняется всем его приказам, а он хранит ее тайну. Но вырвавшаяся за пределы офиса страсть грозит уничтожить их обоих.

«Когда я раньше смотрела такие фильмы, ловила себя на том, что, оказывается, мои фантазии не столь безумны, — делится Халина Рейн. — С самого начала я решила, что каждый кадр в моем кино будет пропитан такой же чувственностью, как и в любимых мною знаменитых картинах. Но мне хотелось показать всю историю с женской точки зрения. Мне не терпелось узнать, что же из этого выйдет».

Николь Кидман заводит роман с Харрисом Дикинсоном в трейлере фильма «Плохая девочка»

Главные роли в фильме сыграли Николь Кидман, Антонио Бандерас, Харрис Дикинсон, Софи Уайлд, Виктор Слезак, Молли Прайс и Гайте Янсен.

«Я всегда стараюсь показать на экране что-то новое, — признается Николь Кидман. — И мне нужно, чтобы кто-то предложил мне подходящую роль и помог раскрыться совершенно по-другому. Я прочитала сценарий, и мы два часа проговорили с Рейн. Мы поняли, что наши представления о том, каким должен стать будущий проект, полностью сходятся. Это был один из самых необычных опытов общения в моей жизни».

На российских экранах «Плохая девочка» появится 16 января.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
От младенцев-убийц до эвтаназии: самые интересные и необычные фильмы Венецианского кинофестиваля — 2024
«Комната по соседству» Педро Альмодовара удостоена «Золотого льва» 81-го Венецианского кинофестиваля
Венеция-2024: Чулпан Хаматова, Григорий Добрыгин и Николь Кидман
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Антонио БандерасХаррис ДикинсонНиколь КидманМолли ПрайсХалина РейнВиктор СлезакСофи УайлдГайте Янсен
фильмы
Плохая девочка

фотографии >>
Николь Кидман заводит роман с Харрисом Дикинсоном в трейлере фильма «Плохая девочка» фотографии
Николь Кидман заводит роман с Харрисом Дикинсоном в трейлере фильма «Плохая девочка» фотографии
Николь Кидман заводит роман с Харрисом Дикинсоном в трейлере фильма «Плохая девочка» фотографии
Николь Кидман заводит роман с Харрисом Дикинсоном в трейлере фильма «Плохая девочка» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Антон Колесников
Фёдор Лавров
Игорь Ливанов
Артур Литвинов
Нина Лощинина
Надежда Лумпова
Александр Пашков
Леонардас Победоносцевас
Ирина Сенотова
Эд Аснер
Эдвард Аснер
Шейлин Вудли
Яфет Котто
Виржини Ледуайен
Джонни Ли Миллер
Льюис Стоун
все родившиеся 15 ноября >>

Афиша кино >>

Конформист
драма, триллер, экранизация
Италия, Франция, ФРГ, 1970
Ходячий замок
научная фантастика, приключения, сказка, фэнтези, экранизация
Япония, 2004
Мятежники
драма, комедия
Россия, 2024
Ученик. Восхождение Трампа
биография, драма, исторический фильм
Дания, Ирландия, Канада, 2024
Вампиры лёгкого поведения
комедия, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2024
Манюня: Приключения в деревне
Россия, 2024
Реинкарнация. Возвращение ведьмы
фильм ужасов
США, 2023
Анна и Вано. Ванна и вино
комедия
Россия, 2023
Еретик
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Месье Азнавур
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, 2024
Академия четвероногих
комедия, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2024
В плену стихии
драма, приключения, семейное кино
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен