Николь Кидман заводит роман с Харрисом Дикинсоном в трейлере фильма «Плохая девочка»

В сети появился дублированный трейлер эротического триллера «Плохая девочка
» режиссёра Халины Рейн
(«Тела, тела, тела
»).
«Плохая девочка»
Глава крупной компании, привыкшая управлять людьми, становится игрушкой у молодого интерна. Правила просты. Она подчиняется всем его приказам, а он хранит ее тайну. Но вырвавшаяся за пределы офиса страсть грозит уничтожить их обоих.
«Когда я раньше смотрела такие фильмы, ловила себя на том, что, оказывается, мои фантазии не столь безумны
, — делится Халина Рейн. — С самого начала я решила, что каждый кадр в моем кино будет пропитан такой же чувственностью, как и в любимых мною знаменитых картинах. Но мне хотелось показать всю историю с женской точки зрения. Мне не терпелось узнать, что же из этого выйдет
».
Главные роли в фильме сыграли Николь Кидман
, Антонио Бандерас
, Харрис Дикинсон
, Софи Уайлд
, Виктор Слезак
, Молли Прайс
и Гайте Янсен
.
«Я всегда стараюсь показать на экране что-то новое
, — признается Николь Кидман. — И мне нужно, чтобы кто-то предложил мне подходящую роль и помог раскрыться совершенно по-другому. Я прочитала сценарий, и мы два часа проговорили с Рейн. Мы поняли, что наши представления о том, каким должен стать будущий проект, полностью сходятся. Это был один из самых необычных опытов общения в моей жизни
».
На российских экранах «Плохая девочка
» появится 16 января.
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