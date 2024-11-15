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«Ю ноу ху ай эм?»: Филипп Киркоров и Денис Дорохов оказываются родственниками в новом трейлере комедии «Братья»

15 ноября
2024 год

Новости кино >>
15 ноября 2024
Кинокомпания ТЕМП и ГПМ РТВ совместно с «Берг Саунд» представили новый трейлер приключенческой комедии «Братья» режиссёра Марка ГоробцаТур с Иванушками»).

«Братья». Трейлер №2

Славик, беззаботный сочинский бездельник и дамский угодник, узнает об угрозе жизни — он срочно нуждается в доноре-родственнике. Единственный вариант — неожиданно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров. Славик готов на все ради встречи с родственником, но даже и представить не может, к чему приведет его коварный план, который буквально обернется страшным сном для обоих. Экстремальное выживание в лесу, знакомство с язычниками — лишь часть испытаний, которые встретятся на пути героев. Окажется ли успешной авантюра Славика?

«Ю ноу ху ай эм?»: Филипп Киркоров и Денис Дорохов оказываются родственниками в новом трейлере комедии «Братья»

Главные роли в картине исполнили Денис Дорохов, Филипп Киркоров, Алёна Савастова, Карина Андоленко, Игорь Кистол, Татьяна Догилева, Карен Захаров, Жаргал Бадмацыренов, Вадим Бадмацыренов, Иванъ Дементьевъ, Амир Гурбанов, Максим Винокуров, Эвклид Кюрдзидис, Александрина Олексюк, Александр Обласов, Кристина Вайнас, Лилия Лаврова, Михаил Богдасаров, Софья Каштанова, Анатолий Гущин, Виктор Цекало и другие.

«Весь съемочный процесс очень затягивает, — признался Денис Дорохов. — Иногда, останавливаясь на секунду, просто не верю, что все это происходило со мной — джунгли, скалы, новый брат. В общем, зарядился на долгое время!»

«Для меня это был самый безумный и экстремальный проект за всю карьеру, — рассказал Филипп Киркоров. — Я испытал такой спектр эмоций, что даже сложно обернуть все пережитое в слова. Совсем скоро вы сможете увидеть это своими глазами. И поверьте, вы будете сражены наповал масштабом этой картины».

В широкий прокат фильм «Братья» выйдет 19 декабря.
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«Ю ноу ху ай эм?»: Филипп Киркоров и Денис Дорохов оказываются родственниками в новом трейлере комедии «Братья» фотографии
«Ю ноу ху ай эм?»: Филипп Киркоров и Денис Дорохов оказываются родственниками в новом трейлере комедии «Братья» фотографии
«Ю ноу ху ай эм?»: Филипп Киркоров и Денис Дорохов оказываются родственниками в новом трейлере комедии «Братья» фотографии
«Ю ноу ху ай эм?»: Филипп Киркоров и Денис Дорохов оказываются родственниками в новом трейлере комедии «Братья» фотографии
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