«Ю ноу ху ай эм?»: Филипп Киркоров и Денис Дорохов оказываются родственниками в новом трейлере комедии «Братья»

Кинокомпания ТЕМП и ГПМ РТВ совместно с «Берг Саунд» представили новый трейлер приключенческой комедии «Братья
» режиссёра Марка Горобца
(«Тур с Иванушками
»).
«Братья». Трейлер №2
Славик, беззаботный сочинский бездельник и дамский угодник, узнает об угрозе жизни — он срочно нуждается в доноре-родственнике. Единственный вариант — неожиданно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров. Славик готов на все ради встречи с родственником, но даже и представить не может, к чему приведет его коварный план, который буквально обернется страшным сном для обоих. Экстремальное выживание в лесу, знакомство с язычниками — лишь часть испытаний, которые встретятся на пути героев. Окажется ли успешной авантюра Славика?
Главные роли в картине исполнили Денис Дорохов
, Филипп Киркоров
, Алёна Савастова
, Карина Андоленко
, Игорь Кистол
, Татьяна Догилева
, Карен Захаров
, Жаргал Бадмацыренов
, Вадим Бадмацыренов
, Иванъ Дементьевъ
, Амир Гурбанов
, Максим Винокуров
, Эвклид Кюрдзидис
, Александрина Олексюк
, Александр Обласов
, Кристина Вайнас
, Лилия Лаврова
, Михаил Богдасаров
, Софья Каштанова
, Анатолий Гущин
, Виктор Цекало
и другие.
«Весь съемочный процесс очень затягивает
, — признался Денис Дорохов. — Иногда, останавливаясь на секунду, просто не верю, что все это происходило со мной — джунгли, скалы, новый брат. В общем, зарядился на долгое время!
»
«Для меня это был самый безумный и экстремальный проект за всю карьеру
, — рассказал Филипп Киркоров. — Я испытал такой спектр эмоций, что даже сложно обернуть все пережитое в слова. Совсем скоро вы сможете увидеть это своими глазами. И поверьте, вы будете сражены наповал масштабом этой картины
».
В широкий прокат фильм «Братья
» выйдет 19 декабря.
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