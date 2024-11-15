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Гоша Куценко вновь сядет за руль машины скорой помощи

15 ноября
2024 год

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15 ноября 2024
Премьера седьмого сезона остросюжетной мелодрамы «Скорая помощь» с Гошей Куценко в главной роли состоится 18 ноября на НТВ. Также в проекте задействованы Екатерина Волкова, Александр Тютин, Степан Куликов, Петр Баранчеев и другие, уточняет пресс-служба телеканала.

Гоша Куценко вновь сядет за руль машины скорой помощи
фото: пресс-служба телеканала НТВ

В финальной серии шестого сезона Кулыгин в результате спасения молодой сотрудницы скорой помощи Яны (Александра Власова) получает тяжелую травму головы. Позже выясняется, что после этой потасовки Кулыгин ничего не помнит и никого не узнает. Теперь он не хочет возвращаться к врачебному делу из-за страха навредить людям, поэтому решает вновь сесть за руль машины скорой помощи. Хорошо, что рядом есть друзья – сотрудники родной подстанции. И какой бы непростой не была личная жизнь героев, в первую очередь, они – врачи, и обязаны помогать людям.

«В седьмом сезоне есть и комедия, и драма. В прошлых сериях Костя потерял память, поэтому мы как будто вернулись к первому сезону, когда он работал водителем машины скорой помощи. Если грамотно подходить к таким сюжетным поворотам, то подобные неожиданные ходы могут приносить хорошие плоды. На мой взгляд, нам удалось обыграть этот момент именно так. Сериал "Скорая помощь" – словно книга, которую нужно читать постепенно и нежелательно открывать с середины. Я отношу этот сериал к разделу полезных привычек. Он соткан из жизненных ситуаций, и эти петельки максимально выверены», — отмечает Гоша Куценко.

Гоша Куценко вновь сядет за руль машины скорой помощи
фото: пресс-служба телеканала НТВ

В этом сезоне героям предстоит спасать больных от инфарктов, инсультов, ложного крупа и затянувшегося приступа астмы, выезжать на помощь к девушке, которая из любви к йоге решила потренироваться в углехождении и сожгла себе стопы, к бесплодной женщине, запустившей себе пиявку внутрь для исцеления, и к отвергнутой женщине, решившей приворожить возлюбленного ядом перуанской жабы. А еще главные герои пять раз подряд будут вытаскивать мужчину из клинической смерти, и даже спасут парня, который упал на декоративный рог барана, проткнувший ему голову насквозь.

«Мне часто пишут дети и подростки, которые очень любят наш сериал, в социальных сетях куча фан-групп, посвященных "Скорой помощи". Был однажды такой случай: мы снимали на улице в каком-то совершенно обычном московском дворе, и вокруг нас постоянно крутился мальчишка лет 10. Позже выяснилось, что он большой фанат нашего сериала, и я начал задавать ему вопросы: "Что тебе нравится в сериале? Почему ты его смотришь?". Он задумался и ответил: "Жизненно". Наверное, так и есть, если ребенок говорит такое, я не буду опровергать его слова», – поделился режиссер Богдан Дробязко.
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Гоша Куценко вновь сядет за руль машины скорой помощи фотографии
Гоша Куценко вновь сядет за руль машины скорой помощи фотографии
Гоша Куценко вновь сядет за руль машины скорой помощи фотографии
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