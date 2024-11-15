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Антон Лапенко стал врагом Дмитрия Нагиева в сериале «Актерище»

15 ноября
2024 год

Новости кино >>
15 ноября 2024
Завершились съемки сериала «Актерище» режиссера Дмитрия Невзорова — истории о крепкой мужской вражде с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях. Премьера проекта производства кинокомпании «Место силы» состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION, сообщает пресс-служба платформы.

Антон Лапенко стал врагом Дмитрия Нагиева в сериале «Актерище»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Главный герой Вячеслав Третьяков — суперзвезда современного российского кино. Идеальную картинку портят только разгромные обзоры блогера-кинокритика Никиты Кисляка. Третьяков пытается заставить Кисляка удалить видео и срывается на публичную драку. Чтобы восстановить репутацию и избежать суда, звезде придется выполнить условие ненавистного кинокритика забыв про гордость и крупные контракты, сыграть главную роль в никому неизвестно провинциальном театре.

«С сериалом "Актерище" мне повезло. В последние годы режиссеры часто говорили мне — "давайте покажем совсем другого Нагиева", и еще ни один человек не говорил — "а давайте вы сыграете самого себя". И в этом сериале режиссер настолько тонко и мудро подошел к работе, что он, отталкиваясь от образа, который я наработал за год странствования по экранам, многое позаимствовал именно оттуда и взял в сценарий. Играть в таком материале было для меня наслаждением с самого начала. Сопротивлением было не переусердствовать, не переплакать и не перезлиться», — рассказывает Дмитрий Нагиев.

«Актерище» — это не только бадди-муви, но и сериал, который поднимает остроактуальные темы борьбы творцов и интернет-критиков, культуры отмены в актерской среде, а также инклюзивности. Прототипами для персонажа Никиты Кисляка стали популярные видео-блогеры, которые критикуют современное кино в острой саркастической манере.

Антон Лапенко стал врагом Дмитрия Нагиева в сериале «Актерище»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

«Моего героя зовут Никита Кисляк, он блогер, обозревает кино, и, как правило, критикует его. Мне кажется, он понимает, о чем говорит. Также Кисляк — режиссер, он написал пьесу и мечтает ее поставить, и хочет, чтобы в этой пьесе сыграл главную роль самый известный в стране актер. Эта роль достаточно гладко ложится на мою личную органику, и какого-то сильного сопротивления я не испытал, с Дмитрием сложилось хорошее взаимодействие на площадке, благодаря чему многие моменты рождались легко и естественно. Съемочный процесс действительно приносит удовольствие, когда между актерами возникает профессиональный контакт. Думаю, что в итоге это будет интересный проект», — добавляет Антон Лапенко.

В сериале будут и экшн-сцены, многие из которых пришлось исполнить Дмитрию Нагиеву. «Если в двух словах сформулировать ответ на вопрос "как прошли съемки", я бы сказал — "чрезвычайно весело"! Во-первых, главную роль в проекте играет Дмитрий Нагиев. Актер, который прекрасно чувствует комедию. Во-вторых, мы заставляли Дмитрия Владимировича прыгать с корабля в воду, нырять в притоки Москва-реки, стоять на краю высоченного моста, и половину смены он у нас провисел под потолком. Нагиев и Лапенко — крутые артисты, которые умеют импровизировать, было бы странно не позволять им этого делать. Они оба много предлагали и, уверен, это пошло на пользу проекту», — отмечает режиссер Дмитрий Невзоров, который выступил одним из соавторов сценария.

В сериале также сыграли Жаргал Бадмацыренов, Александр Балуев, Никита Касьяненко, Екатерина Стулова, Евгения Туркова, Ростислав Лаврентьев, Алексей Лузин и другие.
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Антон Лапенко раскритикует Дмитрия Нагиева в сериале «Актерище»
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Антон Лапенко стал врагом Дмитрия Нагиева в сериале «Актерище» фотографии
Антон Лапенко стал врагом Дмитрия Нагиева в сериале «Актерище» фотографии
Антон Лапенко стал врагом Дмитрия Нагиева в сериале «Актерище» фотографии
Антон Лапенко стал врагом Дмитрия Нагиева в сериале «Актерище» фотографии
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