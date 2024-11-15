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Завершились съемки остросюжетного детектива «Анна Медиум. Новые серии» с Марией Порошиной

15 ноября
2024 год

Новости кино >>
15 ноября 2024
Завершились съемки остросюжетного детектива «Анна Медиум. Новые серии» режиссера Елены Николаевой. Главные роли исполняют Мария Порошина, Павел Трубинер, Евгения Симонова, Екатерина Вуличенко, Сергей Степанченко и другие. Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим», а телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия», уточняет пресс-служба ВГТРК.

Завершились съемки остросюжетного детектива «Анна Медиум. Новые серии» с Марией Порошиной
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету Анна Островская (Мария Порошина) обладает способностью видеть и слышать духов. Это делает ее бесценным консультантом в расследовании преступлений и сильно осложняет жизнь семьи Островских, потому что мама трех дочерей все время «говорит с призраками». Даже новорожденный сын не может отвлечь Анну от опасной работы: с появлением ребенка ее загадочная интуиция только обостряется. Но и она не в силах предвидеть, что сюрприз, который готовит отец семейства Евгений (Павел Трубинер), – выход книги «О чем говорят призраки…», – может стать реальной угрозой для жизни и привести к страшным последствиям. И это не случайность – против всей семьи Островских затеяна большая игра, и на этот раз Анне придется иметь дело с сильным и жестоким противником.

«Появление ребенка – очень важный, значимый момент в жизни любой женщины. Каждая женщина тратит очень много сил, внимания на нового члена семьи, а так как у моей героини еще и три дочки, конечно, все ее заботы направлены на детей. Но у Анны постоянная дилемма, ей сложно разделять семью и работу, она разрывается, потому что от нее, от ее помощи зачастую зависит человеческая жизнь, человеческая боль, страдания. И она старается быть полезной, делает то, что знает и может, чтобы максимально помочь следствию и людям», — говорит Мария Порошина.

Съемки сериала прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За визуальную составляющую проекта отвечают оператор Арунас Баразнаускас и художник-постановщик Сергей Чижов.
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Анна Медиум. Новые серии

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Завершились съемки остросюжетного детектива «Анна Медиум. Новые серии» с Марией Порошиной фотографии
Завершились съемки остросюжетного детектива «Анна Медиум. Новые серии» с Марией Порошиной фотографии
Завершились съемки остросюжетного детектива «Анна Медиум. Новые серии» с Марией Порошиной фотографии
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