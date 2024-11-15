Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кристина Казинская забудет своего мужа в мистическом триллере «Наваждение»

15 ноября
2024 год

Новости кино >>
15 ноября 2024
Премьера мини-сериала «Наваждение» с Кристиной Казинской в главной роли состоится 17 ноября на ТВ-3. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Кристина Казинская забудет своего мужа в мистическом триллере «Наваждение»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

По сюжету на утро после свадьбы Дина просыпается и понимает, что не знакома с мужем. Более того, она вообще не помнит события последних двух лет своей жизни. Родные и врачи успокаивают девушку и списывают все на сильный стресс. Однако Дина решает во всем разобраться сама, понимая, что никому не может доверять.

«Наш сериал хорош тем, что он подходит абсолютно любой аудитории. Молодежи понравится детективная составляющая и закрученный сюжет, более старшему поколению – логичность и достоверность, отсутствие пошлости. А если вы в целом в любите детективы, то добро пожаловать к экрану», — отмечает Кристина Казинская.

Компанию актрисе составили Василий Молодцов, Антон Денисенко, Юлия Волкова, Илья Денискин и другие. Режиссерское кресло заняла Ольга Кандидатова.

«Пришлось изрядно в себе покопаться. Герой оказался мне не близок, но тем интереснее было приблизиться к персонажу. Думаю, мой герой совершает сделку с совестью. Он создал иллюзорное счастье, так и не приблизившись к настоящему. Все это порождает череду поступков, которые он совершает — это становится его главным, личным конфликтом. Хочу пожелать всем приятного просмотра. Самому очень интересно, что там получилось. Ольга Кандидатова с оператором Кириллом Сперанским во время съемок говорили, что сериал получается с нотками скандинавского нуара. А мне такие нотки очень нравятся», — добавляет Василий Молодцов.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
colybri   15.11.2024 - 15:48
Опять потеря памяти. Оригинально и свежо. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Екатерина Ильина станет «Ведьмой»
ТВ-3 покажет мистический детектив с Шамилем Мухамедовым, Полиной Кудимовой и Кристиной Шелобковой
«СуперИвановы» с Екатериной Волковой и Михаилом Полицеймако вернутся в эфир 7 октября
Поиск по меткам
ТВ-3
персоны
Юлия ВолковаАнтон ДенисенкоИлья ДенискинКристина КазинскаяОльга КандидатоваВасилий Молодцов (II)Кирилл Сперанский
фильмы
Наваждение

фотографии >>
Кристина Казинская забудет своего мужа в мистическом триллере «Наваждение» фотографии
Кристина Казинская забудет своего мужа в мистическом триллере «Наваждение» фотографии
Кристина Казинская забудет своего мужа в мистическом триллере «Наваждение» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Гафиз Есимов
12 ноября ушёл из жизни оперный певец Гафиз Есимов.

День рождения >>

Антон Колесников
Фёдор Лавров
Игорь Ливанов
Артур Литвинов
Нина Лощинина
Надежда Лумпова
Александр Пашков
Леонардас Победоносцевас
Ирина Сенотова
Эдвард Аснер
Шейлин Вудли
Беверли Д'Анджело
Яфет Котто
Виржини Ледуайен
Джонни Ли Миллер
Льюис Стоун
все родившиеся 15 ноября >>

Афиша кино >>

Конформист
драма, триллер, экранизация
Италия, Франция, ФРГ, 1970
Ходячий замок
научная фантастика, приключения, сказка, фэнтези, экранизация
Япония, 2004
Мятежники
драма, комедия
Россия, 2024
Манюня: Приключения в деревне
Россия, 2024
Ученик. Восхождение Трампа
биография, драма, исторический фильм
Дания, Ирландия, Канада, 2024
Вампиры лёгкого поведения
комедия, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2024
Реинкарнация. Возвращение ведьмы
фильм ужасов
США, 2023
Анна и Вано. Ванна и вино
комедия
Россия, 2023
Еретик
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Месье Азнавур
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, 2024
Академия четвероногих
комедия, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2024
В плену стихии
драма, приключения, семейное кино
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен