Кристина Казинская забудет своего мужа в мистическом триллере «Наваждение»

По сюжету на утро после свадьбы Дина просыпается и понимает, что не знакома с мужем. Более того, она вообще не помнит события последних двух лет своей жизни. Родные и врачи успокаивают девушку и списывают все на сильный стресс. Однако Дина решает во всем разобраться сама, понимая, что никому не может доверять.
«Наш сериал хорош тем, что он подходит абсолютно любой аудитории. Молодежи понравится детективная составляющая и закрученный сюжет, более старшему поколению – логичность и достоверность, отсутствие пошлости. А если вы в целом в любите детективы, то добро пожаловать к экрану», — отмечает Кристина Казинская.
«Пришлось изрядно в себе покопаться. Герой оказался мне не близок, но тем интереснее было приблизиться к персонажу. Думаю, мой герой совершает сделку с совестью. Он создал иллюзорное счастье, так и не приблизившись к настоящему. Все это порождает череду поступков, которые он совершает — это становится его главным, личным конфликтом. Хочу пожелать всем приятного просмотра. Самому очень интересно, что там получилось. Ольга Кандидатова с оператором Кириллом Сперанским во время съемок говорили, что сериал получается с нотками скандинавского нуара. А мне такие нотки очень нравятся», — добавляет Василий Молодцов.
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