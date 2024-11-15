Режиссеров-дебютантов научат искусству питчинга

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Актриса ходит на свидания с несколькими соискателями

«Раньше такого не было:» Агата Муцениеце о повышенном внимании со стороны мужчин

Каждая — весела и несчастна по-своему

Кровь не водица: вампирские семьи — какие они бывают

Большое кино про самого известного диванного критика

«Беляковы в отпуске»: Телезритель в Турции

В прокате с 12 декабря

Премьера сериала «Беспринципные. Непреклонный возраст» состоится на Кинопоиске в 2025 году

Завершились съемки спин-оффа «Беспринципных» с Кристиной Бабушкиной и Николаем Фоменко

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«Они не тиранили, не били, не унижали, не заставляли»: Екатерина Андреева о родителях

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