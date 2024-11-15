Режиссеров-дебютантов научат искусству питчинга

С 18 по 21 ноября в кластере «Арт-Политех» пройдет образовательный семинар-интенсив «Искусство питчинга» для кинематографистов, прошедших во второй этап конкурсного отбора по созданию национальных фильмов. 23 ноября в рамках интенсива кинематографисты-дебютанты получат возможность отрепетировать защиту проектов на сцене Министерства культуры, сообщает пресс-служба мероприятия.
фото: пресс-служба мероприятия
Мероприятие проводят Министерство культуры и медиахолдинг «Цифровое Телевидение». Программа семинара предусматривает серию тренингов по защите дебютных кинопроектов от ведущих экспертов киноотрасли, которые помогут научиться справляться с волнением, структурировать и отточить подачу работы на публичной защите. Основу программы составят индивидуальные консультации по каждому заявленному проекту, прошедшему предварительный отбор, а также публичные сессии вопросов-ответов, разборы кейсов и репетиции.
Предваряют программу семинара-интенсива индустриальные круглые столы. 18 ноября в 10:00 состоится круглый стол «Индекс настроений дебютантов», где будут представлены результаты нового масштабного отраслевого исследования. В его основе — детальный опрос кинематографистов, делающих первые шаги в большом кино: об их мечтах и страхах в профессии, тематических и жанровых предпочтениях. После презентации исследования состоится открытое обсуждение результатов с лидерами отрасли. К участию приглашены директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Давиденко, исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, шеф-редактор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Евгений Сосницкий, президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова и другие.
В этот же день в рамках образовательного блока интенсива с 11:15 до 12:15 пройдет тренинг «Приемы победителей: как построить защиту, которая запомнится экспертам», где будут разобраны сильные и слабые стороны очных защит, а также будут даны практические советы дебютантам. С дебютантами пообщается режиссер Федор Кудрявцев, а также победители питчингов Министерства культуры прошлых лет. С 12:30 до 13:30 состоится мастер-класс «Миссия: выполнима» от полковника Службы внешней разведки в отставке Елены Вавиловой. Эксперт расскажет о важности нетворкинга, социализации и приемах налаживания связей, которые можно применять в обычной жизни, в том числе на защите проектов. Модерировать встречу будет заместитель генерального директора медиахолдинга «Цифровое Телевидение» по направлению «Кино» Иван Кудрявцев. Кроме того, состоится тренинг «Как не волноваться и обаять зал», «Внимание на экран: визуализация проекта с выгодной стороны» и юмористический тренинг «Вредные советы: как завалить свой питч» о самых распространенных ошибках дебютантов на питчингах.
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