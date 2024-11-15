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Постучался не в ту дверь: Керем Бюрсин в трейлере турецкой комедии «Холоп. Великолепный век»

15 ноября
2024 год

Новости кино >>
15 ноября 2024
В сети появился трейлер турецкой комедии «Холоп. Великолепный век» — ремейка третьего самого кассового российского фильма «Холоп». В заморской версии вместо Милоша Биковича нахального богача сыграл Керем Бюрсин (Серкан Болат из сериала «Постучись в мою дверь»).

«Холоп. Великолепный век». Тизер-трейлер

Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX в. Мете попадет в османский XVI в. и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.

«По структуре наш фильм — это, можно сказать, шекспировская пьеса «Укрощение строптивой», — поделился Керем Бюрсин. — Но самое интересное, что история происходит в наше время, когда мы так сосредоточены на себе. Характер моего персонажа во многом является отражением этого: у Мете много денег и привилегий, и он использует их, не сдерживаясь. Очень часто комедии базируются на культуре страны, в которой она выходит, на понятных населению смыслах. Но, я думаю, наш фильм сможет сломать некоторые барьеры, потому что он основан не только на культурных смыслах, но и на отличной истории, которая будет понятна любому».

Постучался не в ту дверь: Керем Бюрсин в трейлере турецкой комедии «Холоп. Великолепный век»

Роли в картине также исполнили Мелис Сезен, Мелиса Дёнгель, Эркан Колчак Кёстендиль, Ахмет Мюмтаз Тайлан, Сади Джелиль Дженгиз, Эджем Озкая, Джемаль Хюнал, Эфекан Джан и другие. Режиссёром ленты выступил Онур Унлю.

«История нашего фильма таит в себе нечто очень заманчивое для режиссера: «Что произойдет, если современного избалованного молодого человека внезапно перенести на 500 лет назад?», — рассказал режиссёр. — Мы постарались сделать эту идею интересной для зрителя, и, по-моему, нам это удалось. Актеры проделали отличную работу, а техническая команда воплотила все на высочайшем уровне. В итоге у нас получился увлекательный и захватывающий фильм, который будет интересен всей семье».

На российские экраны «Холоп. Великолепный век» выйдет 23 января 2025 года.
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№ 2
Иван Беляев (Москва)   15.11.2024 - 23:20
Две гилти плэжрс в одном флаконе читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   15.11.2024 - 23:15
с головой хватило нашего. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Холоп. Великолепный век

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Постучался не в ту дверь: Керем Бюрсин в трейлере турецкой комедии «Холоп. Великолепный век» фотографии
Постучался не в ту дверь: Керем Бюрсин в трейлере турецкой комедии «Холоп. Великолепный век» фотографии
Постучался не в ту дверь: Керем Бюрсин в трейлере турецкой комедии «Холоп. Великолепный век» фотографии
Постучался не в ту дверь: Керем Бюрсин в трейлере турецкой комедии «Холоп. Великолепный век» фотографии
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