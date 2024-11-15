Постучался не в ту дверь: Керем Бюрсин в трейлере турецкой комедии «Холоп. Великолепный век»

В сети появился трейлер турецкой комедии «Холоп. Великолепный век
» — ремейка третьего самого кассового российского фильма «Холоп
». В заморской версии вместо Милоша Биковича
нахального богача сыграл Керем Бюрсин
(Серкан Болат из сериала «Постучись в мою дверь
»).
«Холоп. Великолепный век». Тизер-трейлер
Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX в. Мете попадет в османский XVI в. и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.
«По структуре наш фильм — это, можно сказать, шекспировская пьеса «Укрощение строптивой»
, — поделился Керем Бюрсин. — Но самое интересное, что история происходит в наше время, когда мы так сосредоточены на себе. Характер моего персонажа во многом является отражением этого: у Мете много денег и привилегий, и он использует их, не сдерживаясь. Очень часто комедии базируются на культуре страны, в которой она выходит, на понятных населению смыслах. Но, я думаю, наш фильм сможет сломать некоторые барьеры, потому что он основан не только на культурных смыслах, но и на отличной истории, которая будет понятна любому
».
Роли в картине также исполнили Мелис Сезен
, Мелиса Дёнгель
, Эркан Колчак Кёстендиль
, Ахмет Мюмтаз Тайлан
, Сади Джелиль Дженгиз
, Эджем Озкая
, Джемаль Хюнал
, Эфекан Джан
и другие. Режиссёром ленты выступил Онур Унлю
.
«История нашего фильма таит в себе нечто очень заманчивое для режиссера: «Что произойдет, если современного избалованного молодого человека внезапно перенести на 500 лет назад?»
, — рассказал режиссёр. — Мы постарались сделать эту идею интересной для зрителя, и, по-моему, нам это удалось. Актеры проделали отличную работу, а техническая команда воплотила все на высочайшем уровне. В итоге у нас получился увлекательный и захватывающий фильм, который будет интересен всей семье
».
На российские экраны «Холоп. Великолепный век
» выйдет 23 января 2025 года.
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