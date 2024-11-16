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Либо комедию сними, либо трусы надень: главные новости аниме за неделю

16 ноября
2024 год

Новости кино >>
16 ноября 2024
«Спиди-гонщик возвращается», «Атака титанов» обрушивается на Россию, а «Ван-Пис» снова отдыхает: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о втором сезоне «Забвения бэттери» или о премьере киллер-комедии «Дни Сакамото»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Либо комедию сними, либо трусы надень: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 Американский инди-издатель Mad Cave Studios заключил сделку с Tatsunoko Production: результатом коллаборации станут новые истории про «Спиди-гонщика». В каком формате — не уточняется.

🔘 «Атака титанов: Заключительная глава — Последняя атака» ожидаемо дебютировала на первой строчке японского бокс-офиса, собрав чуть менее $1,6 миллионов за первые три дня проката. Отечественные кинотеатры прочувствуют весь гнев исполинов уже 10 декабря.

🔘 Ранее мы писали о прокате отремастированной версии аниме «Интерстелла5555: и5тория 5екретной 5олнечной 5истемы», а теперь можем оценить трейлер:


🔘 У манги «Ван-Пис» снова двухнедельный перерыв, чтобы Эйитиро Ода успел поправить здоровье.

🔘 Создатель «Госпожи Кагуи» и «Звездного дитя» Ака Акасака не почивает на лаврах, а готовится к работе над новой мангой. Вернее, он придумывает сюжет, а расписывать детали и диалоги предстоит Аой КудзиреКризис гик-клуба»), в то время как рисовать всё будет Адзитика (Ajichika) («Повесть о конце света»).

🔘 Сюдзо Осими, автор «Цветов зла» и «Кровавого следа», тоже приступил к новой серии: 13 декабря в продажу поступит «Звук моргания» (Mabataki No Oto).

🔘Спин-офф проекта «Синдуальность», манга с подзаголовком «Элли», закончится на втором томе 28 января.

Читать Еда как часть культурного ДНК и даже фетиш в аниме «Повар-боец Сома»

Французские труженики японской анимации


Пока «Ван-Пис» отдыхает, его французские аниматоры — Дориан Кулон и Жюльен Кортэ — объявили о создании студии Toro Animation (TōRō). Дебют ознаменовался выпуском буктрейлера для комикса «Инстинкт» (Instinct), написанного Inoxtag — видеоблогером, стримером и фанатом вышеупомянутой франшизы. Помимо адаптации magnum opus Эйитиро ОдыМонстры: Сто три милости»), Кулон и Кортэ работали над «Атакой титанов», «Черным клевером» и «Магической битвой».


Мистический сай-фай посвящен 19-летнему Хаки, который может читать ауру и намерения окружающих. Дар оказывается настоящим проклятием, заставляя юношу постоянно сталкиваться с темными сторонами человеческой природы. Узнав, что он заражен неизлечимым вирусом «ноктус», Хаки отправляется в странствие с таинственной Луной, на которую его способности не распространяются. Роль протагониста досталась французскому актеру озвучивания Дональду Ренью (дублировал Хаку из «Унесенных призраками» и Дэндзи из «Человека-бензопилы»).

Читать «Ван-Пис» — игровой сериал Netflix по культовой манге Эйитиро Оды

Борьба умов


Студия TMS EntertainmentДевушка на час», «Детектив Конан») показала еще один трейлер финального сезона «Доктора Стоуна». Разделенный на три кура, сериал с подзаголовком «Научное будущее» стартует в январе 2025-го.


Перед полетом на Луну Сэнку Исигами и его друзья отправляются в Америку на поиски кукурузы — важного ингредиента для чудо-жидкости, которая необходима в борьбе с окаменением. Однако появление выдающегося ученого Ксено Хьюстона Уингфилда и его талантливого помощника Стэнли Снайдера ставит миссию по спасению человечества под угрозу. Антагонистов озвучили Кэндзи Нодзима (Эйдзи Окумура из «Банановой рыбы») и Кодзи Юса (Окен из «Рейтинга короля»).

Читать Почему «Доктор Стоун» — аниме, которое надо показывать в школах

Трусики судьбы


У анонсированного в августе комедийного сериала «Пожалуйста, оденьтесь, Такаминэ» вышло сразу два проморолика: с купюрами (ниже) и «для взрослых». Экранизировать пикантную мангу Юити Хиираги взялась Томоэ МакиноЛюбовная болезнь Хананои», «Котаро живет один») на студии Liden FilmsПеснь ночных сов», «Мой сосед-ёкай»). Премьера запланирована на апрель следующего года.


Красавица и лучшая ученица школы Таканэ Такаминэ кажется идеальной во всем. Однако у нее есть необычный секрет: снимая нижнее белье, девушка может перемещаться назад во времени и исправлять любую ошибку. Правда, затем интимный предмет одежды исчезает. Однажды свидетелем этой процедуры становится двоечник Такаси Сирота, которому в результате придется стать хранителем трусиков Таканэ, то есть надевать их на героиню, когда она решит воспользоваться уникальной способностью. Центральный дуэт озвучивают Юрика Кубо (Челси Хаммонд из «Старшей карты») и Дайсукэ КасуяПочёт в школе магии»).

Читать «Бессонница после школы» — целебное аниме от той же студии

Фермеры против диктатора


В июне стало известно, что RPG-игра Farmagia получит аниме-адаптацию. За постановку отвечает Синдзи ИсихараО моем перерождении в меч», «Сасаки и Мияно»), а оригинальный дизайн персонажей придумал автор «Хвоста феи» и «Нулевого Эдема» Хиро Масима. Студия BridgeБездарная Нана», «Шаман Кинг») выпустила первый трейлер, где звучит опенинг Life is Beautiful в исполнении рок-квартета Asian Kung-Fu GenerationРок-тихоня», «Наруто»), а также эндинг miss-dystopia от группы sokoninaruВедьма и чудовище»). Премьера боевого фэнтези запланирована на 10 января.


Жители мирной волшебной страны Фелисидад занимаются магическим земледелием и выращивают из семян монстров, чтобы использовать в общественных работах и бою. Тен заботится о саженцах, собирает урожай, а подросших созданий тренирует на ферме. После внезапной смерти правителя континента власть захватывает деспотичный маг Гла́за. Юноша объединяется с товарищами и растительными чудовищами, чтобы противостоять неведомому злу и защитить близких. Тена озвучит Кохэй Амасаки (Масатика Кудзэ из сериала «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»), а Глазу — Рюсэй Накао (Сатори из «Реинкарнации сильнейшего оммёдзи»).

Читать «Хвост феи» — культовое и забавное аниме по манге Хиро Масимы

О, бейсбол, ты — мир!


Студия EMT SquaredПерестану быть героем», «Куда едет поезд судного дня?») готовит аниме по манге Тацуро Суги «Ловец бейсбольного поля!». Режиссером заявлен Дзюнъити КитамураПушистый рай»), за сценарий отвечает Сигэру МуракосиКулинарные скитания в параллельном мире»), а за чардиз — Фумио Иида (ключевая анимация «Макросс»).


Сарариман Мурата каждый день приходит на бейсбольный стадион, чтобы отвлечься от монотонной работы за просмотром матча. Однажды на спортивной трибуне происходит судьбоносная встреча с красивой и наивной разносчицей пива Рурико. В главных ролях Ай Файруз (Джолин Куджо из «Невероятных приключений ДжоДжо: Каменный океан») и Сатоси Иномата (Танака из «Сказания об обручальных кольцах»).

Читать «Птичье крыло: История гольфисток» — еще одна история о страсти и спорте
Бонус: зимняя коллекция, вдохновленная «Принцессой Мононокэ». Спасибо коллаборации японского бренда одежда Foxfire и студии Ghibli.

Либо комедию сними, либо трусы надень: главные новости аниме за неделю

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Либо комедию сними, либо трусы надень: главные новости аниме за неделю фотографии
Либо комедию сними, либо трусы надень: главные новости аниме за неделю фотографии
Либо комедию сними, либо трусы надень: главные новости аниме за неделю фотографии
Либо комедию сними, либо трусы надень: главные новости аниме за неделю фотографии
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