Либо комедию сними, либо трусы надень: главные новости аниме за неделю

«Спиди-гонщик возвращается
», «Атака титанов
» обрушивается на Россию, а «Ван-Пис
» снова отдыхает: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о втором сезоне
«Забвения бэттери
» или о премьере киллер-комедии
«Дни Сакамото
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 Американский инди-издатель Mad Cave Studios
заключил сделку с Tatsunoko Production
: результатом коллаборации станут новые истории про «Спиди-гонщика
». В каком формате — не уточняется.
🔘 «Атака титанов: Заключительная глава — Последняя атака
» ожидаемо дебютировала на первой строчке японского бокс-офиса, собрав чуть менее $1,6 миллионов за первые три дня проката. Отечественные кинотеатры прочувствуют весь гнев исполинов уже 10 декабря.
🔘 Ранее мы писали
о прокате отремастированной версии аниме «Интерстелла5555: и5тория 5екретной 5олнечной 5истемы»
, а теперь можем оценить трейлер:
🔘 У манги «Ван-Пис
» снова двухнедельный перерыв, чтобы Эйитиро Ода
успел поправить здоровье.
🔘 Создатель «Госпожи Кагуи
» и «Звездного дитя
» Ака Акасака
не почивает на лаврах, а готовится к работе над новой мангой. Вернее, он придумывает сюжет, а расписывать детали и диалоги предстоит Аой Кудзире
(«Кризис гик-клуба
»), в то время как рисовать всё будет Адзитика
(Ajichika) («Повесть о конце света
»).
🔘 Сюдзо Осими
, автор «Цветов зла
» и «Кровавого следа
», тоже приступил к новой серии: 13 декабря в продажу поступит «Звук моргания
» (Mabataki No Oto).
🔘Спин-офф проекта «Синдуальность
», манга с подзаголовком «Элли
», закончится на втором томе 28 января.
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Еда как часть культурного ДНК и даже фетиш в аниме «Повар-боец Сома»
Французские труженики японской анимации
Пока «Ван-Пис
» отдыхает
, его французские аниматоры — Дориан Кулон
и Жюльен Кортэ
— объявили о создании студии Toro Animation
(TōRō). Дебют ознаменовался выпуском буктрейлера для комикса «Инстинкт
» (Instinct), написанного Inoxtag
— видеоблогером, стримером и фанатом вышеупомянутой франшизы. Помимо адаптации magnum opus Эйитиро Оды
(«Монстры: Сто три милости
»), Кулон и Кортэ работали над «Атакой титанов
», «Черным клевером
» и «Магической битвой
».
Мистический сай-фай посвящен 19-летнему Хаки, который может читать ауру и намерения окружающих. Дар оказывается настоящим проклятием, заставляя юношу постоянно сталкиваться с темными сторонами человеческой природы. Узнав, что он заражен неизлечимым вирусом «ноктус», Хаки отправляется в странствие с таинственной Луной, на которую его способности не распространяются. Роль протагониста досталась французскому актеру озвучивания Дональду Ренью
(дублировал Хаку
из «Унесенных призраками
» и Дэндзи
из «Человека-бензопилы
»).
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«Ван-Пис» — игровой сериал Netflix по культовой манге Эйитиро Оды
Борьба умов
Студия TMS Entertainment
(«Девушка на час
», «Детектив Конан
») показала еще один трейлер финального сезона «Доктора Стоуна
». Разделенный на три кура
, сериал с подзаголовком «Научное будущее
» стартует в январе 2025-го.
Перед полетом на Луну Сэнку Исигами
и его друзья отправляются в Америку на поиски кукурузы — важного ингредиента для чудо-жидкости, которая необходима в борьбе с окаменением. Однако появление выдающегося ученого Ксено Хьюстона Уингфилда и его талантливого помощника Стэнли Снайдера ставит миссию по спасению человечества под угрозу. Антагонистов озвучили Кэндзи Нодзима
(Эйдзи Окумура из «Банановой рыбы
») и Кодзи Юса
(Окен
из «Рейтинга короля
»).
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Почему «Доктор Стоун» — аниме, которое надо показывать в школах
Трусики судьбы
У анонсированного
в августе комедийного сериала «Пожалуйста, оденьтесь, Такаминэ
» вышло сразу два проморолика: с купюрами (ниже) и «для взрослых
». Экранизировать пикантную мангу Юити Хиираги
взялась Томоэ Макино
(«Любовная болезнь Хананои
», «Котаро живет один
») на студии Liden Films
(«Песнь ночных сов
», «Мой сосед-ёкай
»). Премьера запланирована на апрель следующего года.
Красавица и лучшая ученица школы Таканэ Такаминэ кажется идеальной во всем. Однако у нее есть необычный секрет: снимая нижнее белье, девушка может перемещаться назад во времени и исправлять любую ошибку. Правда, затем интимный предмет одежды исчезает. Однажды свидетелем этой процедуры становится двоечник Такаси Сирота, которому в результате придется стать хранителем трусиков Таканэ, то есть надевать их на героиню, когда она решит воспользоваться уникальной способностью. Центральный дуэт озвучивают Юрика Кубо
(Челси Хаммонд
из «Старшей карты
») и Дайсукэ Касуя
(«Почёт в школе магии
»).
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«Бессонница после школы» — целебное аниме от той же студии
Фермеры против диктатора
В июне стало известно, что RPG-игра Farmagia
получит аниме-адаптацию. За постановку отвечает Синдзи Исихара
(«О моем перерождении в меч
», «Сасаки и Мияно
»), а оригинальный дизайн персонажей придумал автор «Хвоста феи
» и «Нулевого Эдема
» Хиро Масима
. Студия Bridge
(«Бездарная Нана
», «Шаман Кинг
») выпустила первый трейлер, где звучит опенинг Life is Beautiful
в исполнении рок-квартета Asian Kung-Fu Generation
(«Рок-тихоня
», «Наруто
»), а также эндинг miss-dystopia
от группы sokoninaru
(«Ведьма и чудовище
»). Премьера боевого фэнтези запланирована на 10 января.
Жители мирной волшебной страны Фелисидад занимаются магическим земледелием и выращивают из семян монстров, чтобы использовать в общественных работах и бою. Тен заботится о саженцах, собирает урожай, а подросших созданий тренирует на ферме. После внезапной смерти правителя континента власть захватывает деспотичный маг Гла́за. Юноша объединяется с товарищами и растительными чудовищами, чтобы противостоять неведомому злу и защитить близких. Тена озвучит Кохэй Амасаки
(Масатика Кудзэ
из сериала «Аля иногда кокетничает со мной по-русски
»), а Глазу — Рюсэй Накао
(Сатори
из «Реинкарнации сильнейшего оммёдзи
»).
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«Хвост феи» — культовое и забавное аниме по манге Хиро Масимы
О, бейсбол, ты — мир!
Студия EMT Squared
(«Перестану быть героем
», «Куда едет поезд судного дня?
») готовит аниме по манге Тацуро Суги
«Ловец бейсбольного поля!
». Режиссером заявлен Дзюнъити Китамура
(«Пушистый рай
»), за сценарий отвечает Сигэру Муракоси
(«Кулинарные скитания в параллельном мире
»), а за чардиз — Фумио Иида
(ключевая анимация «Макросс
»).
Сарариман Мурата каждый день приходит на бейсбольный стадион, чтобы отвлечься от монотонной работы за просмотром матча. Однажды на спортивной трибуне происходит судьбоносная встреча с красивой и наивной разносчицей пива Рурико. В главных ролях Ай Файруз
(Джолин Куджо
из «Невероятных приключений ДжоДжо: Каменный океан
») и Сатоси Иномата
(Танака из «Сказания об обручальных кольцах
»).
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«Птичье крыло: История гольфисток» — еще одна история о страсти и спорте
Бонус
: зимняя коллекция, вдохновленная «Принцессой Мононокэ
». Спасибо коллаборации японского бренда одежда Foxfire
и студии Ghibli
.
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