Либо комедию сними, либо трусы надень: главные новости аниме за неделю

Одной строкой

Читать Еда как часть культурного ДНК и даже фетиш в аниме «Повар-боец Сома»

Французские труженики японской анимации

Читать «Ван-Пис» — игровой сериал Netflix по культовой манге Эйитиро Оды

Борьба умов

Читать Почему «Доктор Стоун» — аниме, которое надо показывать в школах

Трусики судьбы

Читать «Бессонница после школы» — целебное аниме от той же студии

Фермеры против диктатора

Читать «Хвост феи» — культовое и забавное аниме по манге Хиро Масимы

О, бейсбол, ты — мир!