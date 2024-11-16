В Голливуде вдохновились моральным кодексом самураев

В Голливуде под впечатлением от успеха многосерийной адаптации «Сегуна
» снимут остросюжетный самурайский боевик «Буcидо», уверяет Deadline
.
Лента, вдохновленная моральным кодексом самураев, станет полнометражным режиссерским дебютом для постановщика сериалов «Атланта
» и «Мистер и миссис Смит
» Хиро Мурая
. Сценарий для фильма написал Генри Данэм («Противостояние в Спэрроу-Крик
»), а в продюсерской команде заявлен создатель «Солнцестояния
» Ари Астер
. За производство отвечает студия A24.
О сюжете известно только то, что события развернутся в феодальной Японии.
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