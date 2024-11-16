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В Голливуде вдохновились моральным кодексом самураев

16 ноября
2024 год

Новости кино >>
16 ноября 2024
В Голливуде под впечатлением от успеха многосерийной адаптации «Сегуна» снимут остросюжетный самурайский боевик «Буcидо», уверяет Deadline.

В Голливуде вдохновились моральным кодексом самураев
фото: joblo.com

Лента, вдохновленная моральным кодексом самураев, станет полнометражным режиссерским дебютом для постановщика сериалов «Атланта» и «Мистер и миссис Смит» Хиро Мурая. Сценарий для фильма написал Генри Данэм («Противостояние в Спэрроу-Крик»), а в продюсерской команде заявлен создатель «Солнцестояния» Ари Астер. За производство отвечает студия A24.

О сюжете известно только то, что события развернутся в феодальной Японии.
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