Не стало Светланы Светличной

В возрасте 84 лет не стало заслуженной артистки РСФСР, вдовы Владимира Ивашова
, популярной советской и российской актрисы кино и театра Светланы Афанасьевны Светличной
. Об этом сообщает ТАСС
со слов киноведа Вячеслава Шмырова
.
Будущая звезда «Бриллиантовой руки
» родилась 15 мая 1940 года в армянском городе Ленинакан (ныне Гюмри). С родителями переехала в Мелитополь. В 1963-м окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, после чего ее приняли в Московский театр-студию киноактера
. На театральной сцене она, в частности, сыграла Марью Тимофеевну Лебядкину в «Бесах» Вячеслава Спесивцева
по роману Федора Достоевского и Сюзанну в «Чуде» по пьесе «Чудо святого Антония» и другим произведениям Мориса Метерлинка, поставленном в 1976-м Саввой Кулишом
.
В кино дебютировала ещё будучи студенткой, воплотив образ Натки в киноповести Михаила Калика
«Колыбельная
», вышедшей в 1959-м. Затем последовал ряд лирико-драматических ролей в таких картинах, как «Мне двадцать лет
», «Им покоряется небо
», «Герой нашего времени
» и «Стряпуха
». В 1965-м она запомнилась в качестве телеведущей Нины Светловой в комедии Георгия Данелии
«Тридцать три
», а спустя три года Леонид Гайдай
полностью раскрыл её комедийный талант, предложив острохарактерную роль Анны Сергеевны в популярнейшей «Бриллиантовой руке».
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Фильмы со Светланой Светличной
Приобретя всенародную любовь, актриса воплотила еще несколько незабываемых образов в фильмах «Любить...
», «Новые приключения неуловимых
», «Неподсуден
», «Держись за облака
», «Семнадцать мгновений весны
», «Ты — мне, я — тебе
» и «Место встречи изменить нельзя
». В новом тысячелетии Светлана Афанасьевна не перестала сниматься, ее можно увидеть как маму-призрака в картине «Богиня: как я полюбила
» и в образе постаревшей Нины в драме Йоса Стеллинга
«Девушка и смерть
». Всего на счету звезды более 50 ролей в кино и на телевидении. Она также много работала над дубляжем зарубежных фильмов.
Обладательница Приза зрительских симпатий XI Бердянского международного кинофестиваля и приза «За преданность кинематографу» XXI Российского кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине.
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