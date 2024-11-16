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Не стало Светланы Светличной

16 ноября
2024 год

Новости кино >>
16 ноября 2024
В возрасте 84 лет не стало заслуженной артистки РСФСР, вдовы Владимира Ивашова, популярной советской и российской актрисы кино и театра Светланы Афанасьевны Светличной. Об этом сообщает ТАСС со слов киноведа Вячеслава Шмырова.

Не стало Светланы Светличной

Будущая звезда «Бриллиантовой руки» родилась 15 мая 1940 года в армянском городе Ленинакан (ныне Гюмри). С родителями переехала в Мелитополь. В 1963-м окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, после чего ее приняли в Московский театр-студию киноактера. На театральной сцене она, в частности, сыграла Марью Тимофеевну Лебядкину в «Бесах» Вячеслава Спесивцева по роману Федора Достоевского и Сюзанну в «Чуде» по пьесе «Чудо святого Антония» и другим произведениям Мориса Метерлинка, поставленном в 1976-м Саввой Кулишом.

В кино дебютировала ещё будучи студенткой, воплотив образ Натки в киноповести Михаила Калика «Колыбельная», вышедшей в 1959-м. Затем последовал ряд лирико-драматических ролей в таких картинах, как «Мне двадцать лет», «Им покоряется небо», «Герой нашего времени» и «Стряпуха». В 1965-м она запомнилась в качестве телеведущей Нины Светловой в комедии Георгия Данелии «Тридцать три», а спустя три года Леонид Гайдай полностью раскрыл её комедийный талант, предложив острохарактерную роль Анны Сергеевны в популярнейшей «Бриллиантовой руке».

Смотреть онлайн Фильмы со Светланой Светличной
Приобретя всенародную любовь, актриса воплотила еще несколько незабываемых образов в фильмах «Любить...», «Новые приключения неуловимых», «Неподсуден», «Держись за облака», «Семнадцать мгновений весны», «Ты — мне, я — тебе» и «Место встречи изменить нельзя». В новом тысячелетии Светлана Афанасьевна не перестала сниматься, ее можно увидеть как маму-призрака в картине «Богиня: как я полюбила» и в образе постаревшей Нины в драме Йоса Стеллинга «Девушка и смерть». Всего на счету звезды более 50 ролей в кино и на телевидении. Она также много работала над дубляжем зарубежных фильмов.

Обладательница Приза зрительских симпатий XI Бердянского международного кинофестиваля и приза «За преданность кинематографу» XXI Российского кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине.
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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   16.11.2024 - 15:24
Искренне жаль(( Где-то читала, что у неё последние лет так 10 были серьёзные проблемы со здоровьем. Так сказать, жизнь висела на волоске. Спасибо Светлане за её роли в советском кино, которые так полюбились... читать далее>>
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фильмы
Богиня: как я полюбилаБриллиантовая рукаГерой нашего времениДевушка и смертьДержись за облакаИм покоряется небоКолыбельнаяЛюбить...Место встречи изменить нельзяМне двадцать летНеподсуденНовые приключения неуловимыхСемнадцать мгновений весныСтряпухаТридцать триТы - мне, я - тебе
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