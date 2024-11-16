Тодд Хэйнс назначен председателем жюри 75-го Берлинале

Американский режиссер Тодд Хэйнс
возглавит жюри 75-го Берлинского международного кинофестиваля, сообщается на сайте
смотра.
«Тодд Хэйнс — ослепительно одаренный сценарист и режиссер с впечатляющим диапазоном; его работы одновременно стилистически разнообразны, но также безошибочно узнаваемы. С тех пор, как его дебютный фильм "Яд" выиграл премию Teddy Award в 1991 году, Берлинале следил за его работами и любил их, и мы очень рады, что он присоединился к фестивалю в качестве президента международного жюри», —
говорит директор фестиваля Триша Таттл.
Берлинский киносмотр пройдет с 13 по 23 февраля. В этом году «Золотого медведя» получил неигровой фильм Мати Диоп
«Дагомея
».
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