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Тодд Хэйнс назначен председателем жюри 75-го Берлинале

16 ноября
2024 год

Новости кино >>
16 ноября 2024
Американский режиссер Тодд Хэйнс возглавит жюри 75-го Берлинского международного кинофестиваля, сообщается на сайте смотра.

Тодд Хэйнс назначен председателем жюри 75-го Берлинале
фото: newyorker.com

«Тодд Хэйнс — ослепительно одаренный сценарист и режиссер с впечатляющим диапазоном; его работы одновременно стилистически разнообразны, но также безошибочно узнаваемы. С тех пор, как его дебютный фильм "Яд" выиграл премию Teddy Award в 1991 году, Берлинале следил за его работами и любил их, и мы очень рады, что он присоединился к фестивалю в качестве президента международного жюри», — говорит директор фестиваля Триша Таттл.

Берлинский киносмотр пройдет с 13 по 23 февраля. В этом году «Золотого медведя» получил неигровой фильм Мати Диоп «Дагомея».
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№ 1
Angelika77   16.11.2024 - 15:25
Действительно талантливый человек, жюри такие и должны возглавлять, а не кто попало. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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