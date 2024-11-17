«Зона интересов» Джонатана Глейзера откроет Девятый Московский еврейский кинофестиваль

Объявлена программа Девятого Московского еврейского кинофестиваля, который пройдет с 24 ноября по 1 декабря. Согласно пресс-службе смотра, зрители смогут посетить около 50 кинопоказов картин из 11 стран, включая премьеры художественных и документальных лент российского, индийского, сербского и аргентинского производства. Площадками МЕКФ в этом году станут киноцентр «Октябрь», ГУМ Кинозал, Центр «Зотов» и Еврейский музей и центр толерантности.
«Мы каждый год говорим о том, что нам очень важно подчёркивать профессионализм нашего фестиваля. Да, мы еврейский кинофестиваль, но мы кинофестиваль – в программе должны быть фильмы высокого качества, которые оценят члены жюри не менее высокого качества. На 90% вся программа фестиваля – это российские премьеры. Что касается конкурсных программ, по традиции это фильмы, которые будут показаны впервые. Хочется верить, что зритель будет помнить об эксклюзивности наших конкурсных показов», — говорит генеральный продюсер Московского еврейского кинофестиваля Егор Одинцов.
Фестиваль стартует в киноцентре «Октябрь»: на церемонии будет вручен специальный Приз имени Якова Каллера «За лучший российский фильм года на еврейскую тему» и Почетный приз за вклад в развитие еврейского кинематографа. Фильмом открытия станет «Зона интересов» Джонатана Глейзера, удостоенная двух «Оскаров». Председателем жюри основного конкурса стал Алексей Герман-младший. В оценке работ ему помогут Ситора Алиева, Софья Лебедева и Роман Кантор. Жюри секции неигрового кино состоит из Ольги Ерофеевой-Муравьевой, куратора кинопроектов Полины Прибытько и режиссера-документалиста Ивана Власова. Короткометражки оценят Владислав Ценев, куратор кинопроектов Сергей Дешин и художник по костюмам Анна Кудевич. По словам Алексея Германа-младшего, «это нужный и правильный фестиваль – русское, советское искусство неразрывно связано с еврейством. Огромное количество выдающихся мастеров, тех, кто сформировал и создал наш кинематограф, были евреями и оставили в нем большой след. Замечательно, что фильм открытия – не только титулованная, но и важная для кинематографии картина. В наше разное и сложное время то, что фестиваль состоится, внушает хорошее ощущение. Убежден, что будет много интересного кино».
фото: пресс-служба фестиваля
Программным директором смотра выступит куратор комплексных проектов Дома культуры «ГЭС-2», писатель, создатель публичной программы кинотеатра «Пионер» и продюсер культурных проектов Сергей Сдобнов. Он подобрал для основного конкурса шесть фильмов из Израиля, Венгрии, США, Шри-Ланки, Канады и Италии: драму Майи Кениг «Млечный путь» о матери-одиночке, семейную трагикомедию Адама Брайера «Все о Левковичах», биографическую драму Финна Тейлора «Проспект гигантов», в которой дружбе «все возрасты покорны», фильм Марко Кармела «Аругам Бей» о меняющем жизнь путешествии, музыкальную комедию Дэниела АМ Розенберга «Не кошер» и историческую драму Марко Беллоккьо «Похищенный». «Программа в этом году сложилась вокруг судьбы маленького человека на фоне Большой истории, песчинки, от которой часто мало что зависит. Зная это, надо жить дальше. Судьбу героев выбранных картин часто меняет случайность, и даже после встречи с тем, что ты не выбирал, человек пытается сохранить себя. А зрителям мы предлагаем вместе с нами подумать, какая история на самом деле является Большой: история мировой катастрофы или девушки, которая продает свое молоко, чтобы выжить», — рассказал Сергей Сдобнов.
Куратором программы неигрового кино стал кинокритик, писатель, журналист, куратор кинотеатра «Пионер» и создатель проекта «Сьерамадре» Егор Сенников. В секцию попали американская лента «Жили здесь» о посвященном памяти жертв нацизма проекте «Столперштейн», фильм «999: Забытые девушки» о судьбах депортированных в Освенцим женщин, израильское исследование жизни ультраортодоксальной пары и их сына с расстройством аутистического спектра «Втроем», кинолента «Зови меня танцором» о талантливом танцоре из Мумбаи, картина «Между камнем и цветком» о семейном исследовании Джини Милгром и американо-чешская «Фиоретта» про миссию Рэнди Шенберга – поиск произведений искусства, похищенных нацистами. По словам Егора Сенникова, «документальная программа этого года строится на поиске ответов в прошлом и попытке понять, как события, эмоции и травмы могут влиять на нас сегодня. Фильмы рассказывают о людях, которые пускаются в путешествия ради понимания своих корней, преодолевают утраты и сохраняют память о тех, кто жил до них. Эти истории затрагивают самые разные аспекты жизни и позволяют зрителям глубже понять себя и свой путь».
фото: пресс-служба фестиваля
В этом году в программу под руководством главного редактора киностудии «Ленфильм» и программного директора фестивалей «ГорькийFest» и «Окно в Европу» Андрея Апостолова вернутся ретроспективные фильмы еврейской тематики. Объединяющая их тема – «Верной дорогой идете, товарищи! Евреи и социальная навигация Советской России в 30-е годы». В программе — «Горизонт», «Возвращение Нейтана Беккера» и «Искатели счастья». В рамках возобновленной VR-программы режиссер и куратор VR-проектов Георгий Молодцов представит публике новые работы, созданные при помощи этой технологии. Образовательная программа, подготовленная директором ОРТ в России, сопредседателем Лимуд Москва и экспертом в области управления НКО Михаилом Либкиным, в этом году включает обсуждения картин, дискуссии и мастер-классы.
На торжественной церемонии закрытия фестиваля 1 декабря в киноконцертном комплексе «Мосфильм» назовут победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучший документальный полнометражный фильм», «Лучший документальный короткометражный фильм» и «Приз жюри». Завершится киносмотр французской комедией Ноэ Дебре «Хороший мальчик». Элементом обеих церемоний станет специальная программа от режиссера театра, кино и перфомансов Андрея Сильвестрова.
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