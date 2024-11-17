Леди Гага заглянет к Уэнздэй

Леди Гага
присоединилась к команде второго сезона «Уэнздэй
» с Дженной Ортегой
в титульном образе. Масштаб и детали роли поп-дивы пока неизвестны, уточняет издание Entertainment Weekly
.
Помимо Ортеги, постоянными участниками шоу на сей раз станут Луис Гусман
, Кэтрин Зета-Джонс
, Айзек Ордонес и Луянда Унати Льюис-Ньяво. К своим ролям вернутся также Эмма Майерс
, Хантер Дуэн
, Джой Сандей
, Джорджи Фармер
, Фред Армисен
, Джейми Макшейн
, Виктор Доробанту и Муса Мустафа.
Среди новичков сериала оказались Тэнди Ньютон
, Стив Бушеми
, Билли Пайпер
, Ноа Тейлор
, Кристофер Ллойд
, Хэйли Джоэл Осмент
, Джоанна Ламли
, Фрэнсис О'Коннор
, Хезер Матараццо
, Эви Темплтон, Оуэн Пейнтер и Йоонас Суотамо.
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«Уэнсдэй»: Хогвартс Тима Бертона — с оборотнями, вампирами и Аддамсами
В первом сезоне главная героиня в исполнении Дженны Ортеги — единственная дочь Гомеса и Мортиши Аддамсов – отправляется на учебу в академию «Невермор», где пытается овладеть своими экстрасенсорными способностями и помешать загадочным убийствам, которые происходят в «Неверморе» и ее окрестностях.
Восьмисерийное шоу от Альфреда Гофа
, Майлза Миллара
и Тима Бертона
, который также выступил одним из продюсеров сериала, вышел на Netflix в конце ноября 2022 года и вошел в тройку самых популярных проектов в истории стриминг-сервиса. Танец Уэнздэй Аддамс стал одним из самых обсуждаемых и повторяемых звездами разной величины в интернете.
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