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Леди Гага заглянет к Уэнздэй

17 ноября
2024 год

Новости кино >>
17 ноября 2024
Леди Гага присоединилась к команде второго сезона «Уэнздэй» с Дженной Ортегой в титульном образе. Масштаб и детали роли поп-дивы пока неизвестны, уточняет издание Entertainment Weekly.

Леди Гага заглянет к Уэнздэй
фото: ew.com

Помимо Ортеги, постоянными участниками шоу на сей раз станут Луис Гусман, Кэтрин Зета-Джонс, Айзек Ордонес и Луянда Унати Льюис-Ньяво. К своим ролям вернутся также Эмма Майерс, Хантер Дуэн, Джой Сандей, Джорджи Фармер, Фред Армисен, Джейми Макшейн, Виктор Доробанту и Муса Мустафа.

Среди новичков сериала оказались Тэнди Ньютон, Стив Бушеми, Билли Пайпер, Ноа Тейлор, Кристофер Ллойд, Хэйли Джоэл Осмент, Джоанна Ламли, Фрэнсис О'Коннор, Хезер Матараццо, Эви Темплтон, Оуэн Пейнтер и Йоонас Суотамо.

Читать рецензию «Уэнсдэй»: Хогвартс Тима Бертона — с оборотнями, вампирами и Аддамсами
В первом сезоне главная героиня в исполнении Дженны Ортеги — единственная дочь Гомеса и Мортиши Аддамсов – отправляется на учебу в академию «Невермор», где пытается овладеть своими экстрасенсорными способностями и помешать загадочным убийствам, которые происходят в «Неверморе» и ее окрестностях.

Восьмисерийное шоу от Альфреда Гофа, Майлза Миллара и Тима Бертона, который также выступил одним из продюсеров сериала, вышел на Netflix в конце ноября 2022 года и вошел в тройку самых популярных проектов в истории стриминг-сервиса. Танец Уэнздэй Аддамс стал одним из самых обсуждаемых и повторяемых звездами разной величины в интернете.
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