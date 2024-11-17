Дэнни ДеВито исполнилось 80 лет

Еще в 70-х поставил несколько короткометражек, а в начале 80-х выступил в качестве режиссера нескольких эпизодов сериала «Такси», где играл главную роль диспетчера службы такси Луи Де Пальмы. Для телевидения также снял ленту «Могол». Режиссерский кинодебют мастера состоялся в 1987-м, когда на экраны вышла его «черная» комедия «Сбрось маму с поезда». За ней последовали «Война Роуз», «Хоффа», «Матильда», «Убить Смучи» и «Дюплекс». Во всех своих фильмах снимался как актер, с 1992-го выступал как продюсер. Его фирма Jersey Films причастна к созданию таких культовых картин, как «Реальность кусается» и «Криминальное чтиво».
С 1982-го Дэнни ДеВито женат на актрисе Риа Перлман, у них трое детей. В качестве продюсера был номинирован на «Оскар» за «Эрин Брокович». Лауреат 15 престижных наград, включая «Эмми», «Золотой глобус» и почетные призы фестивалей в Карловых Варах и Сан-Себастьяне. В 2011-м получил звезду на Голливудской аллее славы за вклад в развитие телевидения.
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