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Дэнни ДеВито исполнилось 80 лет

17 ноября
2024 год

Новости кино >>
17 ноября 2024
Сегодня, 17 ноября, исполнилось 80 лет популярному американскому актеру, режиссеру, продюсеру и сценаристу Дэнни ДеВито.

Дэнни ДеВито исполнилось 80 лет
фото: в образе Пингвина

Дэниел Майкл Де Вито-младший родился 17 ноября 1944 года в семье с итало-албанскими корнями в Нептьюне, расположенном в штате Нью-Джерси. С юных лет этот низкорослый итальянец мечтал о лаврах кинозвезды. Сменил много профессий, прежде чем попасть на съемочную площадку. В 1966-м окончил Американскую академию драматического искусства, после чего несколько лет работал в театре в Коннектикуте. Дебютировал в кино в драме «Хрупкие мечты», вышедшей в 1970-м. После ряда эпизодов ему посчастливилось сыграть небольшую роль сумасшедшего Мартини в культовой ленте Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», а через девять лет он получил приглашение на роль коротышки-гангстера в «Романе с камнем» Роберта Земекиса. Эта картина вместе с продолжением «Жемчужина Нила» принесла ему мировую известность и приглашения на комедийные и фарсово-эксцентрические роли в фильмах «Безжалостные люди», «Мошенники», «Алюминиевые человечки», «Близнецы», «Чужие деньги», «Бэтмен возвращается», «Джек-медведь» и «Джуниор». В 1996-м спародировал себя в ленте Барри Зонненфельда «Достать коротышку», где также был продюсером.

Еще в 70-х поставил несколько короткометражек, а в начале 80-х выступил в качестве режиссера нескольких эпизодов сериала «Такси», где играл главную роль диспетчера службы такси Луи Де Пальмы. Для телевидения также снял ленту «Могол». Режиссерский кинодебют мастера состоялся в 1987-м, когда на экраны вышла его «черная» комедия «Сбрось маму с поезда». За ней последовали «Война Роуз», «Хоффа», «Матильда», «Убить Смучи» и «Дюплекс». Во всех своих фильмах снимался как актер, с 1992-го выступал как продюсер. Его фирма Jersey Films причастна к созданию таких культовых картин, как «Реальность кусается» и «Криминальное чтиво».

Смотреть онлайн Фильмы с Дэнни ДеВито
Снимался у Тима Бертона, Айвена Райтмена, Брайана Де Пальмы, Кертиса Хэнсона, Вуди Аллена, Фрэнсиса Форда Копполы и других выдающихся режиссеров. Всего на счету актера более 150 ролей в кино, на телевидении и в анимации. Сыграл также в таких фильмах и сериалах, как «Удивительные истории», «Последний киногерой», «Человек эпохи Возрождения», «Друзья», «Космический джем», «Марс атакует!», «Благодетель», «Люди в черном», «Секреты Лос-Анджелеса», «Девственницы — самоубийцы», «Человек на Луне», «Остин Пауэрс: Голдмембер», «Кое-что еще...», «Крупная рыба», «Будь круче!», «В Филадельфии всегда солнечно», «Метод Комински», «Дамбо», «Джуманджи: Новый уровень», «Чистильщик бассейнов» и «Битлджюс Битлджус». Подарил свой голос персонажам более десятка мультфильмов и мультсериалов, среди которых «Симпсоны», «Геркулес» и «Лоракс». Последний лично представил зрителям в Москве.

С 1982-го Дэнни ДеВито женат на актрисе Риа Перлман, у них трое детей. В качестве продюсера был номинирован на «Оскар» за «Эрин Брокович». Лауреат 15 престижных наград, включая «Эмми», «Золотой глобус» и почетные призы фестивалей в Карловых Варах и Сан-Себастьяне. В 2011-м получил звезду на Голливудской аллее славы за вклад в развитие телевидения.
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№ 1
Sveta_21Ermolova   17.11.2024 - 14:19
Мне вот Дэнни ДеВито особенно запомнился в "романе с камнем" и второй его части)Так скоротечно время, а актёр не перестаёт нас радовать своими работами) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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