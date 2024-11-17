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Софи Тернер доверили роль Лары Крофт

17 ноября
2024 год

Новости кино >>
17 ноября 2024
Софи Тернер в случае успешных переговоров может стать Ларой Крофт в телевизионной адаптации серии игр Tomb Raider, уверяет Deadline.

Софи Тернер доверили роль Лары Крофт
фото: deadline.com

Помимо звезды «Игры престолов», еще одной ключевой претенденткой на роль расхитительницы гробниц была Люси Бойнтон. В культовом образе мечтали также увидеть таких актрис, как Маккензи Дэвис, Эмма Коррин и Эмма Маккей.

Шоу стримингового сервиса Prime Video возглавляет Фиби Уоллер-Бридж. Над сценарием корпит Меган Макдоннелл. За производство отвечают Crystal Dynamics и Amazon MGM Studios.

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Ранее Лару Крофт на большом экране воплощали Анджелина Джоли и Алисия Викандер. Популярная кинодилогия нулевых с Джоли собрала в мировом прокате 432 миллиона долларов, а на счету «Лары Крофт» с Викандер 273 млн $. Этой осенью на Netflix вышел мультсериал «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт», где знаменитая героиня говорила голосом Хейли Этвелл.
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