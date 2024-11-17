Софи Тернер доверили роль Лары Крофт

Софи Тернер
в случае успешных переговоров может стать Ларой Крофт в телевизионной адаптации серии игр Tomb Raider
, уверяет Deadline
.
Помимо звезды «Игры престолов», еще одной ключевой претенденткой на роль расхитительницы гробниц была Люси Бойнтон
. В культовом образе мечтали также увидеть таких актрис, как Маккензи Дэвис
, Эмма Коррин
и Эмма Маккей
.
Шоу стримингового сервиса Prime Video возглавляет Фиби Уоллер-Бридж
. Над сценарием корпит Меган Макдоннелл. За производство отвечают Crystal Dynamics и Amazon MGM Studios.
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Ранее Лару Крофт на большом экране воплощали Анджелина Джоли
и Алисия Викандер
. Популярная кинодилогия нулевых с Джоли собрала в мировом прокате 432 миллиона долларов, а на счету «Лары Крофт
» с Викандер 273 млн $. Этой осенью на Netflix вышел мультсериал «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт
», где знаменитая героиня говорила голосом Хейли Этвелл
.
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