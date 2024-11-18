Фильм «Белый пароход» получил Гран-при конкурса экологичного кинопроизводства «Зеленый экран»

Фильм «Белый пароход» Инги Шепелевой стал обладателем Гран-при конкурса экологичного кинопроизводства «Зеленый экран». Победители были объявлены на церемонии закрытия Международного кинофестиваля «Северный Характер», сообщает пресс-служба картины.
фото: кадр из фильма «Белый пароход»
«Белый пароход» — это история любви якутской учительницы-хормейстера и приезжего директора музыкальной школы, назначенного по направлению из Москвы. Противостояние двух культур, битва идентичностей перерастает в историю мистического сближения.
«Эта лента по единогласному решению конкурсной комиссии стала абсолютным победителем первого конкурса экологического кинопроизводства "Зеленый экран". Эта киноработа впечатлила жюри своим подходом к организации устойчивого кинопроизводства, большим количеством мер, принятых киногруппой для снижения ущерба природе», — отметила продюсер конкурса Светлана Солдатова. Она также подчеркнула, что «Зеленый экран» – это не просто конкурс, а важный шаг к развитию экологичной киноиндустрии в России.
Лучшим полнометражным игровым фильмом был назван «Мой Север» Юлии Крыловой, а в номинации «Полнометражный документальный фильм» награда досталась проекту «Дельные люди. Арктика» Елены Васюковой и Никиты Чисникова. В блоке короткометражных неигровых фильмов победила картина «Ленин наоборот» Никиты Чисникова, а в категории «Короткометражный документальный фильм» приз вручили картине «Можно все» Ксении Резниченко.
фото: пресс-служба конкурса
В состав жюри входили представители регионального Министерства культуры, Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, общественных советов министерств и Центра развития кинопроизводства Мурманской области. Участники конкурса предоставили информацию о том, как они реализуют принципы устойчивого кинопроизводства на своих съемочных площадках.
«Идея экологичного кинопроизводства всегда была близка мне во всех аспектах, но особенно важной она показалась мне при подготовке к фильму "Белый пароход", потому что я снимала его на своей Родине, на земле моих предков, в Якутии. У нас с детства учат тому, что к природе нужно относится как к старшему родственнику, с уважением, почтением. Если ты хочешь что-то взять у нее, то нужно отблагодарить. Поэтому мы вместе с компанией Sister Mary начали работать над экологизацией процесса еще на этапе предпродакшна и вместе прошли большой путь, результатом которого я вижу не только то, что мы бережно сняли наш фильм, но и наш пример для коллег. Хочется, чтобы киноиндустрия развивалась в сторону устойчивости и экологичности производства, тогда этот процесс будет проходить легче во всех аспектах», — указала Инга Шепелева.
«Зеленый экран» — это первый в России конкурс экологичного производства кинопроектов, направленный на просвещение и распространение практик устойчивых съемок. Вдохновленный уникальной природой Мурманской области, где находится множество заповедников и природных парков, проект создан для привлечения внимания к экологичным методам работы в киноиндустрии.
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