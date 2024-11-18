Михаил Пореченков даст отпор китайской мафии 2 декабря

Сюжет четвертого сезона будет разворачиваться вокруг построенного в Полярном автомобильного завода. Партнеры из Китая инвестируют в этот проект хорошие деньги, обещают создать рабочие места и наладить культурный обмен. Раиса Борисовна, новый мэр Полярного, жаждет заполучить договор с зарубежными инвесторами, а вместе с этим и высокую должность в Москве. Но Витя узнает, что с деловыми партнерами в Полярный проникла китайская мафия, которая использует работу завода как прикрытие для своей нелегальной деятельности.
«Говорят, что "в одну воду нельзя войти дважды". Мы же решили войти в нее уже в четвертый раз. Точнее не в воду, а в ее другое агрегатное состояние — в снег. Я бы даже сказал, в сугроб. И знаете, не надоедает. За четыре сезона Полярный (который на самом деле Кировск) стал уже практически родным. И локации, и персонажи. Новый сезон получился каким-то особенным, что ли. И по сюжету, и по кадру. Изначально сама сценарная задумка казалась довольно рискованной, но в итоге этот русско-китайский симбиоз в антураже Заполярья придал проекту немного рок-н-ролла. Тут и погони, и стрельба, и кризис в отношениях. Получилась все та же забавная и добрая история про вымышленный городок, в который мы приглашаем зрителей уже в четвертый раз. Приезжайте! Будет интересно!», — утверждает шоураннер Дмитрий Малина.
Главному герою предстоит не только вступить в противоборство с китайской мафией, но и разобраться с личной жизнью – отношения Вити с Полиной, героиней Катерины Шпицы, пройдут настоящую проверку на прочность.
фото: пресс-служба ТНТ
«Для меня Витя Мясник уже как родной, поэтому я и сам каждый раз с нетерпением жду, что же авторы придумают для нового сезона. И в четвертом в "Полярный" запрыгнут китайцы, чем существенно взбодрят тихую жизнь в северном городке. Съемки получились очень интересными и насыщенными: и из-за наших китайских друзей, и из-за круговорота событий, в который попадают главные герои. Не хочется спойлерить, но одно могу сказать точно: такого вы точно еще не видели», — добавляет Михаил Пореченков.
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