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Разведчик в отставке Сергей Шакуров отправится на Кубу в фильме «Гуантанамера»

18 ноября
2024 год

Новости кино >>
18 ноября 2024
Завершились съемки приключенческого экшна «Гуантанамера» режиссера Сергея Мокрицкого. Главные роли в совместном проекте «Централ Партнершип» и кинокомпании «Мирфильм» при поддержке Фонда Кино исполняют Сергей Шакуров и Александра Тулинова, сообщает пресс-служба ЦПШ.

Разведчик в отставке Сергей Шакуров отправится на Кубу в фильме «Гуантанамера»
фото: пресс-служба кинокомпании «Мирфильм»

По сюжету, экстремального молодого тревел-блогера Дашу (Александра Тулинова) приглашают на Кубу для съемок репортажа о глубоководном погружении. Девушка не подозревает, что ее заманили на Остров свободы для поисков пропавшего много лет назад важнейшего документа, способного изменить ход истории. Незадолго до кубинской революции ее дед, будучи разведчиком-нелегалом, нашел этот документ, однако, обретя любовь, он не смог завершить задание. Сегодня 82-летнему разведчику в отставке (Сергей Шакуров) придется вернуться на Кубу, чтобы освободить удерживаемую в заложниках внучку, простить и попросить прощения за ошибки молодости.

«Мой герой – генерал советской разведки Лев Воронов – человек со стержнем и незыблемыми принципами. Ему придется навестить старых друзей, попробовать понять поколение своих внуков, вспомнить свое непростое прошлое и попытаться заглянуть в будущее. Богатое на события прошлое моего персонажа становится частью сегодняшнего дня, от которого зависит будущее тех, кем он дорожит. Экстремальная обстановка, опасности, преследующие героев, динамичность сюжета, и это все – в одном из самых красивых уголков мира, на острове Куба, где колониальная архитектура, необыкновенные песчаные пляжи, тропический климат, а, самое главное – открытые и веселые люди. Они всегда готовы заговорить с незнакомцем и пригласить его к себе в дом», — рассказывает Сергей Шакуров.

Масштабные съемки проекта проходили на Кубе и в России. Как и полагается приключенческому фильму, он будет полон динамичных сцен с погонями, стрельбой и трюками. Некоторые сцены снимались в океане, в том числе под водой. Часть подводных съемок проводилась в Москве, для них был задействован специальный бассейн с выстроенной в нем декорацией самолета.

Разведчик в отставке Сергей Шакуров отправится на Кубу в фильме «Гуантанамера»
фото: пресс-служба кинокомпании «Мирфильм»

«Завершение съемок для меня всегда период грустный. Группа, к которой привык и с которой подружился, уходит на другие проекты. Какое-то время, пока не начались монтаж и работа со звуком, я оказываюсь в одиночестве и тишине. И тут начинается анализ – что сделано верно, а что хочется исправить. На Кубе сьемки проходили в условиях сложных, иногда экстремальных. Мы пережили три мощных урагана, океан выходил из берегов. На несколько дней ураган ломал энергосистему Кубы и погружал остров во тьму. Приходилось менять планы, подстраивая их под суровые природные обстоятельства. Возможно, именно эти сложности и сплотили русских и кубинцев. Мы научились понимать друг друга, искать и находить компромисс. В итоге мы закончили сьемки, выполнив все поставленные продюсерами задачи», — отмечает Сергей Мокрицкий.

В проекте также задействованы латиноамериканские актеры Карлос Энрике Альмиранте, Калеб Касас, Эслинда Нуньес, Дарианис Паленсуела, Эдуардо Мартинес и Мириам Сокаррас. Генеральными продюсерами ленты выступают Вадим Верещагин и Рафаел Минасбекян. Прокат картины запланирован на осень 2025 года.
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№ 1
Ангелина_Сокол   18.11.2024 - 16:10
Вот не представляю я Сергея Шакурова в роли деда-разведчика, хоть убейте. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Разведчик в отставке Сергей Шакуров отправится на Кубу в фильме «Гуантанамера» фотографии
Разведчик в отставке Сергей Шакуров отправится на Кубу в фильме «Гуантанамера» фотографии
Разведчик в отставке Сергей Шакуров отправится на Кубу в фильме «Гуантанамера» фотографии
Разведчик в отставке Сергей Шакуров отправится на Кубу в фильме «Гуантанамера» фотографии
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