Павел Харланчук и Антон Батырев пойдут «По следу зверя»

В основе сериала – исторические факты, связанные с работой советской и немецкой военных разведок во время переломного момента Великой Отечественной войны в 1942-1943 годах.
«Мы сосредоточим внимание зрителя на этом переломном моменте Великой Отечественной войны: масштабное наступление немецких войск было остановлено, и наши войска готовили контрнаступление. О Курской дуге слышал, пожалуй, каждый. Но немногие знают о том, что победе советских войск в том великом сражении немало поспособствовала блестящая игра наших разведчиков. Мы постараемся передать всю масштабность работы советской разведки. Сериал будет насыщен экшн-сценами, будут перестрелки, подрывы железнодорожных поездов, шпионские игры и многое другое», — рассказывает режиссер Петр Амелин.
Действие разворачивается поздней осенью 1942 года. Немецкое командование понимает, что проигрывает под Сталинградом, и отчаянно хочет взять реванш в районе Курского выступа (Курская битва). Чтобы подготовить почву для грядущего контрнаступления, в советский тыл забрасывается несколько групп немецких диверсантов высочайшего уровня подготовки. Их задача – совершить ряд диверсий, конечная цель которых неизвестна, но от нее напрямую зависит успех грядущего немецкого наступления. В смертельную схватку с немецкими диверсантами вступает разведгруппа под командованием Андрея Лосева. Враг силен и коварен и словно бы обладает каким-то мистическим чутьем, которое помогает ему оказываться все время на шаг впереди. Но наши разведчики неукротимо идут по следу этого опасного «зверя».
Съемки продолжатся в Санкт-Петербурге и в локациях кинокомплекса «Военфильм-Медынь» в Калужской области. Проект создается РЕН ТВ и Star Media Vision при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
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