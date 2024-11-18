Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Павел Харланчук и Антон Батырев пойдут «По следу зверя»

18 ноября
2024 год

Новости кино >>
18 ноября 2024
В Ленинградской области стартовали съемки 12-серийной шпионской драмы «По следу зверя». Главные роли в сериале исполнят Павел Харланчук, Михаил Гаврилов, Антон Батырев, Евгения Лыкова, Никита Касьяненко и другие. Телевизионная премьера состоится в эфире РЕН ТВ, уточняет пресс-служба канала.

Павел Харланчук и Антон Батырев пойдут «По следу зверя»
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

В основе сериала – исторические факты, связанные с работой советской и немецкой военных разведок во время переломного момента Великой Отечественной войны в 1942-1943 годах.

«Мы сосредоточим внимание зрителя на этом переломном моменте Великой Отечественной войны: масштабное наступление немецких войск было остановлено, и наши войска готовили контрнаступление. О Курской дуге слышал, пожалуй, каждый. Но немногие знают о том, что победе советских войск в том великом сражении немало поспособствовала блестящая игра наших разведчиков. Мы постараемся передать всю масштабность работы советской разведки. Сериал будет насыщен экшн-сценами, будут перестрелки, подрывы железнодорожных поездов, шпионские игры и многое другое», — рассказывает режиссер Петр Амелин.

Действие разворачивается поздней осенью 1942 года. Немецкое командование понимает, что проигрывает под Сталинградом, и отчаянно хочет взять реванш в районе Курского выступа (Курская битва). Чтобы подготовить почву для грядущего контрнаступления, в советский тыл забрасывается несколько групп немецких диверсантов высочайшего уровня подготовки. Их задача – совершить ряд диверсий, конечная цель которых неизвестна, но от нее напрямую зависит успех грядущего немецкого наступления. В смертельную схватку с немецкими диверсантами вступает разведгруппа под командованием Андрея Лосева. Враг силен и коварен и словно бы обладает каким-то мистическим чутьем, которое помогает ему оказываться все время на шаг впереди. Но наши разведчики неукротимо идут по следу этого опасного «зверя».

Съемки продолжатся в Санкт-Петербурге и в локациях кинокомплекса «Военфильм-Медынь» в Калужской области. Проект создается РЕН ТВ и Star Media Vision при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Михаил Пореченков устроит охоту на Никиту Кологривого в авантюрной комедии «Беги»
Дарья Мороз, Иван Колесников и Павел Трубинер сыграют в шпионском детективе «Разящий луч»
«Банда ЗИГ ЗАГ»: Ну что, старшой, окропим снежок красненьким?
Поиск по меткам
Рен ТВ
персоны
Пётр АмелинАнтон БатыревМихаил Гаврилов-ТретьяковНикита КасьяненкоЕвгения ЛыковаПавел Харланчук
фильмы
По следу зверя

фотографии >>
Павел Харланчук и Антон Батырев пойдут «По следу зверя» фотографии
Павел Харланчук и Антон Батырев пойдут «По следу зверя» фотографии
Павел Харланчук и Антон Батырев пойдут «По следу зверя» фотографии
Павел Харланчук и Антон Батырев пойдут «По следу зверя» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Левкин
17 ноября ушёл из жизни певец Владимир Левкин.
Светлана Светличная
16 ноября ушла из жизни актриса Светлана Светличная.
Владимир Шкляров
15 ноября ушёл из жизни артист балета Владимир Шкляров.
Александр Панкратов
15 ноября ушёл из жизни режиссёр Александр Панкратов.
Ромуалдс Калсонс
15 ноября ушёл из жизни композитор Ромуалдс Калсонс.

День рождения >>

Алексей Бардуков
Антонина Дмитриева
Григорий Зельцер
Екатерина Клеопина
Виктория Полторак
Алиса Признякова
Эльдар Рязанов
Эмилия Спивак
Олев Эскола
Геннадий Ялович
Бренда Ваккаро
Ульрих Нойтен
Нэйт Паркер
Хлоя Севиньи
Оуэн Уилсон
Пета Уилсон
Джосилин Хадон
все родившиеся 18 ноября >>

Афиша кино >>

Втроём
романтическая комедия
Россия, 2024
Таро
фильм ужасов, экранизация
США, 2024
Реплика
драма, научная фантастика
Россия, 2024
Воплощение
драма
Россия, 2024
Великая
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Австралия, Великобритания, Венгрия, США, Сингапур, 2023
Заговорённая
триллер
Канада, 2024
Конклав
триллер
Великобритания, США, 2024
Эра
драма
Россия, 2024
Мой любимый двортерьер
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Австралия, 2024
Первые ведьмы. Потомство
мистика, фильм ужасов
Швеция, 2024
Зять
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Моя девочка
мистика, триллер
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен