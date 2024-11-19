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Магия торговли: дебютный трейлер любвеобильного фэнтези «Жизнь сорокалетнего мужчины в другом мире»

19 ноября
2024 год

Новости кино >>
19 ноября 2024
С января 2025 года можно будет понаблюдать «Жизнь сорокалетнего мужчины в другом мире» по мотивам одноименного цикла ранобэ Хифуми Асакуры. В первом трейлере от студии East Fish StudioЛюбовная болезнь Хананои», «Ледяные кости») можно познакомиться с персонажами под динамичный опенинг GIVE & TAKE в исполнении AsakaЛагерь на свежем воздухе», «Летнее время»).


Холостяк Кэнъити Хамада неожиданно оказывается во вселенной меча и магии. Блуждая по лесу, полному монстров, он обнаруживает, что может пользоваться обширным ассортиментом интернет-магазина «Шангри-Ла». Находки из параллельно мира там с радостью обменяют на йены и позволят закупиться современными товарами из Японии. Недолго думая, мужчина начинает развивать бизнес и быстро становится известным торговцем. Истинная цель Хамады — размеренная жизнь вдали от суеты и забот, однако покой ему только снится. В скромное жилище коммерсанта заселяются сразу несколько девушек: дочь компаньона Примула, её телохранительница Ньямена, спасенная из рабства Анемона и дружелюбная звероженщина Миллет.

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Режиссером любвеобильного исекая стал Ёсихидэ ЮдзумиТуалетный мальчик Ханако», «Добро пожаловать в класс превосходства»), сценаристом — Масанао АкахосиЭкспресс-трансформер Синкалион Z», «Князь тьмы с задней парты»), а дизайн персонажей адаптирует Хироюки Моригути, отвечавший за анимацию в полном метре «Королева Воров любит цирк»).

Магия торговли: дебютный трейлер любвеобильного фэнтези «Жизнь сорокалетнего мужчины в другом мире»

Роли озвучивают:

Кэнъити Хамада — Дзюнъити Сувабэ (Сукуна Рёмэн из «Магической битвы»).
Примула — Каэдэ Хондо (Рин Фудзисиро из «Любви с кончиков пальцев»).
Ньямена — Ю Кобаяси (Лоуэлл из «Ведьмы и чудовища»).
Анемона — Мисаки Куно (Ицуми из «Мабороси»).
Миллет — Мию Томита (Цумуги из сериала «Моя девушка — они»).

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Магия торговли: дебютный трейлер любвеобильного фэнтези «Жизнь сорокалетнего мужчины в другом мире» фотографии
Магия торговли: дебютный трейлер любвеобильного фэнтези «Жизнь сорокалетнего мужчины в другом мире» фотографии
Магия торговли: дебютный трейлер любвеобильного фэнтези «Жизнь сорокалетнего мужчины в другом мире» фотографии
Магия торговли: дебютный трейлер любвеобильного фэнтези «Жизнь сорокалетнего мужчины в другом мире» фотографии
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