Магия торговли: дебютный трейлер любвеобильного фэнтези «Жизнь сорокалетнего мужчины в другом мире»

С января 2025 года можно будет понаблюдать «Жизнь сорокалетнего мужчины в другом мире
» по мотивам одноименного цикла ранобэ Хифуми Асакуры
. В первом трейлере от студии East Fish Studio
(«Любовная болезнь Хананои
», «Ледяные кости
») можно познакомиться с персонажами под динамичный опенинг GIVE & TAKE
в исполнении Asaka
(«Лагерь на свежем воздухе
», «Летнее время
»).
Холостяк Кэнъити Хамада неожиданно оказывается во вселенной меча и магии. Блуждая по лесу, полному монстров, он обнаруживает, что может пользоваться обширным ассортиментом интернет-магазина «Шангри-Ла». Находки из параллельно мира там с радостью обменяют на йены и позволят закупиться современными товарами из Японии. Недолго думая, мужчина начинает развивать бизнес и быстро становится известным торговцем. Истинная цель Хамады — размеренная жизнь вдали от суеты и забот, однако покой ему только снится. В скромное жилище коммерсанта заселяются сразу несколько девушек: дочь компаньона Примула, её телохранительница Ньямена, спасенная из рабства Анемона и дружелюбная звероженщина Миллет.
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«Кулинарные скитания в параллельном мире» — другой исекай с онлайн-покупками
Режиссером любвеобильного исекая
стал Ёсихидэ Юдзуми
(«Туалетный мальчик Ханако
», «Добро пожаловать в класс превосходства
»), сценаристом — Масанао Акахоси
(«Экспресс-трансформер Синкалион Z
», «Князь тьмы с задней парты
»), а дизайн персонажей адаптирует Хироюки Моригути
, отвечавший за анимацию в полном метре «Королева Воров любит цирк
»).
Роли озвучивают:
Кэнъити Хамада — Дзюнъити Сувабэ
(Сукуна Рёмэн
из «Магической битвы
»).
Примула — Каэдэ Хондо
(Рин Фудзисиро
из «Любви с кончиков пальцев
»).
Ньямена — Ю Кобаяси
(Лоуэлл
из «Ведьмы и чудовища
»).
Анемона — Мисаки Куно
(Ицуми
из «Мабороси
»).
Миллет — Мию Томита
(Цумуги
из сериала «Моя девушка — они
»).
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