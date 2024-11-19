Владимир Меньшов, Андрей Тарковский и Никита Михалков являются примерами для подражания для начинающих кинематографистов

В Москве стартовал семинар-интенсив «Искусство питчинга», который проводит Министерство культуры Российской Федерации совместно с медиахолдингом «Цифровое Телевидение». Как сообщает пресс-служба мероприятия, в рамках тренинга лидеры киноиндустрии дали советы начинающим кинематографистам, а также состоялась презентация масштабного отраслевого исследования «Индекс настроений дебютантов», которое построено на интервью 180 участников питчингов Минкультуры за 2023–2024 годы.
фото: пресс-служба мероприятия
Участникам индекса, в частности, было предложено назвать максимальные и минимальные бюджеты для производства дебютного кино. Молодые режиссеры назвали оптимальными следующие суммы для своих проектов: 45–75 млн рублей для игрового полнометражного кино (40% опрошенных), до 10 млн рублей — для неигровых фильмов (37% опрошенных) и короткометражек (42% опрошенных).
«Наши дебютанты обладают огромным потенциалом, но иногда им не хватает уверенности в собственных силах. С одной стороны, такие пожелания к бюджету, показывают, что участники ориентируются в реалиях современного рынка, знают его ограничения и возможности, однако, когда речь идет о создании чего-то действительно значимого, им часто недостает смелости ставить перед собой более амбициозные цели», — прокомментировал цифры заместитель генерального директора медиахолдинга «Цифровое Телевидение» по направлению «Кино» Иван Кудрявцев.
Согласно исследованию, главным страхом остается именно нехватка финансирования (64%). При этом дебютанты демонстрируют готовность к экспериментам и стремятся к признанию своего творчества профессиональным сообществом. Лидирующие позиции среди жанров, в которых хотят снимать кино дебютанты, занимают драма (53%), комедия (51%) и детское/семейное кино (21%). При этом все участники опроса видят для себя возможность заниматься детскими и семейными проектами. Индекс отторжения данного жанра составил 0% (этот показатель упал на 16 пунктов по сравнению с 2023 годом). Отмечается кардинальное снижение интереса к триллерам и хоррорам (–39%).
фото: пресс-служба мероприятия
Дебютантам также предлагалось назвать ролевые модели в профессии. Примечательно, что у 77% дебютантов есть пример для подражания и большинство отдает предпочтение российским деятелям искусства: режиссерам Владимиру Меньшову, Андрею Тарковскому, Никите Михалкову, Леониду Гайдаю и Анне Меликян. Главная мечта большинства дебютантов — признание профессионального сообщества. Также они выражают желание получать дополнительное финансирование, иметь комфортные условия труда и больше возможностей для творческих экспериментов.
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