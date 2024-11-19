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Ксения Роменкова встретит первую любовь и попадет в «Омут»

19 ноября
2024 год

Новости кино >>
19 ноября 2024
Премьера детективного мини-сериала «Омут» состоится 24 ноября на ТВ-3. Главные роли в четырехсерийном проекте исполнили Ксения Роменкова, Валерий Панков и Антон Денисенко. За режиссуру и сценарий отвечала Валентина Власова, уточняет пресс-служба телеканала.

Ксения Роменкова встретит первую любовь и попадет в «Омут»
фото: пресс-служба ТВ-3

«Моя героиня Женя похожа на меня: в чем-то наивная, иногда робкая. Она верит в счастье и очень хочет, чтобы все вокруг были счастливы, но это не всегда получается, к сожалению. "Омут" – очень необычный проект, где смешано несколько жанров: и мелодрама, и триллер, и мистика. Невероятной красоты кадры, захватывающий сюжет никого не оставят равнодушным. Проблемы, с которыми сталкиваются герои, могут показаться близкими и знакомыми многим людям. О них не принято говорить. Но это не значит, что их нет», — отмечает Ксения Роменкова.

В центре сюжета – психолог Евгения, которая вместе с семьей оставляет прежнюю жизнь в мегаполисе и возвращается в свой родной город, ведь местный лечебный климат идеален для здоровья ее дочери-подростка. Муж Жени верит, что здесь, вдали от всех, они наконец будут счастливы. Однако в родных краях героиня неожиданно встречает Артема, свою первую любовь, и чувства вспыхивают с новой силой, которой они не могут сопротивляться. Но ни жена Артема, ни муж Жени не намерены так просто их отпускать.

«Мы с продюсерами поспорили, можно ли рассказать самую избитую на свете историю об измене и первой любви необычно – так, как еще никто не рассказывал, причем в жанре детектива. Зачастую детектив строится по четкой и довольно механистической схеме, которая не предполагает раскрытия чувств персонажей и психологических отступлений. Мы поставили перед собой задачу не потерять острый сюжет, но при этом полноценно и серьезно поговорить об отношениях и семье. Выиграю я спор или победят продюсеры – определит зритель. Впрочем, я уже в выигрыше... Артисты так захватывающе и живо разыграли нашу пьесу, что наблюдать за созданным ими миром – сущее удовольствие», — говорит Валентина Власова.

Ксения Роменкова встретит первую любовь и попадет в «Омут»
фото: пресс-служба ТВ-3

Роли в сериале также исполнили Анна Семеняко, Марианна Мохань, Юлианна Михневич, Егор Климович, Антон Жуков, Оксана Лесная и Станислав Савостин.

«Я полагаю, что каждому человеку хотя бы раз в голову приходила мысль: а что, если в один момент, встав перед выбором, я свернул не туда? А что было бы, если бы тогда я. В "Омуте" мы предлагаем зрителю посмотреть, что же будет дальше, так сказать после "хэппи энда". А когда материал написан правильными словами, когда ситуации, в которых герои оказываются не надуманные, не синтетические, а вполне реальные, интересные. Тогда, еще читая сценарий, актер уже чувствует, как внутри приходят в движение какие-то механизмы и тебе хочется эту историю попробовать, поиграть в нее. И возникает профессиональный азарт. Именно так у меня и было с "Омутом". Кроме этого, в сериале есть элементы триллера, мистика, крепкая детективная составляющая и еще один очень понравившийся мне ход», — рассказывает Антон Денисенко.

Производством проекта занимался продюсерский центр «КЕДР» по заказу ТВ-3. За визуальную составляющую отвечали оператор Игорь Буряк и художник-постановщик Анастасия Михалкович.
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Ксения Роменкова встретит первую любовь и попадет в «Омут» фотографии
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