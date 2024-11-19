Ксения Роменкова встретит первую любовь и попадет в «Омут»

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И о причинах его упадка

«Это секта»: Ида Галич о дороговизне и самодурстве КВН

Драма о последнем дне детства в конкурсе фестиваля VOICES

«Королевство»: Твой дом — моя крепость

«Гонщики на драйве»: Дураки, дороги и «Опель»

Александр Петров считает, что предсказал встречу с женой в стихах

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Дэвид Линч рассказал, что не может передвигаться без кислородной маски

В августе режиссёр сообщил, что у него эмфизема