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Фильмы Юрия Арабова, Алены Званцовой и Евгения Корчагина вошли в конкурсную программу фестиваля «Зимний»

19 ноября
2024 год

Новости кино >>
19 ноября 2024
3-й Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве 1-7 декабря, объявил конкурсную программу. В нее вошли восемь российских кинопремьер, уточняет пресс-служба смотра.

Фильмы Юрия Арабова, Алены Званцовой и Евгения Корчагина вошли в конкурсную программу фестиваля «Зимний»
фото: пресс-служба смотра

В программе фестиваля представлены новогодняя комедия Данила Иванова о чиновнике-авантюристе «Операция "Холодно"» с Борисом Каморзиным, Михаилом Горевым и Марией Карповой, фильм ужасов «Шаман» Михаила Мерзликина с неповторимым этническим шармом, рассказывающий о непростой судьбе проводника между миром живых и миром духов, в котором заняты Марина Федункив, Олег Васильков, Амаду Мамадаков и Антон Зацепин, фантастическая драма «ON и Она» Евгения Корчагина, в центре внимания которой конфликт человека и новых технологий. Главную роль в футуристической идиллии, постепенно превращающейся в интеллектуальную схватку, исполнила Юлия Пересильд.

Зрители также увидят новую картину Алены Званцовой «День недели – любой» с Евгенией Крегжде, Михаилом Тройником и Дарьей Квасовой о непростых человеческих отношениях и трудностях выбора. Режиссер Кита Фрайхайт предложит вниманию жюри ленту о превратностях школьной любви «Сумма квадратов-катетов», в которой сыграли Даня Киселев, Евгения Каверау, Екатерина Волкова и Анфиса Чехова. Фильм Виктории Мокеровой «Чувства» с Ёлой Санько расскажет сразу две истории о странностях чувств, где безмерная любовь матери может погубить сына. Еще одним претендентом на призы кинофестиваля станет спортивная драма «Спид Стар» Алексея Амбросьева о трогательной дружбе жокея и скакуна-чемпиона. В конкурсную программу кинофестиваля также вошла драма Юрия Арабова «Гирокастра», созданная совместно с албанскими кинематографистами. В центре сюжета – история, которая разворачивается в Албании в 60-е годы ХХ века. Выпускница филфака МГУ вступает в конфронтацию с албанским диктатором и попадает в тюрьму.

Фильмы Юрия Арабова, Алены Званцовой и Евгения Корчагина вошли в конкурсную программу фестиваля «Зимний»
фото: кадр из фильма «Шаман»

В рамках церемонии открытия в кинотеатре «Художественный» зрители и гости киносмотра увидят документальный проект Александра Родионова и Лизы Козловой «Жизнь Анатолия Гребнева», снятый к 100-летию со дня рождения одного из знаковых сценаристов отечественного кино. Фильм рассказывает о жизни и творчестве Анатолия Борисовича. Показ пройдет в рамках специальной программы фестиваля «Московские премьеры».

В состав жюри кинофестиваля «Зимний» в 2024 году вошли ведущие российские кинематографисты. Оценивать конкурсные фильмы будут актриса театра и кино, народная артистка России Ирина Розанова, кинорежиссер, сценарист, актер театра и кино Сергей Тарамаев, режиссер, сценарист, актриса Любовь Львова, актер театра и кино, режиссер и сценарист Антон Филипенко. Возглавит жюри главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства Первого канала Сергей Титинков.

Также стала известна программа Форума Московских киношкол, который пройдет в кинотеатре «Художественный» со 2 по 6 декабря в рамках 3-го Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний». В Форуме примут участие Московская школа кино (МШК), Школа дизайна НИУ ВШЭ направление «Экранные искусства», Киноколледж №40 «Московская международная киношкола», Киношкола «Студия 24», Московская школа нового кино (МШНК), Институт кино НИУ ВШЭ. Абсолютно бесплатно, в формате «Дня открытых дверей» школьники старших классов, студенты непрофильных вузов и все желающие получат уникальную возможность увидеть все, что предлагает сегодня Москва в кинообразовании.

Фильмы Юрия Арабова, Алены Званцовой и Евгения Корчагина вошли в конкурсную программу фестиваля «Зимний»
фото: соцсети фестиваля

Московскую школу кино представит глава направления художественных программ Гаджиев Аддис Алтай Оглы. В рамках презентации «Создание художественной ткани произведения, или как работают художники в кино» он поделится своим преподавательским опытом. Режиссер и сценарист Иван И. Твердовский расскажет о своем курсе в Школе дизайна ВШЭ Школа дизайна НИУ ВШЭ направление «Экранные искусства». Вместе с коллегой, академическим руководителем Школы дизайна НИУ ВШЭ Александрой Старусевой-Першеевой он проведет мастер-класс «Синергия кино и современного искусства». Актер, продюсер, режиссер, выпускник Киноколледжа №40 Мика Липман в своем выступлении «Киноколледж 40: как студенты меняют индустрию» остановится на ключевых этапах истории киношколы, расскажет, как колледж менялся и преображался со временем, подробно остановится на том, что обучение в колледже может дать будущим абитуриентам. Директор киношколы «Студия 24», генеральный директор «Старт Продакшн», продюсер Сергей Маевский затронет тему востребованных профессий в кино, включая этапы обучения, практику и трудоустройство. Преподаватель Московской школы нового кино (МШНК), мастер «Лаборатории режиссуры и сценарного мастерства» сценарист, продюсер, автор пьес, режиссер театра и кино, член Европейской киноакадемии Геннадий Островский расскажет о практическом обучении сочинительству историй на примере занятий в собственной лаборатории.

Институт кино Высшей школы экономики НИУ ВШЭ представят Академический руководитель программ бакалавриата и магистратуры «Кинопроизводство» Института кино Высшей Школы Экономики (НИУ ВШЭ) со-основатель компании «Vision Media Post Production» Полина Ильина и заместитель директора Института Кино НИУ ВШЭ, преподаватель, актриса и продюсер Мария Созинова. В рамках презентации образовательных программ школы «Кинопроизводство» и «Актер» и на мастер-классе посетители форума познакомятся со спецификой обучения в Институте кино, узнают о направлениях подготовки, курсах и преподавателях. Также спикеры поделятся полезными лайфаками для поступления.

Площадками смотра станут кинотеатры «Художественный», «Иллюзион» и Москино Ангара. Все показы и мероприятия фестиваля бесплатные, желающие смогут попасть в кино по регистрации на сайте.
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