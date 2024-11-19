Фильм «Любовь и голуби» вновь выходит на большие экраны

Культовый фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби» вновь выходит в прокат 28 ноября в рамках проекта «"Мосфильм. Золотая коллекция" в кино». Народная комедия была покадрово восстановлена мастерами лаборатории «Мосфильма» в точных красках и звуке, которые закладывались авторами.
Как сообщает пресс-служба медиахолдинга «Цифровое Телевидение», показ картины приурочен к 90-летию со дня рождения Нины Дорошиной, исполнительницы роли Надежды, а также к другим юбилеям создателей картины. В этом году исполнилось 85 лет со дня рождения Владимира Меньшова, кроме того, 80-летние юбилеи отметили Александр Михайлов (Василий) и Наталья Тенякова (Баба Шура). «Любовь и голуби» выходит на экраны в год столетия Киноконцерна «Мосфильм».
Комедия «Любовь и голуби» была создана по пьесе Владимира Гуркина, которая, в свою очередь, основана на реальной истории семьи Кузякиных — соседей драматурга. Фильм вышел в 1985 году и до сих пор является одной из самых популярных советских кинокартин. В опросе телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» — «Какие советские фильмы вы бы хотели посмотреть в кино» — «Любовь и голуби» назвали 21% респондентов. Это был второй по популярности ответ после таких фильмов, как «Бриллиантовая рука» и «Москва слезам не верит», набравших 22% зрительских голосов каждый.
«"Любовь и голуби" вышел на экраны через пять лет после мелодрамы "Москва слезам не верит", ставшей триумфатором "Оскара". В отличие от "Москвы…" комедия не получила больших кинонаград, но зато стала поистине народным фильмом. Несмотря на нарочитую театральность постановки (в доме Кузякиных режиссер даже сделал специальный помост, напоминающий сцену), в фильме зрители узнали себя, своих соседей, родных, друзей. Тех, с кем они встречаются каждый день. И это не только благодаря тому, что пьеса основана на реальной истории и описывает вполне бытовую ситуацию, а еще и благодаря невероятному таланту Владимира Меньшова чувствовать и понимать простых людей, о которых и для которых он снимал свое кино. Поэтому фильм смотрится ярко и свежо спустя почти 40 лет после премьеры. И мы приглашаем зрителей насладиться на большом экране великолепной историей о разладе и примирении в семье Кузякиных», — говорит заместитель генерального директора медиахолдинга «Цифровое Телевидение» по направлению «Кино» Иван Кудрявцев.
Ранее в рамках проекта «"Мосфильм. Золотая коллекция" в кино» в повторный прокат выходили такие фильмы, как «Асса», «Покровские ворота», «Кин-дза-дза!», «Ширли-мырли», «Бриллиантовая рука». Причем «Покровские ворота» и «Ширли-мырли» были показаны на большом экране впервые, а картина «Бриллиантовая рука» вышла в кинотеатрах впервые в истории современной России.
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