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Наши внуки тоже будут смотреть «Атаку титанов» и слушать Daft Punk: главные новости аниме за неделю

2 ноября
2024 год

Новости кино >>
2 ноября 2024
Хоррор в детском саду, «Тетрадь смерти» у вас дома и новый опенинг «Дораэмона» и : аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о продолжении «Красавцев из клуба защитников Земли» или исекае «Я монстр S-класса Бегемот, но меня перепутали с котом, и я живу у эльфийки как домашний питомец»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Наши внуки тоже будут смотреть «Атаку титанов» и слушать Daft Punk: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 12 декабря однодневный повторный прокат ждет отремастированную 4К-версию аниме-мюзикла «Интерстелла5555: и5тория 5екретной 5олнечной 5истемы» от студии Toei AnimationДело ведет юный детектив Киндаити», «Драконий жемчуг»). Группа Daft Punk, чей альбом Discovery получил столь необычный «клип», подсуетилась с лимитированным изданием, куда войдут дополнительные арты, стикеры и клубная карточка.

🔘 Хоррор-манга о мистике в детском саду «Кае не страшно» получит аниме-адаптацию. Когда и какая студия возьмется за творение Таро Юри — узнаем в ближайшем будущем.

🔘 Аниме-артель PierrotНаруто», «Блич») и эни-студия Red Dog Culture House заключили трехлетнее бизнес-партнерство, которое позволит японской компании выгодно инвестировать, а корейской — реализовывать проекты для мирового рынка. Начало прекрасной дружбе положит экранизация исекай-вебтуна «Король меча».

🔘 В честь юбилея «Дораэмона» — саге о безухом робокоте в следующем году стукнет 45 — сериал получит новый опенинг (впервые за последние пять лет!).

Наши внуки тоже будут смотреть «Атаку титанов» и слушать Daft Punk: главные новости аниме за неделю

🔘 Мангака Котояма, чье имя стоит на обложке вампирской «Песни ночных сов», готовит короткую историю в двух частях. Minasoko (можно перевести как «Дно») включает 90 страниц и доберется до читателей журнала Weekly Shonen Sunday 5 и 13 ноября.

🔘 У манги «Дни Сакамото» Юто Судзуки появится спин-офф в формате романа. Авторство принадлежит Рэнке Мисаки, а завоз в книжные магазины Японии ожидается 4 декабря.

🔘 «Тетрадь смерти» снова зашелестела страницами: 5 ноября для ПК и последних двух поколений Sony PlayStation выйдет многопользовательская социально-дедуктивная видеоигра, в которой геймеры будут выяснять, кто кому Кира. О сходстве с Among us можете судить по прилагающемуся трейлеру.

🔘 Стало известно, что 23 октября погибла художница и арт-директорка Рё Коно (настоящее имя — Хироми Коно). Она трудилась над сериалами «Агент паранойи», «Моб Психо 100», «Космический Денди», «Кэрол и Тьюздей», «Человек-Дьявол: Плакса» и многими другими проектами.

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Любовное настроение


Второй сезон романтического фэнтези «Безымянная память», анонсированный в начале лета, стартует 25 января 2025 года. Работу над адаптацией ранобэ Кудзи Фурумии продолжат режиссер Кадзуя Миура Мир отомэ-игр — это тяжелый мир для мобов», «Удзаки хочет тусоваться!») и сценаристка Хитоми МиэноСказание об обручальных кольцах», «Рагна Багровый»). Новый трейлер от студии ENGIПрогулки маленькой акулы», «Магазинчик начинающего алхимика») начинается с горькой фразы главной героини Тинаши: «Он никогда не сможет вернуться в тот день. Мы оба больше не существуем в этой истории».


Оскар, наследник великого государства Фарсас, отправляется в магическую страну, чтобы снять проклятие, из-за которого его род может угаснуть. Там он встречает Ведьму Лазурной Луны Тинашу и просит о помощи. Прекрасная колдунья не уверена, что может помочь, но всё же соглашается пожить в замке принца в течение года. За это время она успевает снять чары и даже выйти за Оскара замуж. Счастье молодоженов длится недолго: пришедший в действие магический шар времени переносит Оскара на 400 лет назад. Оказавшись в прошлом, он решает кое-что исправить в жизни будущей жены, еще не ставшей ведьмой. Создав временной парадокс, Оскар исчезает. Надеясь на воссоединение с любимым в новом будущем, Тинаша погружается в глубокий сон. Роли протагонистов по-прежнему озвучивают Ацуми Танэдзаки (титульная эльфийка из «Провожающей в последний путь Фрирен») и Ёсики Накадзима (Такума Фурукава из сериала «Моя любовь 999 уровня к Ямаде»).

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Увядающая монархия


В прошлом году студия Shanghai Enterprises — китайская «дочка» Toei Animation — и крупнейший стриминг КНР Tencent VideoОдин из отвергнутых: Изгой») объединились, чтобы воссоздать для зрителей Поднебесной очаровательный мир классического аниме «Лулу, ангел цветов». Дата премьеры ремейка/сиквела пока держится в секрете, а вот у трейлера никаких тайн нет.


Когда-то духи растений и феи жили в гармонии с людьми, но из-за человеческой жадности и жестокости решили покинуть Землю, переселившись на Цветочную звезду. Когда правитель волшебной планеты умирает, его наследник не может занять трон, пока не добудет легендарный Семицветик — символ августейшей власти. Ангелы Като и Нуво возвращаются на Землю в образах говорящего кота и собаки, чтобы отыскать потомка цветочных духов, способного найти заветное растение. Ею оказывается француженка Лунлун, которая живет с дедушкой и бабушкой в цветочном магазине. В новой версии, которая теперь заявлена как продолжение, а не ремейк, на поиски магического артефакта отправляется ученица парфюмера Луми (в сопровождении только черного кота). Это не первый раз, когда Toei Animation объединяется с иностранной студией: в 2023-м с коллегами из французской La Cachette был создан мини-сериал «Школа тьмы» (Le Collège Noir).

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Это повторится


8 ноября в японских кинотеатрах выйдет фильм «Атака титанов: Заключительная глава — Последняя атака», который должен завершить эпопею с вечными обновлениями по франшизе от студии MAPPAЧеловек-бензопила», «Дорохэдоро»). Подогреть интерес призваны персонажные трейлеры Леви Акермана и Хандзи Зое. Капитана и майора Разведкорпуса озвучивают Хироси Камия (Дзимпати Эго из «Синей тюрьмы: Блю Лок») и Роми Пак (Дилли из «Ниндзя Камуи»). Видео с Леви можно посмотреть ниже, а с Хандзи — тут.


145-минутная компиляция объединит два последних спешла финального сезона с доработанным визуалом и объемным звуком 5.1. Также стало известно, что в фильм будет добавлена новая сцена после титров, содержание которой пока держится в секрете. Плюс студия озвучки DEEP намекает, что топот титанов может докатиться и до российского проката. Освежить в памяти события, предшествующие финалу, можно в наших рекапах.

Читать Гид по «Атаке титанов»

Волшебница всегда приходит вовремя


«Девочка-волшебница Мадока», которую мы так и не дождались этой осенью, готовится к релизу зимой 2025-го. За постановку «Переворота Вальпургиевой ночи», прямого продолжения третьего полнометражного фильма «История восстания», отвечает ветеран франшизы Юкихиро МиямотоЦикл историй: Межсезонье и сезон монстров»). Также над проектом работает коллектив Magica Quartet: режиссер Акиюки СимбоМартовский лев»), сценарист Гэн УробутиПсихопаспорт»), дизайнерка персонажей Умэ АокиНаброски Хидамари») и продюсер Ацухиро ИвакамиТвоя апрельская ложь»). Студия ShaftПрощай, унылый учитель», «Как смотреть фейерверк») представила новый ролик, посвященный Хомуре Акэми. Дебютный трейлер хранится здесь.


Готовы ли вы потерять душу за исполнение одного единственного желания? 14-летняя Мадока Канамэ и её подруги, мечтая стать волшебницами, заключают сделку с милым котоподобным Кюбеем. В обмен на магические силы девушки должны всего лишь сражаться с ведьмами и защищать город. Однако заманчивая перспектива скрывает ужасную реальность.

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Главное — это процесс


Студия Yostar PicturesАркнайтс: Прелюдия к рассвету», «Боевой отряд «Полный провал») показала второй трейлер спокона «Небесно-голубой гибрид» (Sorairo Utility). За постановку и дизайн персонажей взялся режиссер одноименной короткометражки трехлетней давности Кэнго Сайто (ключевая анимация «Промар», «Милый во Франксе»). Премьера запланирована на январь 2025-го.


Старшеклассница Минами Аоба стремится найти хобби по душе и неожиданно открывает для себя мир гольфа. Вместе с подругами — опытной спортсменкой Харукой Аканэ и амбициозной инфлюенсеркой Аякой Хосими — она отправляется на игровое поле. Несмотря на то, что девушке так и не удается взять пар, она осознает, что главное — это не результат, а радость от процесса.

Эндинг Horizon исполнит Моэка Яхаги, а персонажей озвучат:

Минами — Мию Такаги (Мию Окамото из «Проснитесь, девушки!»).
Харука — Юрина Амами (гяру из сериала «Моя девушка не только милая»).
Аяка — Аяса Гото (Юйму из постапокалипсиса «Кайна в великом снежном море»).

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Бонус: Луче — официальный маскот ватиканского павильона на всемирной торговой выставке Expo 2025 в Осаке. С каждым днем реальность всё ближе к фантазиям Кевина Смита.

Наши внуки тоже будут смотреть «Атаку титанов» и слушать Daft Punk: главные новости аниме за неделю

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Наши внуки тоже будут смотреть «Атаку титанов» и слушать Daft Punk: главные новости аниме за неделю фотографии
Наши внуки тоже будут смотреть «Атаку титанов» и слушать Daft Punk: главные новости аниме за неделю фотографии
Наши внуки тоже будут смотреть «Атаку титанов» и слушать Daft Punk: главные новости аниме за неделю фотографии
Наши внуки тоже будут смотреть «Атаку титанов» и слушать Daft Punk: главные новости аниме за неделю фотографии
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