Наши внуки тоже будут смотреть «Атаку титанов» и слушать Daft Punk: главные новости аниме за неделю

Хоррор в детском саду, «Тетрадь смерти
» у вас дома и новый опенинг «Дораэмона
» и : аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о продолжении
«Красавцев из клуба защитников Земли
» или исекае
«Я монстр S-класса Бегемот, но меня перепутали с котом, и я живу у эльфийки как домашний питомец
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 12 декабря однодневный повторный прокат ждет отремастированную 4К-версию аниме-мюзикла «Интерстелла5555: и5тория 5екретной 5олнечной 5истемы
» от студии Toei Animation
(«Дело ведет юный детектив Киндаити
», «Драконий жемчуг
»). Группа Daft Punk
, чей альбом Discovery
получил столь необычный «клип», подсуетилась с лимитированным изданием, куда войдут дополнительные арты, стикеры и клубная карточка.
🔘 Хоррор-манга о мистике в детском саду «Кае не страшно
» получит аниме-адаптацию. Когда и какая студия возьмется за творение Таро Юри
— узнаем в ближайшем будущем.
🔘 Аниме-артель Pierrot
(«Наруто
», «Блич
») и эни
-студия Red Dog Culture House
заключили трехлетнее бизнес-партнерство, которое позволит японской компании выгодно инвестировать, а корейской — реализовывать проекты для мирового рынка. Начало прекрасной дружбе положит экранизация исекай
-вебтуна «Король меча»
.
🔘 В честь юбилея «Дораэмона
» — саге о безухом робокоте в следующем году стукнет 45
— сериал получит новый опенинг (впервые за последние пять лет!).
🔘 Мангака Котояма
, чье имя стоит на обложке вампирской «Песни ночных сов
», готовит короткую историю в двух частях. Minasoko
(можно перевести как «Дно») включает 90 страниц и доберется до читателей журнала Weekly Shonen Sunday
5 и 13 ноября.
🔘 У манги «Дни Сакамото» Юто Судзуки
появится спин-офф в формате романа. Авторство принадлежит Рэнке Мисаки
, а завоз в книжные магазины Японии ожидается 4 декабря.
🔘 «Тетрадь смерти
» снова зашелестела страницами: 5 ноября для ПК и последних двух поколений Sony PlayStation выйдет многопользовательская социально-дедуктивная видеоигра, в которой геймеры будут выяснять, кто кому Кира. О сходстве с Among us
можете судить по прилагающемуся трейлеру
.
🔘 Стало известно, что 23 октября погибла художница и арт-директорка Рё Коно
(настоящее имя — Хироми Коно). Она трудилась над сериалами «Агент паранойи
», «Моб Психо 100
», «Космический Денди
», «Кэрол и Тьюздей
», «Человек-Дьявол: Плакса
» и многими другими проектами.
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Аниме-премьеры, которые развеют осенний сплин
Любовное настроение
Второй сезон романтического фэнтези «Безымянная память
», анонсированный
в начале лета, стартует 25 января 2025 года. Работу над адаптацией ранобэ Кудзи Фурумии
продолжат режиссер Кадзуя Миура
(«Мир отомэ-игр — это тяжелый мир для мобов
», «Удзаки хочет тусоваться!
») и сценаристка Хитоми Миэно
(«Сказание об обручальных кольцах
», «Рагна Багровый
»). Новый трейлер от студии ENGI
(«Прогулки маленькой акулы
», «Магазинчик начинающего алхимика
») начинается с горькой фразы главной героини Тинаши: «Он никогда не сможет вернуться в тот день. Мы оба больше не существуем в этой истории
».
Оскар, наследник великого государства Фарсас, отправляется в магическую страну, чтобы снять проклятие, из-за которого его род может угаснуть. Там он встречает Ведьму Лазурной Луны Тинашу и просит о помощи. Прекрасная колдунья не уверена, что может помочь, но всё же соглашается пожить в замке принца в течение года. За это время она успевает снять чары и даже выйти за Оскара замуж. Счастье молодоженов длится недолго: пришедший в действие магический шар времени переносит Оскара на 400 лет назад. Оказавшись в прошлом, он решает кое-что исправить в жизни будущей жены, еще не ставшей ведьмой. Создав временной парадокс, Оскар исчезает. Надеясь на воссоединение с любимым в новом будущем, Тинаша погружается в глубокий сон. Роли протагонистов по-прежнему озвучивают Ацуми Танэдзаки
(титульная эльфийка
из «Провожающей в последний путь Фрирен
») и Ёсики Накадзима
(Такума Фурукава
из сериала «Моя любовь 999 уровня к Ямаде
»).
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«Печальная Белладонна» — по-прежнему актуальная история охоты на ведьм
Увядающая монархия
В прошлом году студия Shanghai Enterprises
— китайская «дочка» Toei Animation — и крупнейший стриминг КНР Tencent Video
(«Один из отвергнутых: Изгой
») объединились, чтобы воссоздать для зрителей Поднебесной очаровательный мир классического аниме «Лулу, ангел цветов
». Дата премьеры ремейка/сиквела пока держится в секрете, а вот у трейлера никаких тайн нет.
Когда-то духи растений и феи жили в гармонии с людьми, но из-за человеческой жадности и жестокости решили покинуть Землю, переселившись на Цветочную звезду. Когда правитель волшебной планеты умирает, его наследник не может занять трон, пока не добудет легендарный Семицветик — символ августейшей власти. Ангелы Като и Нуво возвращаются на Землю в образах говорящего кота и собаки, чтобы отыскать потомка цветочных духов, способного найти заветное растение. Ею оказывается француженка Лунлун, которая живет с дедушкой и бабушкой в цветочном магазине. В новой версии, которая теперь заявлена как продолжение, а не ремейк, на поиски магического артефакта отправляется ученица парфюмера Луми (в сопровождении только черного кота). Это не первый раз, когда Toei Animation объединяется с иностранной студией: в 2023-м с коллегами из французской La Cachette
был создан мини-сериал «Школа тьмы
» (Le Collège Noir).
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Пять сериалов о девочках-волшебницах для знакомства с жанром махо-сёдзё
Это повторится
8 ноября в японских кинотеатрах выйдет фильм «Атака титанов: Заключительная глава — Последняя атака
», который должен
завершить эпопею с вечными обновлениями по франшизе от студии MAPPA
(«Человек-бензопила
», «Дорохэдоро
»). Подогреть интерес призваны персонажные трейлеры Леви Акермана
и Хандзи Зое
. Капитана и майора Разведкорпуса озвучивают Хироси Камия
(Дзимпати Эго
из «Синей тюрьмы: Блю Лок
») и Роми Пак
(Дилли
из «Ниндзя Камуи
»). Видео с Леви можно посмотреть ниже, а с Хандзи — тут
.
145-минутная компиляция объединит два последних
спешла финального сезона с доработанным визуалом и объемным звуком 5.1. Также стало известно, что в фильм будет добавлена новая сцена после титров, содержание которой пока держится в секрете. Плюс студия озвучки DEEP намекает
, что топот титанов может докатиться и до российского проката. Освежить в памяти события, предшествующие финалу, можно в наших рекапах
.
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Гид по «Атаке титанов»
Волшебница всегда приходит вовремя
«Девочка-волшебница Мадока
», которую мы так и не дождались
этой осенью, готовится к релизу зимой 2025-го. За постановку «Переворота Вальпургиевой ночи
», прямого продолжения третьего полнометражного фильма «История восстания
», отвечает ветеран франшизы Юкихиро Миямото
(«Цикл историй: Межсезонье и сезон монстров
»). Также над проектом работает коллектив Magica Quartet
: режиссер Акиюки Симбо
(«Мартовский лев
»), сценарист Гэн Уробути
(«Психопаспорт
»), дизайнерка персонажей Умэ Аоки
(«Наброски Хидамари
») и продюсер Ацухиро Иваками
(«Твоя апрельская ложь
»). Студия Shaft
(«Прощай, унылый учитель
», «Как смотреть фейерверк
») представила новый ролик, посвященный Хомуре Акэми. Дебютный трейлер хранится здесь
.
Готовы ли вы потерять душу за исполнение одного единственного желания? 14-летняя Мадока Канамэ и её подруги, мечтая стать волшебницами, заключают сделку с милым котоподобным Кюбеем. В обмен на магические силы девушки должны всего лишь сражаться с ведьмами и защищать город. Однако заманчивая перспектива скрывает ужасную реальность.
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«Сайт волшебниц» — мрачная история о милых защитницах человечества
Главное — это процесс
Студия Yostar Pictures
(«Аркнайтс: Прелюдия к рассвету
», «Боевой отряд «Полный провал
») показала второй трейлер спокона
«Небесно-голубой гибрид
» (Sorairo Utility). За постановку и дизайн персонажей взялся режиссер одноименной короткометражки трехлетней давности Кэнго Сайто
(ключевая анимация «Промар
», «Милый во Франксе
»). Премьера запланирована на январь 2025-го.
Старшеклассница Минами Аоба стремится найти хобби по душе и неожиданно открывает для себя мир гольфа. Вместе с подругами — опытной спортсменкой Харукой Аканэ и амбициозной инфлюенсеркой Аякой Хосими — она отправляется на игровое поле. Несмотря на то, что девушке так и не удается взять пар
, она осознает, что главное — это не результат, а радость от процесса.
Эндинг Horizon
исполнит Моэка Яхаги
, а персонажей озвучат:
Минами — Мию Такаги
(Мию Окамото из «Проснитесь, девушки!
»).
Харука — Юрина Амами
(гяру
из сериала «Моя девушка не только милая
»).
Аяка — Аяса Гото
(Юйму из постапокалипсиса «Кайна в великом снежном море
»).
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«Птичье крыло: История гольфисток» — закрученное аниме о сестринстве и спорте
Бонус:
Луче — официальный маскот ватиканского павильона на всемирной торговой выставке Expo 2025
в Осаке. С каждым днем реальность всё ближе к фантазиям Кевина Смита
.
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